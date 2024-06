FiiO K19 i K9 AKM – dwa wysokiej klasy urządzenia biurkowe

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka FiiO, która znana jest z urządzeń o doskonałym stosunku jakości do ceny wprowadziła dwa nowe i ciekawe zarazem produkty. Pierwszym z nich jest FiiO K19, czyli przetwornik cyfrowo-analogowy oparty o dwa najnowsze układy ESS9039SPRO oraz zbalansowany wzmacniacz słuchawkowy wykorzystujący technologię THX AAA 788+. Sprawia to, że K19 to najbardziej zaawansowany stacjonarny DA, jaki FiiO do tej pory wypuściło na rynek. Drugie zaś urządzenie - FiiO K9 AKM - to najnowszy, także biurkowy przetwornik. Jednakże oparty o najnowsze układy DAC marki – jak sama nazwa wskazuje – AKM, a konkretnie AK4191EQ oraz AK4499EX. Dlatego FiiO K9 AKM będzie doskonałą propozycją dla wszystkich entuzjastów brzmienia, z jakiego znane są układy marki Asahi Kasei Microdevices.







FiiO K19 AKM - Flagowy DAC ze zbalansowanym wzmacniaczem słuchawkowym

Dla zapewnienia najlepszego, w pełni transparentnego brzmienia producent zdecydował się na zastosowanie dwóch najlepszych układów przetworników cyfrowo-analogowych od ESS Technology. Mowa tutaj o ES9039SPRO, które posiadają czwartą już generację 32-bitowej architektury HyperStream, przez co zapewniają maksymalny poziom transparentności brzmienia, zachowując jego płynność i naturalność. Ponieważ FiiO doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak bardzo ważna jest aplikacja tych układów, specjalnie zaprojektowano wszystkie elementy z nimi współpracujące. Mamy w K19 zatem jedne z najlepszych oscylatorów zegara, czyli ACCUSILICON AS318-B. Są one dodatkowo specjalnie wcześniej selekcjonowane do wykorzystania we tym przetworniku.



Zaawansowany procesor DSP dający ogromne możliwości

Zupełną nowością jest też zastosowanie w K19 bardzo szybkiego procesora z serii SHARC firmy Analog Devices. Użyty został tutaj układ ADSP-21565, który może wykonać aż 6.4 miliarda instrukcji na sekundę. Jest to ponad 10 razy więcej, aniżeli DSP wbudowane chociażby w układy XMOS. Ponadto układ ten dokonuje operacji na danych 64-ro bitowych, dzięki czemu nawet przy manipulacji sygnałem możliwe jest zachowanie doskonałej precyzji. A to z kolei oznacza, że w najnowszym K19 mamy do dyspozycji parametryczny korektor graficzny o wysokiej precyzji. Posiada on 31 pasm korekcji oraz możemy nim sterować z poziomu aplikacji na Windowsa, Maca oraz za pomocą mobilnej aplikacji kontrolnej.



Korektor ten, dzięki ogromnej mocy obliczeniowej procesora DSP, nie musi korzystać z konwersji częstotliwości próbkowania. Inaczej rzecz ujmują, może on dokonywać korekcji bezpośrednio na sygnałach PCM od 44.1 do 192 kHz. A to bezpośrednio przekłada się na niezwykle wysoką transparentność jego działania. Co więcej, krzywe korekcji mogą być współdzielone między użytkownikami. Oznacza to, że jeżeli ktoś stworzy krzywą korekcji dla danego modelu słuchawek – to skorzystać z niej mogą także inni posiadacze danych nauszników.



Zbalansowany wzmacniacz słuchawkowy o zaawansowanej topologii

Tak doświadczony producent, jak FiiO doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak ważna dla użytkowników jest wysoka jakość brzmienia na słuchawkach. Dlatego też w K19 zastosowano niezwykle mocną i zaawansowaną zarazem amplifikację słuchawkową. Posiada ona architekturę opartą o 8-kanałowy wzmacniacz THX AAA 788+ pracujący równolegle i czerpiący energię z zasilacza dającego wysokie napięcie. Układy THX są połączone równolegle w grupach 2x2 tworząc w pełni zbalansowany, czterokanałowy system wzmocnienia. Daje to doskonałą odpowiedź na impulsy i zapewnia też ogromną moc – bo aż 2 raz po 8000mW przy obciążeniu 32 omów. A to sprawia, że FiiO K19 wysteruje każde słuchawki na rynku, i to z dużym zapasem.



