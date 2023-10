Głośniki imprezowe Fresh n Rebel

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Fresh ’n Rebel wychodzi naprzeciw wszystkim miłośnikom dobrej zabawy przy muzyce z dwoma zupełnie nowymi produktami: głośnikami Party Loud M i Party Loud L. Te przenośne głośniki Bluetooth są absolutnym must-have dla każdego, kto chce cieszyć się muzyką w dowolnym miejscu i o każdej porze. Nowa linia różni się od poprzednich produktów holenderskiego producenta. Czym zaskoczył tym razem? Nowe głośniki Fresh ’n Rebel Party Loud mają inny design niż ich poprzednicy z serii Bold np. Bold L2 czy Soul. Zamiast zaokrąglonych krawędzi, „sandwiczowej” tkaniny i metalicznego wykończenia, Party Loud M i L przyciągają uwagę swoim imprezowym wyglądem. Mają też wielokolorowe oświetlenie LED, które reaguje na rytm muzyki.







Impreza na całego

Głośnik Party Loud M oferuje 20 godzin bezprzewodowego odtwarzania muzyki, a Party Loud L - 12 godzin. Oba modele można szybko naładować - Party Loud M potrzebuje 3 godzin, a Party Loud L tylko 2.5 godziny. Party Loud L ma również teleskopowy uchwyt i kółka, aby ułatwić jego przenoszenie. I nie zapominajmy o ich potężnej głośności - 200 W (Party Loud M) i 640 W (Party Loud L). Wymiary głośnika Party Loud M to 38.30 x 27.79 x 24.40 cm, a waga 6.5kg, z kolei Party Loud L ma wymiary: 57.09 x 29.97 x 29.49 cm i waży 10.8 kg. Idealne na każdą imprezę! Elementem, który przyciąga szczególną uwagę jest wielokolorowe oświetlenie LED. Idealnie synchronizuje się z graną muzyką. LED-y mają aż sześć różnych ustawień - ich efekty robią wrażenie. Głośniki Party Loud można nawet zabrać na imprezę na basenie – są odporne na zachlapania (IPX4). Natomiast Party Loud M jest wodoszczelny (o standardzie IPX7).



Pora na Bass Boost

Dla miłośników potężnych brzmień wprowadzono funkcję Bass Boost. Jeden dotyk podnosi basy, a podwójne naciśnięcie zapewnia maksymalną moc. To idealne głośniki na większe przestrzenie i do grania na zewnątrz. Po sparowaniu dwóch głośników Party Loud, można podwoić głośność, słuchać w trybie True Stereo i wybierać spośród 6 opcji oświetlenia LED. Efekt gwarantowany!



Fresh ’n Rebel nie boi się zaskakiwać nowościami. W trakcie jesiennego Fashion Week w Amsterdamie, marka rozpoczęła kampanię „Bądź odważny. Wybierz inaczej", zachęcającą do autentyczności i wyboru śmiałości ponad nudą. Fresh ’n Rebel nawiązał współpracę z trzema holenderskimi artystami – piosenkarką Daviną Michelle, modelką i DJ-ką Arantxą Oosterwolde i muzykiem Timem Wesem, którzy doskonale reprezentują ducha marki.



Głośniki Fresh ’n Rebel Party Loud będą dostępne już w listopadzie w wybranych sklepach ze sprzętem elektronicznym w cenie: Party Loud M – 749.99 PLN, Party Loud L – 1289 PNL.





























Źródło: Info Prasowe - Fresh n Rebel