FiiO – budżetowe rozwiązania Bluetooth dla melomanów

FiiO jest producentem znanym z tego, że potrafi stworzyć niedrogie, a przy tym bardzo praktyczne, dopracowane i świetnie brzmiące produkty. Doskonałym przykładem tego są nowe BT11, BTR11 oraz BTR13. Pierwszy z nich to nadajnik Bluetooth oferujący wsparcie dla LDAC i aptX Lossless. Dwa pozostałe to DAC obsługujący transmisję Bluetooth (BTR11) oraz zbalansowany DAC oparty o dwa układy przetwornika cyfrowo-analogowego CS43131, który może działać zarówno przez Bluetooth, jak i USB. Te nowe urządzenia są nie tylko perfekcyjnie dopracowane, ale też posiadają całą masę nowatorskiej i przydatnej zarazem funkcjonalności. Nadto są oferowane w naprawdę niewygórowanych cenach, co sprawia, że staną się doskonałą propozycją dla entuzjastów dobrego brzmienia, które może być z nami w każdej sytuacji.







FiiO BT11 – Flagowa platforma Qualcomm QCC5181

Inżynierowie FiiO poświęcili wiele czasu, aby w poprawny sposób zaimplementować najnowszy układ marki Qualcomm, czyli QCC5181, który oferuje nie tylko wsparcie dla wszystkich najnowszych kodeków i technologii transmisji, ale też oferuje znakomity zasięg oraz stabilność transmisji. Jednocześnie dzięki temu, że nowy chipset posiada lepsze zarządzanie energią, uzyskano mniejsze obciążenie prądowe urządzenia, do którego podłączymy BT11.



Pełna współpraca z iPhone15/PS5/Nintendo Switch

FiiO BT11 umożliwia istotne rozszerzenie możliwości transmisyjnych wielu urządzeń, dzięki czemu mogą one wspierać kodeki takie, jak LDAC, aptX Adaptive przy gęstości 24bity/96 kHz oraz aptX Lossless. Możliwe teraz będzie także uzyskanie niezwykle niskiej latencji na poziomie 50 milisekund oraz stabilnego bezprzewodowego audio, co bezpośrednio przełoży się na komfort zarówno rozgrywki, jak i też oglądania filmów. Nie bez znaczenia jest także to, że BT11 możemy również podłączyć do każdego komputera z interfejsem USB-C, przez co także i na tym polu możemy uzyskać znaczącą poprawę jakości brzmienia oraz funkcjonalności.



FiiO BT11 trafi na rynek jeszcze w tym miesiącu, a jego sugerowana cena detaliczna brutto została ustalona na 249 PLN.







FiiO BTR11 – Wsparcie dla Bluetooth 5.3 oraz LDAC

FiiO BTR11 jest pierwszym urządzeniem w swoim przedziale cenowym, które oferuje wsparcie dla kodeka LDAC oferującego znacząco wyższą prędkość transmisji w porównaniu do AAC i SBC. Dzięki temu oferuje wyraźnie lepszą jakość brzmienia. A przy tym nowy układ Bluetooth BES2700 zapewnia znacznie lepsze przetwarzanie danych i bardziej stabilne połączenie w szerokim wachlarzem urządzeń.



Dedykowany wzmacniacz słuchawkowy wysokiej jakości

Pomimo przystępnej ceny, FiiO BTR11 nie jest konstrukcją opartą o jeden układ typu SoC (System-On-a-Chip), ponieważ posiada dedykowaną sekcję wzmacniacza słuchawkowego. Dzięki temu możemy uzyskać znakomitą jakość dźwięku przy bezprzewodowym połączeniu z urządzeniami takimi, jak telefon, tablet, czy komputer. Jednocześnie moc wyjściowa na poziomie 45mW (dla obciążenia 16 omów) zapewni swobodne wysterowanie zdecydowanej większości słuchawek, jakie będziemy chcieli do niego podłączyć.



Wbudowany mikrofon i wydajna bateria

W przypadku FiiO BTR11 nie zapomniano także o kwestiach praktycznych. Mamy tutaj bardzo dobry mikrofon zapewniający znakomitą jakość połączeń telefonicznych. Oraz baterię, która z powodzeniem wystarczy nawet na 15 godzin słuchania muzyki.



FiiO BTR11 dostępny będzie jeszcze w tym miesiącu z ceną detaliczna ustaloną na 139 PLN brutto.







FiiO BTR13 – Zbalansowany DAC z dwoma układami CS43131

FiiO BTR13 to urządzenie o niezwykle szerokiej funkcjonalności. Może ono pracować jako zewnętrzna karta dźwiękowa do komputera oraz w trybie DACa Bluetooth wspierającego kodeki LDAC i aptX-HD. Posiada przełącznik „PC/BT/PHONE”, którym możemy wybrać tryb pracy. W pierwszym będzie działać, jako USB DAC i będzie zasilany z komputera, w drugim będzie działał poprzez połączenie Bluetooth korzystając z wbudowanej własnej baterii. Z kolei trzeci tryb pozwoli na podłączenie przewodowe z telefonem. I w tym trybie bateria telefonu nie będzie obciążona, bo BTR13 będzie zasilany ze swojego wewnętrznego źródła zasilania.



Zbalansowany DAC z układami Cirrus Logic

FiiO BTR13 posiada niezwykle rozbudowaną jak na urządzenie w swoim segmencie sekcję audio, która oparta jest o dwa układy CS43131 renomowanej firmy Cirrus Logic. Każdy z nich obsługuje osobny kanał audio i cały tor analogowy ma postać zbalansowaną od układów przetwornika aż po wyjście słuchawkowe. Dzięki temu uzyskano znakomitą jakość brzmienia, która do tej pory była rzadko spotykana w tego typu przenośnych urządzeniach. Oba układy przetwornika posiadają też własny, precyzyjny oscylator zegara w celu obniżenia zniekształceń typu jitter. Wzmacniacz słuchawkowy ma moc 220mW na wyjściu zbalansowanym, co sprawia, że bez problemu napędzi zdecydowaną większość słuchawek.



Zaawansowany korektor parametryczny (PEQ)

Dzięki dużej możliwości obliczeniowej zastosowanego ukłądu QCC5121, FiiO BTR13 daje użytkownikowi dostęp do parametrycznego korektora graficznego. Dzięki niemu można dostosować brzmienie nie tylko do charakteru posiadanych słuchawek, ale i do własnych preferencji. Co więcej, dostęp do tego korektora możemy mieć z poziomu aplikacji bądź też przez przeglądarkę, co dodatkowo sprawia, że korzystanie z tej funkcji jest teraz łatwiejsze i przyjemniejsze. Można też za pomocą jednego kliknięcia importować gotowe ustawienia dla konkretnych modeli słuchawek przygotowane przez innych użytkowników oraz użyć gotowych ustawień korektora, jakie daje FiiO.



Ekran AMOLED i wydajna bateria

Użytkowanie FiiO BTR13 jest niezwykle proste dzięki wyraźnemu ekranowi AMOLED oraz przemyślanemu menu, w którym znajdziemy całą masę przydatnych ustawień. Nie bez znaczenia będzie także to, że wbudowana bateria pozwoli nam na aż do 8 godzin nieprzerwanej pracy.



FiiO BTR13 dostępny jest już w sprzedaży, a jego sugerowana cena detaliczna brutto wynosi 399 PLN.

































