Finał Esportowego Turnieju Polski już 16 maja

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Najlepsi gracze w Polsce sięgną po nagrody o wartości 40 tysięcy złotych. Esportowy Turniej Polski to gamingowe rozgrywki organizowane przez Centrum GovTech przy współpracy z Gameset. Kampania Centrum GovTech ma na celu promocję używania sztucznej inteligencji w dziedzinach kreatywnych oraz informowanie o innowacjach technologicznych. Wkrótce Centrum GovTech zaprosi na Konferencję Esportowy Turniej Polski, podczas której odbędzie się szereg debat i dyskusji nad wsparciem twórców oraz rozwojowu w branży kreatywnej oraz game dev. W ramach kampanii w kwietniu rozpoczęły się rozgrywki kwalifikacyjne przed wielkimi finałami turniejów w Counter-Strike: Global Offensive, StarCraft II oraz szachy online.







Kwalifikacje do turniejów CS:GO oraz szachów online przeprowadzone zostały z podziałem na województwa. Do fazy grupowej turnieju CS:GO przeszło 16 najlepszych drużyn, z których zwycięzcy zmierzą się w następnie półfinale i finale w formacie BO3, czyli do dwóch wygranych map. Fazę grupową oraz decydujące starcie oglądać będzie można 15 i 16 maja na kanale Sebastiana ’NEEX’ Treli na Twitchu (https://www.twitch.tv/neexcsgo). Drużyna, która zwycięży w decydującym starciu otrzyma zestaw dwóch foteli gamingowych oraz procesorów Intel Core i9-9900, wicemistrzowie turnieju zdobędą dwa procesory, a zdobywcy trzeciego miejsca zestawy peryferiów gamingowych.



Zawodnicy szachów online zmierzą się w trybie jeden na jednego na timerze 8 minutowym do jednej wygranej, a w finale w systemie BO3. Fazę grupową komentują i transmitować będą szachiści Bartosz "xntentacion" Rudecki (https://www.twitch.tv/xntentacion) oraz Weronika “Weronikaif” Frączek (https://www.twitch.tv/weronikaif) 15 i 16 maja. Najlepszy gracz zdobędzie gamingowy komputer, wicemistrz zestaw peryferiów oraz gamingowy procesor Intel Core i9-9900, a trzeci gracz na podium procesor Intel Core i9-9900.



Finał StarCrafta II poprzedziły kwalifikacje ogólnopolskie. Najlepszych zawodników zobaczyć będzie można w akcji 16 maja na streamie u Igora “IndyStarCraft” Kaczmarka (https://www.twitch.tv/indystarcraft). Zwycięzca turnieju StarCraft II otrzyma komputer gamingowy, wicemistrz zestaw peryferiów i gamingowy procesor Intel Core i9-9900, a trzeci gracz na podium procesor Intel Core i9-9900.



Partnerem głównym i fundatorem nagród w turnieju Counter-Strike: Global Offensaive i szachach jest Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO. Za organizację turnieju odpowiada agencja Gameset (grupa LTTM).















Źródło: Info Prasowe / Gameset