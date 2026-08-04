Five Finger Death Punch nową gwiazdą Metal Fest 2026

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Czas wznieść ręce i wytoczyć ciężkie działa! Metal Fest 2026 szturmem przejmuje World of Tanks Modern Armor w ramach sezonu “Masters of Mayhem”. Uwielbiane przez fanów wydarzenie z dwoma wybuchowymi aktami – każdy z muzyczna gwiazdą, wyzwaniami, przecenami do odblokowania oraz nagrodami. Muzyczne święto oznacza też powrót zawartości z poprzednich edycji Metal Festu. Akt pierwszy startuje w rytm perskusji kapeli metalowej Five Finger Death Punch i będzie dostępny w dniach 4-24 sierpnia. Po tygodniowej przerwie gwiazda aktu drugiego zostania ujawniona, aby przejąć scenę główną od 1 września







Wydarzenie Metal Fest to jednak nie tylko muzyka – nie może zabraknąć dwóch całkowicie nowych czołgów premium inspirowanych Five Finger Death Punch, pięciu ekskluzywnych dowódców 2D reprezentujących członków zespołu, Knucklehead’a w roli dowódcy 3D, ekskluzywnych przedmiotów kosmetycznych oraz ograniczonych czasowo wyzwań.



Reflektory zwracają się na czołg FFDP Knucklehead Tank – wytrzymały pojazd ciężki walczący w pierwszej linii, wyposażony w mocny pancerz i działo rażące przeciwników dewastującym ostrzałem seryjnym. Maskotka zespołu – Knucklhead wyróżnia ten inspirowany charakterystycznym stylem zespołu czołg, którego wygląd sugeruje wieloletnią służbę, a więżyczkę zdobi potężny kastet.



Wybór Knucklehead’a odtworzy jeden z najpopularniejszych hitów kapeli „Eye of the Storm”. To główny singiel nowego albumu „Legacy”, dostępy w sprzedaży cyfrowej już teraz, a od 18 września na płytach CD, winylach oraz w wersji kasetowej.



Niszczyciel czołgów FFDP Iron Fist to wcielenie mroczniejszej strony Five Finger Death Punch – wysłużona stal, czerwone odciski dłoni, grafiki pazurów oraz charakterystyczny mosiężny kastet na szczycie pojazdu. Bateria pięciu potężnych pocisków umiejscowiona na tyle czołgu dopełnia jego złowrogiego, niestrudzonego wizerunku. Kawałek „Trouble” z 2017 roku będzie towarzyszył czołgistom, którzy wybiorą tę bestię w garażu.



Dowództwo nad polem bitwy przejmie Knucklehead, legendarna maskotka kapeli w postaci dowódcy 3D, któremu charakteru nadał wokalista zespołu Ivan Moody.



“Świętujemy 20 lat jako zespół, album Legacy jest już dostępny dla słuchaczy, a fani mogą sprawdzić, co do pokazania ma Five Finger Death Punch w World of Tanks Moder Armor. To doskonała mieszanka” – mówi Moody. “Razem z zespołem mieliśmy kupę zabawy przy tej współpracy, dlatego fani mogą znaleźć w grze sporo nawiązań i niespodzianek. Podkręćcie głośniki i dołączcie do gry!”



Wydarzenie Metal Fest wprowada też tryb „Rush the Stage”, usprawniony bis trybu „Vanguard” z 2025 roku. Dynamiczne walki 7na7 z mechaniką odradznia toczą się w miasteczku duchów, wypełnionym metalowymi elementami, jak sceny koncertowe, reflektory i inspirowana festiwalami sceneria. Tegoroczny tryb wprowadza kilka zmian w rozgrywce, w tym stacjonarne „Taco Trucks”, które mogą być zniszczone w celu zdobycia bonusowych medali”.



Kocioł rozpocznie się 4 sierpnia – czas podkręcić ampery, dogrzać silniki i przygotować się na solidny hałas z Metal Fest 2026 w World of Tanks Modern Armor.







źródło: Info Prasowe - Wargaming