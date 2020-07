Fury Battler - ultralekki wojownik na każdą kieszeń

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Fury Battler to mysz dla graczy z modną obudową o strukturze plastra miodu. Dzięki temu producent obniżył wagę urządzenia do 65 gramów. Przez ażurowy grzbiet użytkownik może podziwiać iluminację RGB z efektem Rainbow. Jej ustawienia, podobnie jak funkcje przypisane do przycisków, można dostosować w dostarczonym oprogramowaniu. Pozwala ono także na edycję profili i makr, a także zapisywanie preferencji w pamięci urządzenia. Mysz gamingowa Fury Battler ma sześć programowalnych przycisków. Producent zastosował w nich przełączniki Huano, których żywotność jest szacowana na pięć milionów kliknięć. Za śledzenie ruchów użytkownika odpowiada sensor optyczny o rozdzielczości 6400 DPI.







Jego czułość można dostosować za pomocą przełącznika DPI, który pozwala na wybranie jednej z sześciu predefiniowanych rozdzielczości, poczynając od wyjściowych 500 punktów na cal. Mysz dla graczy Fury Battler komunikuje się drogą przewodową, za pomocą interfejsu USB.



Do ofert sklepów trafi ona 25. lipca bieżącego roku. Jej sugerowana cena została ustalona na poziomie około 50 PLN.





Dane techniczne:

• typ myszy: przewodowa

• wymiary: 120 x 63 x 39 mm

• typ sensora: optyczny

• rozdzielczość sensora: 6400 DPI

• maks. przyspieszenie: do 12 G

• maks. szybkość śledzenia: do 32 cali na sekundę

• maks. szybkość przetwarzania: do 4000 FPS

• przyciski: 6

• wbudowana pamięć: tak

• podświetlenie: RGB z efektem Rainbow

• waga: 65 g

• interfejs: przewód USB o długości 1.55 m

• oprogramowanie: tak, z obsługą makr i profili

• wymagania systemowe: Windows XP/Vista/7/8/10, Linux, Android

























Źródło: Info Prasowe / EntryMedia