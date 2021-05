Fresh ‘n Rebel ANC True Wireless

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Do serii bezprzewodowych, dousznych słuchawek holenderskiej marki Fresh ‘n Rebel dołączył właśnie kolejny model – Twins ANC True Wireless. Produkt skierowany jest do wszystkich, których poza wysoką jakością dźwięku interesuje w równym stopniu maksymalna wygoda, unikalny design, kolorystyka a także uniwersalność urządzenia. Słuchawki są pyłoszczelne i wodoodporne, dzięki czemu sprawdzą się w każdej sytuacji, od codziennego zastosowania np. do nauki i do pracy, przez słuchanie muzyki czy podcastów w podróży, aż po trening na świeżym powietrzu.







Bez względu na to czy mówimy o bezprzewodowym głośniku, powerbanku, podkładce ładującej (Base/Base Duo Fresh ‘n Rebel) czy nowych słuchawkach Twins ANC True Wireless w przypadku holenderskiej marki Fresh ‘n Rebel głównym wyróżnikiem jest atrakcyjny design oraz unikalne kolory. W ofercie nie znajdziemy klasycznej czerni czy bieli, ale wyróżniające się z tłumu odcienie: ciemnogranatowy (Steel Blue), złoty (Silky Sand), miętowy (Misty Mint), różowy (Dusty Pink), ciemnoczerwony (Ruby Red) oraz ciemnoszary (Storm Grey). Produkty są dopracowane w każdym calu, a przywiązany do danej kolorystyki użytkownik może nabyć cały komplet urządzeń w jednym odcieniu – począwszy od kabla zasilającego, przez mini ładowarkę USB-C PD i podkładkę ładującą, a skończywszy na słuchawkach dousznych. W przypadku słuchawek Twins ANC True Wireless nawet etui ładujące oraz silikonowe zatyczki douszne mają przemyślany, modny kształt. Fresh ‘n Rebel tworzy swoje produkty z myślą o ludziach, którzy wiedzą czego chcą, nie boją się kolorów, a przy tym przykładają dużą wagę do modnego designu.



Duży komfort użytkowania słuchawek to podstawa. Lekkie (70 g) słuchawki Twins ANC True Wireless są w stanie odtwarzać muzykę bezprzewodowo przez 30 godzin (w przypadku ładowania co jakiś czas słuchawek w etui) i 9 godzin na jednym ładowaniu (bez zdejmowania słuchawek i trzymaniu ich non stop w uszach). W momencie, gdy aktywnie korzystamy z funkcji wyciszania hałasów z otoczenia, czyli ANC, wówczas czas łącznego odtwarzania muzyki wynosi 26 godzin oraz 7 godzin na jednym ładowaniu. Technologia ANC w słuchawkach zapewnia wysoką jakość aktywnej redukcji szumów i dźwięków otoczenia, dzięki czemu np. głośne rozmowy współpasażerów w komunikacji miejskiej nie będą już naszym problemem. Warto wiedzieć, że możemy nie tylko blokować dźwięki z otoczenia, ale również wprost przeciwnie – wzmacniać je za pomocą specjalnego trybu dźwięków otoczenia. Słuchając ulubionego podcastu nie musimy się obawiać, że np. przegapimy komunikat o nadjeżdżającym pociągu lub nie usłyszymy kuriera dzwoniącego do domofonu. Z kolei za sprawą funkcji Auto Pause (automatycznej pauzy) odtwarzanie muzyki automatycznie zatrzymuje się po wyjęciu słuchawek z uszu oraz wznawia się zaraz po ich ponownym założeniu. Sterowanie muzyką jest dziecinnie proste – można to zrobić dotykając słuchawek dousznych lub za pomocą asystenta głosowego na swoim urządzeniu. Warto pamiętać, że obie słuchawki mają wbudowany mikrofon, dzięki czemu można używać ich pojedynczo (prawej lub lewej) lub obu jako pary dla dźwięku stereo.



Twins ANC True Wireless Fresh ‘n Rebel są przy tym pyłoszczelne i wodoodporne (IP54), a więc nie straszny im kurz oraz zachlapania – dzięki temu sprawdzą się w każdej sytuacji. Idealne dopasowanie słuchawek zapewniają miękkie, silikonowe zatyczki douszne w trzech rozmiarach, które idealnie przylegają do ucha. Poza etui ładującym, zatyczkami i słuchawkami w zestawie otrzymujemy również kabel do ładowania (USB-C). Czas ładowania etui ładującego wynosi 2 godziny, natomiast na ładowanie samych słuchawek należy przeznaczyć 1.5 godziny.



Twins ANC True Wireless Fresh ‘n Rebel są już dostępne do kupienia w najlepszych polskich sklepach z elektroniką. Cena wynosi około 449 PLN.

































Źródło: Info Prasowe / Fresh n Rebel