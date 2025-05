FiiO Snowsky Anywhere - Lato, upał i... muzyka

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

FiiO, uznany producent sprzętu audio, z dumą prezentuje swój najnowszy produkt - FiiO Anywhere, innowacyjny przenośny głośnik Bluetooth marki SNOWSKY, należącej do rodziny FiiO. Ten wyjątkowy, kompaktowy głośnik łączy w sobie nowoczesne technologie z praktycznymi rozwiązaniami, oferując niezrównaną mobilność i jakość dźwięku w każdych warunkach. FiiO Anywhere wyróżnia się na tle konkurencji dzięki unikalnemu magnetycznemu mocowaniu, które pozwala na przymocowanie głośnika do dowolnej metalowej powierzchni - nawet w pozycji pionowej. Ta innowacyjna funkcja otwiera zupełnie nowe możliwości użytkowania, umożliwiając umieszczenie głośnika w miejscach, gdzie tradycyjne urządzenia nie miałyby szans się utrzymać.







Głośnik posiada zaokrąglony, elegancki korpus z certyfikatem wodoodporności IPX6, co oznacza pełną ochronę przed zachlapaniami i deszczem. Dzięki temu FiiO Anywhere sprawdzi się zarówno w łazience podczas porannego prysznica, jak i na plaży czy przy basenie. Dostępny w trzech stylowych kolorach - białym, różowym i oliwkowej zieleni - dopasuje się do każdego stylu i preferencji użytkownika.



Ultralekka konstrukcja i wygodne przenoszenie

Ważąc zaledwie 190 gramów, FiiO Anywhere jest jednym z najlżejszych głośników Bluetooth w swojej klasie. Wbudowany pasek umożliwia wygodne przenoszenie, a dołączony karabińczyk pozwala na przypięcie głośnika do plecaka, torebki czy paska, zapewniając pełną swobodę podczas aktywności na świeżym powietrzu. Kompaktowe wymiary (około 100 x 80 x 45 mm) sprawiają, że głośnik zmieści się w każdej kieszeni czy małej torbie, będąc zawsze pod ręką, gdy tylko pojawi się potrzeba umilenia czasu muzyką czy podcastem.



Zaawansowana technologia Bluetooth i funkcje audio

FiiO Anywhere wykorzystuje najnowszy protokół Bluetooth 5.4, zapewniający stabilne połączenie i wysoką jakość dźwięku. Głośnik obsługuje technologię Auracast, umożliwiającą strumieniowanie audio do wielu urządzeń jednocześnie, oraz tryb niskiej latencji, idealny podczas oglądania filmów czy grania w gry. Jedną z najbardziej imponujących funkcji jest możliwość sparowania dwóch głośników FiiO Anywhere w celu utworzenia systemu stereo, co znacząco poszerza scenę dźwiękową i poprawia wrażenia odsłuchowe. 45-milimetrowy przetwornik zapewnia czysty, dynamiczny dźwięk z zaskakująco mocnym basem, biorąc pod uwagę kompaktowe rozmiary urządzenia.



Wyjątkowa żywotność baterii i łatwe ładowanie

FiiO Anywhere wyposażono w baterię o pojemności 1400 mAh, która zapewnia do 21 godzin ciągłego odtwarzania przy normalnym poziomie głośności. To imponujący wynik, który pozwala na korzystanie z głośnika przez cały dzień bez konieczności doładowywania. Gdy bateria się wyczerpie, głośnik można szybko naładować przez port USB-C w zaledwie 2 godziny. Intuicyjny system sterowania z przyciskami do regulacji głośności, odtwarzania/pauzy oraz zasilania sprawia, że obsługa urządzenia jest niezwykle prosta i intuicyjna.



Dostępność i cena

FiiO Anywhere jest już dostępny w sprzedaży w sugerowanej cenie detalicznej 119 PLN. Głośnik można nabyć u autoryzowanych dilerów FiiO oraz w wybranych sklepach z elektroniką i sprzętem audio.





Kluczowe cechy FiiO Anywhere:

• Magnetyczne mocowanie umożliwiające przytwierdzenie do metalowych powierzchni

• Certyfikat wodoodporności IPX6 (ochrona przed zachlapaniami)

• Ultralekka konstrukcja - waga tylko 190 g

• Trzy stylowe kolory: biały, różowy i oliwkowa zieleń

• Bluetooth 5.4 z obsługą technologii Auracast

• Możliwość parowania dwóch głośników w system stereo

• 45-milimetrowy przetwornik zapewniający wysoką jakość dźwięku

• Bateria 1400 mAh oferująca do 21 godzin pracy

• Szybkie ładowanie przez USB-C w 2 godziny

• Wbudowany pasek i dołączony karabińczyk do łatwego przenoszenia

• Kompaktowe wymiary: około 100 x 80 x 45 mm

































źródło: Info Prasowe - MIP