G2 Esports przedłuża współpracę z AOC

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

AOC w styczniu 2018 roku rozpoczęło współpracę z G2 Esports. Obecnie obie strony podjęły decyzję o przedłużeniu kooperacji. G2 Esports to jedna z bardziej rozpoznawalnych i utytułowanych organizacji e-sportowych. W tym roku drużyny G2 Esports zajęły drugie miejsce w mistrzostwach świata League of Legends oraz z sukcesami uczestniczyły w turniejach CS:GO, Hearthstone, Rocket League, Sim-Racing, Apex Legends, Rainbow Six Siege i Playerunknown’s Battlegrounds. Zawodnicy oraz influencerzy związani z G2 Esports będą korzystać z monitorów gamingowych AOC AGON AG251FZ o odświeżaniu 240 Hz oraz czasie reakcji wynoszącym 1 ms.









Źródło: Info Prasowe / AOC