Starannie zaprojektowana obudowa oraz izolacja sekcji analogowej i cyfrowej

Obudowa FiiO K19 została starannie zaprojektowana z myślą o najwyższej klasy przetworniku audio. Dlatego też zdecydowano się na najlepsze znane rozwiązanie i całkowicie oddzielono sekcję analogową od cyfrowej. Zostały one umieszczone na oddzielnych płytkach drukowanych i przedzielone ekranującymi elementami. Mamy zatem w K19 osobną część da płytki DSP, dla płytki z DACiem oraz tą przeznaczoną dla wzmacniacza słuchawkowego. Każda z tych sekcji jest osobno ekranowana i pracuje w optymalnych dla siebie warunkach. Jednocześnie zewnętrzna obudowa z aluminium o strukturze plastra miodu zapewnia skuteczną ochronę od szkodliwych interferencji z zewnątrz.



Wysoka elastyczność i możliwość użycia zewnętrznego zasilacza

Najnowszy flagowy przetwornik FiiO może pracować w jednym z aż 6 trybów: USB, Bluetooth, wejście optyczne, koaksjalne, HDMI oraz HDMI ARC. Dodatkowo producent umożliwił zastosowanie zewnętrznego zasilacza dla wszystkich tych, którzy lubią dodatkowo ulepszać swój system.



FiiO K19 dostępny jest już w sieci sklepów HiFiPRO/MP3 Store, a jego sugerowana cena detaliczna brutto wynosi 6995 PLN.





FiiO K9 AKM - Przetwornik ze zbalansowanym wzmacniaczem słuchawkowym wykorzystujący najnowsze układy DAC renomowanej firmy AKM

FiiO K9 AKM wykorzystuje dwa „dzielone” układy DAC – AKM AK4191EQ oraz AK4499EX. Pierwszy z nich pełni rolę filtra cyfrowego oraz modulatora, drugi zaś to właściwy układ DAC, w którym odbywa się konwersja sygnału z postaci cyfrowej na analogową. Ten najnowszy zestaw układów japońskiej firmy Asahi Kasei Microdevices już zdążył zaskarbić sobie serca najbardziej wymagających słuchaczy. Bo oferuje znaną ze scalaków tej marki barwę oraz gładkość brzmienia i jednocześnie łączy te cechy z doskonałą separacją, precyzją oraz przestrzennością. To niezwykle ciekawa alternatywa dla wszystkich tych, którzy od brzmienia oczekują muzykalności, a jednocześnie nie chcą rezygnować ze bardziej technicznych jego aspektów.



Wysokiej klasy zbalansowany wzmacniacz słuchawkowy THX AAA 768+

Oczywiście nowy FiiO K9 AKM to nie tylko świetny DAC, ale także bardzo kompetentny wzmacniacz słuchawkowy. Tor wzmocnienia dla nauszników korzysta tutaj z technologii THX AAA oferując wysoką moc, wynoszącą 780 mW na 300 omach i aż 2000 mW dla obciążenia 32 omów. Dlatego też niezależnie od tego, jakich słuchawek użyjemy – FiiO K9 AKM zapewni nam znakomite, czyste oraz naturalnie i pozbawione zniekształceń brzmienie.



Niezwykła wszechstronność

FiiO K9 AKM posiada wszystkie możliwe wejścia i wyjścia, jakich moglibyśmy potrzebować. Ma przede wszystkim pełen zestaw wyjść słuchawkowych, wliczając w to dwa wyjścia zbalansowane: 4-pin oraz 4.4 mm Pentaconn (oraz oczywiście wyjście 6.35 mm). Do tego ma dwa wejścia liniowe: RCA oraz zbalansowane 4.4 mm oraz w pełni zbalansowane wyjście XLR. Całości dopełnia nowoczesny interfejs Bluetooth wspierający najnowsze kodeki takie, jak aptX-HD.



FiiO K9 AKM dostępny jest już w sieci sklepów HiFiPRO/MP3 Store, a jego sugerowana cena detaliczna brutto wynosi 3190 PLN.





























źródło: Info Prasowe - MIP