Final countdown! Charytatywny stream Gra Paczka, już za kilka dni

Środowisko gamingowe znów jednoczy siły, by pomóc tym, którzy mieli mniej szczęścia. Już 12 listopada rozpocznie się kilkudniowy maraton streamów Gra Paczka ze zbiórką finansową na rzecz Szlachetnej Paczki. W trakcie wydarzenia organizowane będą konkursy, w których widzowie będą mogli wygrać m.in. jedną ze stu książek Cyberpunk 2077. Jedyna oficjalna książka o świecie gry Cyberpunk 2077. W event zaangażują się znani gracze i influencerzy z sieci gamingowych Fantasyexpo, Gameset (grupa LTTM) oraz JaRock, w tym m.in. AlbanPL, Bonkol, BandiT, Boonguś, CTSG, Dreuuu, Flamy, Hipnozaa, Kaftann, Koposova, Kycu, Lempiank, Lariss_Price, Łosiu, MegsonPekson, MICHU Miniuwa, Mordora, NieDaRadek, Niklaus Pieron, Neviina, Nexos, Nieuczesana, Ospanno, Pan KuBaka, PLKD, Rock, Sakebinii, Seto, SirMisiek, SouShibo, Tivolt, Tuttek, Wonziu, Veneea, Vuzzey, xEmtek, Yuuhi i Ziemniak.







Charytatywny stream rozpocznie się w czwartek 12 listopada o godzinie 15:00, a zakończy 15 listopada o północy. W trakcie ponad 60 godzin relacji na żywo uczestnicy będą mogli wesprzeć Szlachetną Paczkę poprzez donacje czy udział w konkursach. Do wygrania będzie nie tylko sprzęt gamingowy (komputery, karty graficzne, procesory i inne podzespoły oraz akcesoria czy zestawy gracza), ale także unikatowe kolekcjonerskie gadżety, takie jak figurka Ciri czy zestawy z gier, w tym np. Wiedźmin 3: Dziki Gon (edycje kolekcjonerskie).



Charytatywny stream Gra Paczka po raz drugi przyciąga szerokie grono nie tylko streamerów, ale także partnerów z branży technologicznej. Dzięki m.in. All in! Games, AMD, CD PROJEKT RED, Gigabyte, Komputronik Gaming wraz z Fundacją Komputronik, MSI, SPC Gear, TRUST oraz wydawnictwu Znak, uczestnicy eventu będą mieli okazję powalczyć o wiele cennych nagród. W akcję włączy się także serwis GRY Online oraz TikTok.



Prawdziwą gratką dla tych, którzy wezmą udział w konkursach, a wyczekują premiery Cyberpunk 2077, będą nie tylko egzemplarze książek wydawnictwa Znak, ale także edycja kolekcjonerska Cyberpunk 2077 (gra dostępna w sprzedaży od 10 grudnia). Do wygrania będą także zestawy z gadżetami Cyberpunk (torba, plakat, zimowa czapka i przypinki).



Pierwsza edycja Gry Paczki odbyła się w maju 2020. Dzięki solidarności i zaangażowaniu ponad 80 streamerów event zakończył się ogromnym sukcesem. Zebrano ponad 330 tys. złotych na pomoc wykluczonym cyfrowo dzieciakom, które w okresie lockdownu miały ograniczony dostęp do nauki zdalnej i kontaktu z rówieśnikami. W listopadzie środowisko gamingowe znów zjednoczy siły, by wesprzeć tych, którzy mieli mniej szczęścia, a którym pomóc może Szlachetna Paczka.



Utrata pracy, śmierć bliskiej osoby, utrudniony dostęp do opieki medycznej, samotność czterech ścian – w tym wyjątkowo trudnym roku stabilna sytuacja ekonomiczna i zdrowotna to jak los na loterii. Doświadczenia ostatnich miesięcy pokazują, że o „wygranej” coraz częściej decyduje łut szczęścia, którego niektórym po prostu brakuje. To właśnie dla takich osób – zarówno poszkodowanych w wyniku pandemii, powodzi, nagłej choroby czy niepełnosprawności odbędzie się druga edycja Gry Paczki. Środowisko gamingowe znów łączy siły, by pomagać – tym razem najbardziej potrzebującym w ramach Szlachetnej Paczki.



Do startu drugiej edycji eventu zostało tylko kilka dni! Podobnie jak w pierwszej edycji centralnym elementem Gry Paczki będzie stream transmitowany na stronie www.grapaczka.pl. Wydarzenie rozpocznie się 12 listopada o godzinie 15:00, a zakończy o 24:00 15 listopada.

























