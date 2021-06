Fundacja K.I.D.S. i NN pracują nad projektem VR dla dziecięcych szpitali

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Zastosowanie wirtualnej rzeczywistości jako wsparcia dla najmłodszych pacjentów to jedna z inicjatyw Fundacji K.I.D.S., której celem jest stworzenie nowoczesnych szpitali przyszłości. Wprowadzenie do placówek medycznych rozwiązań VR ma zminimalizować ból oraz stres u dzieci podczas zabiegów medycznych, np. wkłuć dożylnych. Do grona ekspertów zainicjowanej przez fundację akcji „Najmłodszy headhunter na świecie” zostali zrekrutowani pracownicy Nationale-Nederlanden. W ramach wolontariatu kompetencyjnego podzielą się swoimi doświadczeniami i wiedzą w zakresie UX design oraz będą wspierać rozwój projektu opartego na wirtualnej rzeczywistości.







Wprowadzenie technologii VR, w odróżnieniu od tradycyjnych metod rozpraszania uwagi, pozwoli na przeniesienie dzieci na czas wkłucia dożylnego do wirtualnego świata. Rozwiązanie pomoże odciągać myśli pacjentów od zabiegu, minimalizując ich ból i stres, a tym samym budując pozytywne doświadczenia związane z pobytem w szpitalu. Skuteczność tego rozwiązania potwierdzają badania. Według Kliniki Nefrologii Pediatrycznej we Wrocławiu jego zastosowanie może zredukować lęk i niepokój towarzyszący podczas zabiegu o 70 procent. oraz krótkotrwały ból o 59 procent.



Pierwszymi zabiegami, dla których zastosowana będzie wirtualna rzeczywistość są jedne z najczęściej odbywających się procedur przez zaimplantowane porty dożylne, tj.: pobieranie krwi do badań laboratoryjnych, przepłukiwanie portu dożylnego, jego nakłucie do chemioterapii lub rezonansu magnetycznego. W ramach pilotażu program prowadzony będzie w Oddziale Dziennym Chemioterapii, w Klinice Onkologii, w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Programem VR w pierwszej kolejności objęte zostaną dzieci w wieku 5-10 lat, u których wrażliwość na ból jest większa.



Celem programu jest stworzenie rozwiązania zorientowanego na potrzeby i specyfikę funkcjonowania jego grup docelowych – tzn. pacjentów, jego rodziców oraz pielęgniarek. Dlatego do projektowania tego rozwiązania fundacja K.I.D.S. zaprosiła szereg ekspertów oraz osób bezpośrednio z niego korzystających. W tym gronie znajdują się przedstawiciele naukowi, personel medyczny, dzieci, a także specjaliści z zakresu działań kreatywnych czy nowych technologii. Wśród nich znaleźli się także pracownicy Nationale-Nederlanden, którzy w ramach wolontariatu kompetencyjnego będą wspierać zespół pracujący nad pozytywnym doświadczeniem użytkowników technologii VR.



Wprowadzanie innowacji do dziecięcych szpitali ma zwiększyć komfort pracy personelu medycznego, redukować stres u pacjentów, przyspieszać procedury, a także zmieniać całe doświadczenie związane z wizytą w szpitalu. Nationale-Nederlanden zostało partnerem strategicznym projektu VR. Motorem działania i współpracy organizacji jest wolontariat kompetencyjny. Dodatkowo firma wsparła finansowo pilotaż programu, którego start zaplanowany jest na jesień 2021 roku.





















Źródło: Info Prasowe / K.I.D.S.