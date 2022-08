GAMETELMENI 2023 - Polscy gamerzy angażują się w pomoc Ukrainie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

GAMETELMENI 2023 to pierwsza edycja charytatywnej inicjatywy, której myślą przewodnią jest ukazanie przedstawicieli polskiego świata szeroko pojętego gamingu w eleganckich odsłonach. Przed obiektywem fotografa Łukasza Uzarka oraz pod czujnym okiem stylistki Konstancji Brodziak stanęło 21 osobistości związanych z polskim gamingiem. Ich wizerunki trafiły na strony wyjątkowego charytatywnego kalendarza, którego przedsprzedaż wystartowała w piątek 29 lipca. Można go nabyć w wariancie cyfrowym za 49 PLN lub w formie fizycznej za 89 PLN (cena nie zawiera kosztów wysyłki) na stronie internetowej projektu gametelmeni.pl. Przedsprzedaż pierwszej wersji potrwa do końca września, natomiast drugiej do wyczerpania zapasów. Wysyłka jest zaplanowana na październik 2022 roku.







Zysk ze sprzedaży kalendarza GAMETELMENI 2023 zostanie przekazany na pomoc Ukrainie i jej obywatelom, bezpośrednio na konto PAH-Polska Akcja Humanitarna. Po zakończeniu projektu jego rozliczenie zostanie publicznie udostępnione na stronie internetowej gametelmeni.pl.



Na stronach kalendarza GAMETELMENI 2023 będzie można zobaczyć wizerunki aż 21 osobistości związanych z polskim gamingiem, wśród których są m.in. influencerzy, dziennikarze czy twórcy gier. Są nimi kolejno: Adam “Fanggotten” Wawrzyński, Arkadiusz “Dark Archon” Kamiński, Arkadiusz Reikowski, Dorian Loewe, Jakub “Pan KuBaka” Karaś, Jędrzej Szweda-Smok, Joanna Tarasek, Julia Sobieska “Serafine”, Kacper Pitala, Krzysztof “Bastian” Freudenberger, Krzysztof “NRGeek” Micielski, Liz Katrin, Maciej “Dżej” Jaworski, Mateusz “Arasz” Araszkiewicz, Mateusz “Pan Mateusz” Działowski, Patrycja Smok-Sweda, Rafał “Demonidias” Nawrocki, Remigiusz Maciaszek, Ryszard “Rysław” Chojnowski, Szymon “Hed” Liebert, Zbigniew “Redaktor Kebab” Piotrowicz.



Zespół projektu GAMETELMENI tworzą Jacek Bober, Natalia Fudała, Łukasz Uzarek, Konstancja Brodziak, Jędrzej Szweda-Smok, Patrycja Szweda-Smok, Milena Kopeć, Wojciech Włodyka oraz Dawid Orendorz. Partnerami projektu są Konstylencja, UPOJENI, T2.0 Łukasz Uzarek, Take IT Studio!, Tak O! Grafika, Top Secret, Wataridori, a także Gameset - agencja gaming i metaverse marketingu należąca do grupy LTTM, która od początku wojny wspiera Ukrainę i ukraińskich twórców internetowych.

















