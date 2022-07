Fractal - Przedstawiamy serię Pop

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Fractal łączy styl i funkcjonalność w serii Pop Series – zupełnie nowej rodzinie obudów. Pop Air posiada siatkowy przód, który zapewnia lepszy przepływ powietrza, natomiast Pop Silent posiada panele tłumiące dźwięki i zamknięty przód, który pomaga zminimalizować hałas. Chociaż Pop Air i Pop Silent mogą różnić się pod względem ambicji, obie wersje oferują solidną jakość wykonania, prosty układ i niepowtarzalny styl. Pop Air wnosi do przepływu powietrza styl, łącząc precyzyjny projekt techniczny z dynamicznym wzornictwem. Obejmuje to szereg obudów z płytami głównymi, kieszeniami na dyski i akcentami zewnętrznymi w żywych kolorach, które zapewniają świeży, wyrazisty wygląd. Funkcjonalny punkt centralny obudowy Pop Air znajduje się z przodu, gdzie siatka o strukturze plastra miodu zapewnia wystarczający potencjał przepływu powietrza, aby zapewnić chłód większości obudów gamingowych.







Podobnie jak w przypadku wszystkich obudów z serii Pop, z przodu znajduje się zgrabnie ukryta szuflada, którą można wykorzystać do schowania bałaganu z biurka lub zamienić na miejsce dla maksymalnie dwóch napędów optycznych.



Pop Silent łączy cichą pracę z eleganckim, minimalistycznym wzornictwem. Jest ona wyposażona w tłumiący dźwięki zamknięty przód, panel boczny i górę, zapewniając cichszą pracę urządzenia. Czysty wygląd i funkcja tłumienia dźwięków sprawiają, że obudowa Pop Silent może służyć jako stylowa obudowa do zastosowań mieszanych, pracy i lekkich gier.



Ponadto zarówno obudowa Pop Air, jak i Pop Silent jest dostępna w wersjach Mini i XL, dzięki czemu oferują prawdziwie zróżnicowaną i elastyczną gamę obudów dla wielu różnych konstrukcji. Niezależnie od tego, czy chcesz stworzyć duży, skoncentrowany na przepływie powietrza system do gier, czy też małego i cichego partnera do pracy, seria Pop oferuje mocne, stylowe i wszechstronne rozwiązania.



























Źródło: Info Prasowe / Fractal Design