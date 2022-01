Firma Sony przedstawia linię telewizorów BRAVIA XR na 2022 rok

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Sony Europe B.V. zapowiedziała wprowadzenie na rynek nowej serii telewizorów BRAVIA XR, w tym Mini LED MASTER Series Z9K (8K) i X95K (4K), OLED 4K MASTER Series A95K, MASTER Series A90K i A80K oraz LED 4K X90K. Pracujący pod kontrolą procesora Cognitive Processor XR system XR Backlight Master Drive precyzyjnie steruje technologicznie najnowszym podświetleniem Mini LED w telewizorach z serii Z9K i X95K, nadając jasności wyjątkowy poziom. Rezultat to niespotykany dotąd zakres dynamiczny, który przekłada się na olśniewające światła, głęboką czerń i piękne, naturalne odcienie pośrednie, a także niemal całkowitą eliminację poświaty wokół najjaśniejszych fragmentów. Procesor Cognitive Processor XR steruje również nowym panelem OLED telewizora A95K z technologią XR Triluminos Max, która zapewnia najszerszą paletę barw i wyświetla naturalne, piękne kolory i odcienie. Obraz na ekranie telewizora A95K składa się z milionów niezależnych, samoświecących pikseli, które rozszerzają paletę barw i zapewniają nowe wrażenia.







Dzięki tym innowacjom firma Sony może zapewnić widzom najlepsze i najbardziej poruszające doznania, wiernie oddające intencje twórców. Podczas oglądania filmów ulepszone technologie Acoustic Surface Audio+ w modelach OLED i Acoustic Multi-Audio™ w modelach LED precyzyjnie dopasowują położenie źródła dźwięku do obrazu na ekranie, zapewniając intensywne wrażenia audiowizualne. W nowej linii telewizorów pojawiły się także funkcje, które pozwalają wzbogacić domową rozrywkę i dostosować ją do indywidualnych wymagań. Opracowany wspólnie z platformą Netflix tryb Netflix Adaptive Calibrated Mode automatycznie dostosowuje przetwarzanie obrazu do jasności otoczenia, dzięki czemu ulubione programy i filmy wyglądają w każdych warunkach dokładnie tak, jak chcieli tego twórcy. Z kolei wprowadzony przez firmę Sony nowy tryb BRAVIA CORE Calibrated Mode automatycznie dostosowuje ustawienia obrazu do pierwotnej wizji twórców. Te użyteczne funkcje ulepszające obraz działają także podczas gry. Wszystkie telewizory BRAVIA XR z 2022 r. będą oznaczone jako „Idealne do PlayStation 5”, co oznacza, że mają dwie specjalne funkcje PlayStation 5 (PS5): Auto HDR Tone Mapping (automatyczne odwzorowywanie odcieni HDR) i Auto Genre Picture Mode (dostosowywanie trybu obrazu do gatunku).



W tym roku firma Sony wprowadza także nowo opracowaną, oryginalną kamerę BRAVIA CAM. Urządzenie to rozpoznaje, gdzie siedzą użytkownicy i odpowiednio dostosowuje obraz i dźwięk. Wprowadza także wiele nowych możliwości, jak sterowanie gestami czy czat wideo.



Rosnący popyt na telewizory z dużym ekranem może oznaczać większe zużycie surowców i energii. Firma Sony jest jednak zaangażowana w ideę zrównoważonego rozwoju, począwszy od fazy projektowania urządzenia aż po efekt końcowy na ekranie. Globalny plan środowiskowy firmy Sony „Droga do zera” służy urzeczywistnieniu wizji zrównoważonego społeczeństwa poprzez osiągnięcie zerowego śladu ekologicznego w całym cyklu życia produktów i działalności biznesowej do roku 2050. Mając na uwadze te cele, w telewizorach z linii na 2022 r. wykorzystano SORPLAS — opracowane przez Sony tworzywo sztuczne o wysokiej zawartości surowców wtórnych. Użycie SORPLAS zwiększa wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu bez uszczerbku dla wzornictwa i trwałości, a zmniejsza zużycie plastiku z surowców pierwotnych nawet o 60%, co odpowiada około 140 milionom płyt kompaktowych. Co więcej, moduł BRAVIA CAM firmy Sony rozpoznaje, że widzowie nie siedzą już przed telewizorem, i może przyciemnić ekran w celu oszczędzania energii.



