Fresh ‘n Rebel Clam Elite

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Holenderska marka Fresh ‘n Rebel prezentuje kolejną nowość – bezprzewodowe słuchawki Clam Elite z cyfrową aktywną redukcją szumów oraz dedykowaną aplikację Personal Sound, która pozwala dostosować odtwarzane przez słuchawki dźwięki do indywidualnych preferencji słuchającego. Każdy z nas nieco inaczej postrzega niskie, średnie i wysokie częstotliwości. Niektórzy lepiej słyszą wysokie tony, inni zaś są bardziej wyczuleni na basy. Owe różnice w odbieraniu dźwięków skłoniły holenderską markę do stworzenia modelu słuchawek, w których odbiorca może w pełni cieszyć się ulubioną muzyką zgodnie z własnymi preferencjami słuchowymi. A wszystko dzięki zainstalowaniu i użyciu aplikacji Personal Sound.







Używana przez markę Fresh ‘n Rebel aplikacja Personal Sound po sparowaniu ze słuchawkami Clam Elite najpierw testuje nasz słuch na wszystkich częstotliwościach. Podczas 3-minutowego testu dźwięki są odtwarzane z różnymi poziomami głośności, zarówno dla lewego jak i prawego ucha. W oparciu o to, które tony są lepiej słyszalne, a które niesłyszalne, tworzony jest profil osobisty, w którym dane częstotliwości są wzmacniane lub zmniejszane. W ten sposób model Clam Elite proponuje użytkownikom maksymalną personalizację dźwięków i idealne dopasowanie do słuchacza. Produkt zatem spodoba się osobom, które nie lubią kompromisów i szukają najlepszej, subiektywnie ocenianej jakości dźwięku. Aplikacja dostępna jest zarówno dla posiadaczy telefonów z systemem Android jak i iOS.



Analogowa aktywna redukcja szumów (ANC) w niższych modelach Clam wykorzystuje tylko jeden mikrofon w każdej słuchawce (aby zredukować głównie tony basowe). W przypadku Clam Elite, wyposażonych w cyfrową aktywną redukcję szumów, mikrofon znajduje się zarówno po wewnętrznej jak i zewnętrznej stronie każdego nausznika. Doskonałą redukcję szumów zapewniają też: chip komputerowy oraz izolujący kształt nauszników. Za sprawą redukcji większego zakresu częstotliwości dźwięku (do 34 dB) hałas praktycznie nie wydostaje się na zewnątrz. Podobnie jak jeden z niższych modeli – Clam ANC DGTL – Clam Elite pozwala być świadomym otoczenia, wykonując dokładne przeciwieństwo funkcji aktywnej redukcji szumów. Mikrofony na zewnątrz nauszników wzmacniają otaczające dźwięki lub głosy, dzięki czemu możemy jeszcze lepiej słyszeć wszystko wokół siebie podczas słuchania muzyki bez zdejmowania słuchawek. Zapewnia to bezpieczeństwo podczas korzystania ze słuchawek w ruchu ulicznym.



W przeciwieństwie do innych modeli Clam, słuchawki Clam Elite zostały zaprojektowane nie w sześciu a w trzech kolorach: chłodnym niebieskim (Steel Blue), ciemnoszarym (Storm Grey) oraz złotym (Silky Sand). Nowość od Fresh ‘n Rebel może pochwalić się aż 40 godzinami słuchania muzyki bez przerwy (w przypadku niekorzystania z cyfrowego ANC i 30 godzinami w przypadku jego użycia). Oznacza to, że na jednym ładowaniu możemy polecieć np. z Amsterdamu do Rio de Janeiro i z powrotem, albo korzystać z urządzenia przez okrągły tydzień w pracy (40 godzin). Dodatkowo Clam Elite wyposażono w przydatne funkcjonalności np. automatyczne wstrzymanie (muzyka przestaje grać, gdy tylko zdejmiemy słuchawki, a gdy je założymy z powrotem, muzyka będzie kontynuowana tam, gdzie została przerwana) oraz kontrola dotykowa. Ta ostatnia sprawia, że wystarczy dotknąć logo w prawej słuchawce, aby sterować muzyką, głośnością, rozmowami telefonicznymi i asystentem głosowym (Siri i Asystentem Google).



Clam Elite są bardzo wygodne w noszeniu dzięki innowacyjnemu kształtowi pałąka, miękkiej warstwie z proteinowej skóry i poduszkom pochłaniającym wilgoć. Po zakończeniu słuchania możemy złożyć słuchawki i schować je w dołączonym etui. Jednocześnie nic nie stoi na przeszkodzie, aby wygodnie nosić je na szyi – także w tej kwestii idealnie dopasowują się do kształtu ramion i klatki piersiowej. W zestawie poza etui znajdziemy też kabel do ładowania (USB-C) oraz kabel audio (3,5 mm). Słuchawki są lekkie – 260 gramów, a czas ich ładowania wynosi 4 godziny.



Clam Elite Fresh ‘n Rebel w czerwcu 2021 będą dostępne do kupienia w najlepszych polskich sklepach z elektroniką w cenie 899 PLN.

































Źródło: Info Prasowe / Fresh n Rebel