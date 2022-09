Firma Sharp kończy 110 lat

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Światowy gigant technologiczny Sharp obchodzi 110-urodziny. Na rynku, który jest tak bardzo konkurencyjny, firmie Sharp udało się zachować wyjątkowość i powodzenie przez ponad sto lat. Osiągnięto to dzięki zapałowi, ambicji i kreatywności przy opracowywaniu produktów. Bogata historia innowacji i niezwykłych produktów firmy Sharp jest naprawdę imponująca. Założyciel firmy Sharp, Tokuji Hayakawa, zakłada ją we wrześniu 1912 roku w Tokio jako warsztat obróbki metalu. Wynalazł tam zatrzaskową klamrę do paska oraz tak zwany "Ever Ready Sharp Pencil", czyli popularny mechaniczny ołówek typu twist, który później stał się pierwszym produktem nowej marki.







W oparciu o credo biznesowe firmy "szczerość i kreatywność" oraz cel założyciela Tokuji Hayakawy "tworzenie produktów, które inne firmy chcą naśladować", firma Sharp kontynuuje wprowadzanie unikalnych produktów i rozwiązań aby przyczynić się do rozwoju społecznego. W rezultacie firma Sharp może pochwalić się istotnym wkładem w rozwój szeregu rozwiązań technologicznych. Sharp ma duży wkład w rozwój energii odnawialnej, a także radia i telewizji, kalkulatorów i wyświetlaczy LCD oraz technologii Plasmacluster spotykanej m.in. w służbie zdrowia.



Sharp - pionier i lider w rozwoju kalkulatorów

W 1964 r. firma Sharp tworzy pierwszy na świecie kalkulator elektroniczny z diodą tranzystorową, a 10 lat później wprowadza do oferty kalkulatory z pierwszym na świecie wyświetlaczem LCD. Szczególnie rozwój wyświetlaczy LCD sprawił, że firma Sharp stała się kluczowym dostawcą tej technologii dla różnych zastosowań. Dzisiaj LCD jest głównym filarem jej działalności.



W stronę radia i telewizji

W 1923 roku, po wielkim trzęsienia ziemi w Kanto, Hayakawa przenosi się do Osaki. Poszukując nowych możliwości, przygląda się procesowi emisji radiowej w Japonii i w kwietniu 1925 roku udaje mu się stworzyć pierwszy w Japonii radioodbiornik kryształkowy. Następnie, po rozpoczęciu nadawania programów telewizyjnych w 1953 roku, firma Sharp rozpoczyna pierwszą w Japonii masową produkcję telewizorów, co przyspiesza rozwój Sharpa w kierunku firmy zajmującej się szeroką gamą produktów elektroniki użytkowej. Już w 1976 roku firma Sharp opracowała telewizor o grubości zaledwie 3 cm, co spotkało się z gorącym przyjęciem ówczesnych entuzjastów techniki. W 1991 roku gigant technologiczny Sharp wprowadza na rynek pierwszy na świecie telewizor LCD montowany na ścianie.



Powiew świeżego powietrza - technologia Plasmacluster firmy Sharp

Chociaż Sharp jest szczególnie znany ze swoich telewizorów, firma odnosi również sukcesy w dziedzinie uzdatniania powietrza, takich jak oczyszczacze powietrza i osuszacze. Od 2000 roku firma Sharp demonstruje skuteczność swojej opatentowanej technologii Plasmacluster, współpracując z niezależnymi organizacjami badawczymi na całym świecie. Jony Plasmacluster to ten sam rodzaj jonów dodatnich i ujemnych, które występują w naturze. Udowodniono, że wysoko skoncentrowane poziomy jonów Plasmacluster oczyszczają powietrze, eliminują nieprzyjemne zapachy, nawilżają skórę i redukują elektryczność statyczną. Technologia Plasmacluster jest stosowana w produktach i obiektach B2B, a także w produktach B2C w ponad 100 krajach i obszarach na całym świecie. Skuteczność jonów Plasmacluster została potwierdzona przez różne instytuty na całym świecie, m.in. w Japonii, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Chinach.



Sharp dzisiaj zmienia świat dzięki 8K+5G i AIoT

110 lat później firma Sharp nadal zajmuje silną pozycję rynkową. Oferta produktów firmy Sharp jest ogromna, różnorodna i z roku na rok coraz bardziej wyjątkowa. W 2023 roku firma Sharp wkroczy na zupełnie nowe tereny, wprowadzając na rynek tak rewelacyjne produkty, jak elektryczna deska surfingowa, imponujące telewizory Mini LED, rowery elektryczne, pięknie zaprojektowane produkty do uzdatniania powietrza i potężne głośniki, takie jak SumoBox. Nowoczesna wizja firmy Sharp brzmi: "Zmieniając świat dzięki 8K+5G i AIoT". Aby zrealizować tę wizję, firma Sharp, w sposób zintegrowany wykorzystuje trzy główne obszary działalności marki: Smart Life, 8K Ecosystem oraz ICT. Dąży do realizacji koncepcji "One Sharp". Sharp dostarcza produkty do użytku domowego, takie jak telewizory i smartfony marki AQUOS, oczyszczacze powietrza wyposażone w technologię Plasmacluster, lodówki, pralki i odkurzacze, a także markowe piekarniki i garnki. Produkty firmy Sharp są również szeroko stosowane w biurach, na czele z drukarkami wielofunkcyjnymi, monitorami, interaktywnymi systemami wyświetlania i notebookami.



„Jesteśmy bardzo zadowoleni z rozszerzenia naszej innowacyjnej oferty w Europie” - stwierdza Nick Chen, dyrektor generalny Sharp Consumer Electronics Europe. „Jako firma z tradycjami mamy wieloletnie doświadczenie we wszystkich obszarach rozwoju produktów i ich konstrukcji. Nasza bogata historia innowacji jest dla nas bezcenna, ponieważ stanowi fundament nowoczesnego, połączonego świata Sharp, do którego dążymy każdego dnia”.