Najważniejsze cechy telewizorów BRAVIA XR na 2022 r.:

- Cognitive Processor XR: ten rewolucyjny procesor w telewizorach Sony BRAVIA XR przenosi obraz i dźwięk na nowy poziom, odtwarzając je w niezwykle realistyczny sposób, zgodnie z działaniem ludzkiego wzroku i słuchu. Obrazy są kompleksowo analizowane i oczyszczane, szczególnie wokół głównego elementu sceny, by zapewnić realistyczną głębię, wyjątkowy kontrast i piękne, żywe kolory.

- XR Backlight Master Drive: technologia XR Backlight Master Drive wykorzystuje opracowany przez firmę Sony algorytm lokalnego wygaszania, aby precyzyjnie, indywidualnie sterować tysiącami maleńkich, bardzo gęsto rozmieszczonych diod Mini LED. Technologia ta pracuje pod kontrolą procesora Cognitive Processor XR. Zapewnia niezwykłą jasność, imponujący zakres dynamiki, głęboką czerń i piękne, naturalne tony pośrednie.

- Acoustic Surface Audio+ / Acoustic Multi-Audio: te zaawansowane rozwiązania gwarantują dokładne dopasowanie dźwięku do tego, co dzieje się na ekranie, i zapewniają naprawdę intensywne wrażenia audiowizualne.

- 360 Spatial Sound Personalizer: w połączeniu z telewizorami BRAVIA XR technologia ta zapewnia zoptymalizowany dźwięk przestrzenny z głośników naramiennych, takich jak Sony SRS-NS7, oraz wybranych słuchawek Sony — przy ograniczonym do minimum procesie konfiguracji. Dedykowane aplikacje pozwalają nawet spersonalizować brzmienie filmowego pola akustycznego poprzez analizę kształtu ucha użytkownika.

- Acoustic Center Sync: w celu zapewnienia lepszych doznań dźwiękowych funkcja ta optymalizuje dźwięk emitowany przez telewizor i soundbar. Wystarczy połączyć telewizor BRAVIA XR z odpowiednim soundbarem Sony, by z ekranu zaczęły dobiegać wyjątkowo czyste i wyraźne dialogi, wokale, dźwięki instrumentów oraz wysokiej jakości dźwięk przestrzenny.

Jeszcze lepsze wrażenia dzięki produktom audio Sony: nowe telewizory BRAVIA XR doskonale współpracują z szeregiem produktów audio Sony, jak zestaw kina domowego HT-A9 czy soundbar HT-A7000. Najnowszym rozwiązaniem w tych modelach jest technologia dźwięku przestrzennego 360 Spatial Sound Mapping. Kalibrując dźwięk do warunków w pomieszczeniu, technologia ta tworzy szereg optymalnie rozmieszczonych pozornych głośników, aby stworzyć szersze, bardziej wciągające, kinowe pole dźwiękowe. W połączeniu z zestawem kina domowego lub soundbarem telewizor BRAVIA XR z funkcją Acoustic Center Sync może pełnić funkcję głośnika centralnego w konfiguracji 360 Spatial Sound Mapping. Umożliwia to dokładne dopasowanie dźwięku do zawartości ekranu.

- BRAVIA CAM: ta nowa, przełomowa technologia optymalizuje obraz i dźwięk w taki sposób, że użytkownik zawsze zajmuje najlepsze miejsce przed telewizorem. BRAVIA CAM wprowadza również sterowanie gestami, czat wideo i wiele innych nowych, rozrywkowych funkcji.

