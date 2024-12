Fresh ‘n Rebel - Słuchawki dla dzieci Clam i Code Junior

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Holenderska marka wprowadza słuchawki Bluetooth dla najmłodszych. Dzięki ograniczeniu głośności do 85 dB uszy dzieci są chronione podczas słuchania ulubionych melodii. Uwagę zwracają aktywna redukcja szumów i wyjście audio z kablem w zestawie, ale też zabawny efekt świelny. Słuchawki są dostępne łącznie w ośmiu nowych, odważnych wersjach kolorystycznych. Zacznijmy od najważniejszej funkcji i kwestii bezpieczeństwa. Dzięki funkcji Safe Sound (ograniczenie głośności do poziomu 85 dB), dzieci mogą bez obaw korzystać z bezprzewodowych słuchawek Fresh ‘n Rebel Code i Clam Junior. W ten sposób są w stanie odkryć radość z muzyki i dźwięku, jednocześnie chroniąc swój słuch. Z kolei dzięki widowiskowemu efektowi świetlnemu na nausznikach każda piosenka zamienia się w małą imprezę! Natomiast kolorowy design z pewnością wywoła uśmiech na buzi każdego malucha.







Już na pierwszy rzut oka obydwa modele słuchawek wyróżniają się składaną konstrukcją i fizycznymi przyciskami do sterowania różnymi funkcjami, m.in. włącz/wyłącz, ANC czy aktywacja trybu Bluetooth. Producent przewidział też zanurzenie się w ukochanych piosenkach przewodowo, gdyż obydwa warianty słuchawek są wyposażone w złącze Jack 3.5 mm i odpowiedni kabel.



Clam Junior - dla wyluzowanych dzieciaków

Dziecko będzie szybciej odrabiać lekcje z włączonym trybem skupienia. Pozwala na to technologia aktywnej redukcji szumów, która eliminuje hałas z otoczenia. Dzięki temu szkraby mogą w pełni skupić się na swoich zadaniach bez rozpraszania uwagi. Miękkie naszuniki są tak wygodne, że można się w nie wręcz wtulić. Dzięki wbudowanej baterii, umożliwiającej 60 godzin ciągłego odtwarzania muzyki czy nagrań, dziecko jest gotowe na niekończącą się bezprzewodową zabawę. Słuchawki Clam Junior można kupić w czterech kombinacjach kolorystycznych: Dizzy Donut, Lucky Lizard, Starry Sky i Mighty Magic.



Cena: 254.99 PLN.





Słuchawki mobilne Fresh ‘n Rebel Clam Junior w skrócie:

• Przeznaczone dla dzieci (6+)

• Bezpieczny dźwięk (<85 dB)

• Tryb skupienia (hybrydowe ANC)

• Zabawny efekt świetlny

• 60 godzin odtwarzania

• Dołączona naklejka







Model słuchawek Code Junior wydobywa z malca buntownika od samego początku. Wystarczy użyć kabla Buddy Beats i połączyć ze sobą dwa egzemplarze, aby umożliwić dziecku dzielenie się muzyką z najlepszym kolegą lub koleżanką albo rodzeństwem. Natomiast dzięki wygodnej konstrukcji i możliwości nieprzerwanego bezprzewodowego odsłuchu przez 48 godzin zabawa praktycznie nigdy się nie kończy. Słuchawki są dostępne w czterech zabawnych wariantach kolorystycznych: Cool Candy, Funny Fox, Groovy Galaxy i Wavy Water.



Cena: 149,99 PLN.





Słuchawki Fresh ‘n Rebel Code Junior w skrócie:

• Przeznaczone dla dzieci (3+)

• Bezpieczny dźwięk (<85 dB)

• Buddy Beats (udostępnianie muzyki poprzez kabel za pomocą dwóch słuchawek Code Junior)

• Zabawny efekt świetlny

• 48 godzin odtwarzania

• W komplecie pasujące naklejki

































źródło: Info Prasowe - Fresh n Rebel