- Ambient Optimization Pro: połączenie telewizora BRAVIA XR z modułem BRAVIA CAM tworzy zupełnie nowe możliwości. BRAVIA CAM rozpoznaje, w której części pokoju znajduje się widz i jak daleko znajduje się od telewizora, po czym dobiera optymalne ustawienia obrazu i dźwięku.

- Google TV: Google TV to ponad 700 000 filmów i programów, telewizja na żywo i inne materiały z różnych aplikacji i subskrypcji w jednym miejscu — są zawsze uporządkowane i gotowe do oglądania. Dzięki indywidualnie dobieranym rekomendacjom użytkownik z łatwością znajdzie coś dla siebie. Może też dodawać zakładki do programów i filmów, umieszczając je na jednej liście rzeczy do obejrzenia. Zawartość tej listy można także uzupełniać z telefonu lub laptopa, używając wyszukiwarki Google.

- Pilot Premium: nasz nowy, aluminiowy pilot premium jest łatwy w obsłudze i utrzymaniu w czystości. Ma zredukowaną ilość przycisków i podświetlenie, dzięki któremu użytkownicy widzą wszystko wyraźnie nawet w ciemności. Koniec z poszukiwaniem pilota wśród poduszek na kanapie.

- BRAVIA CORE: BRAVIA CORE to fabrycznie zainstalowana platforma filmowa, która oferuje nabywcom telewizorów BRAVIA XR do 10 filmów i do 24 miesięcy nielimitowanej transmisji strumieniowej. Dzięki technologiom BRAVIA XR, Pure Stream i IMAX Enhanced widz zawsze ogląda doskonały obraz uzupełniony wyrazistym dźwiękiem. Po włączeniu trybu BRAVIA CORE Calibrated Mode telewizor automatycznie dobiera optymalne ustawienia obrazu filmowego, by zapewnić wyjątkowe wrażenia kinowe podczas oglądania w domu. Z czasem wybór filmów będzie wzbogacany o nowe tytuły. W 2022 r. usługa BRAVIA CORE będzie dostępna w ponad 75 krajach.

- Netflix Adaptive Calibrated Mode: to nowy tryb wyświetlania wykorzystujący czujnik zewnętrznego oświetlenia telewizora Sony BRAVIA XR, aby wygląd obrazu na ekranie odzwierciedlał zamysł twórców niezależnie od panującego oświetlenia. Funkcja ta stanowi owoc ścisłej współpracy firmy Sony z platformą Netflix. Dzięki niej widzowie oglądający treści z serwisu Netflix uzyskują dokładnie oddane kolory, odpowiedni kontrast i wierne odwzorowanie ruchu zarówno w ciemnym, jak i dobrze oświetlonym pomieszczeniu.

- Idealne do PlayStation 5: połączenie telewizora BRAVIA XR z konsolą PlayStation 5 zmienia granie w fantastyczne przeżycie. Telewizory BRAVIA XR jako jedyne automatycznie optymalizują ustawienia, by zapewnić najlepszy możliwy obraz z konsoli PlayStation 5 zarówno podczas gry, jak i oglądania filmu. Urzekający obraz i dźwięk przenoszą widza w sam środek akcji. Telewizory obsługują też format 4K / 120 kl./s zdefiniowany w specyfikacji HDMI 2.1. Oznacza to płynny, wyraźny ruch i lepsze warunki do gry.

- Zaangażowanie w zrównoważony rozwój: firma Sony angażuje się w ideę zrównoważonego rozwoju począwszy od fazy projektowania aż po końcowy efekt. W tym roku w wybranych modelach zastosowano opracowane przez Sony tworzywo SORPLAS, pochodzące w 99% z recyklingu tworzyw sztucznych. W rezultacie ilość zużywanego plastiku z surowców pierwotnych spadła nawet o 60%. Około 15% mniejsze jest opakowanie telewizora; znacznie zmalało wykorzystanie farby drukarskiej (około 90%) i plastiku (około 35%). Co więcej, moduł BRAVIA CAM rozpoznaje, że widzowie nie siedzą już przed telewizorem, i może przyciemnić ekran w celu oszczędzania energii.





















Źródło: Info Prasowe / SONY