GENESIS - Nowa seria akcesoriów do konsol

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Nowy segment w portfolio marki GENESIS – akcesoria do konsol – stworzono z myślą o graczach ceniących niezawodność i komfort podczas intensywnych sesji gamingowych. Mowa o serii GENESIS TIN, obejmującej ładowarki do gamepadów współpracujące z konsolami PlayStation, a także kablach do gogli VR, pozwalających na pełne zanurzenie w wirtualnym świecie bez zakłóceń. Dobrze dobrane akcesoria nie tylko podnoszą komfort rozgrywki, ale i wzbogacają estetykę strefy gamingowej. Minimalistyczne i funkcjonalne dodatki od GENESIS współgrają z nowoczesnym designem konsol, pomagając zachować porządek i estetykę przestrzeni. Zapewniają błyskawiczny transfer danych oraz stabilność połączenia, eliminując przerwy i zakłócenia. Dzięki temu gracz może w pełni skupić się na grze, a właściwie na… wygrywaniu.







Seria akcesoriów Genesis TIN

Ładowarki GENESIS TIN 300 oraz GENESIS TIN 305 to rozwiązanie dla każdego posiadacza PlayStation, który ceni estetykę i funkcjonalność. Bezprzewodowa, składana konstrukcja oraz harmonijne dopasowanie do konsoli sprawiają, że nie tylko nie zaburza ona wyglądu urządzenia, ale wręcz dodaje mu charakteru. Dzięki kolorystyce odpowiadającej konsoli, GENESIS TIN staje się jej integralnym elementem, pozwalając na wygodne ładowanie gamepada w systemie Drop&Charge. Model TIN 300 jest kompatybilny z PlayStation 5, natomiast TIN 305 z wersją Slim.



Kable Genesis do VR – swoboda w wirtualnym świecie

Nic nie przeszkadza w rozgrywce bardziej niż plączące się kable ograniczające ruchy. Nowe przewody VR od GENESIS zostały zaprojektowane z myślą o pełnej swobodzie i immersji w świecie wirtualnej rzeczywistości. Dzięki szybkiemu przesyłowi danych, elastycznemu oplotowi i wysokiej jakości wykonaniu, przewody te zapewniają niezawodność i komfort użytkowania. Dostępne są dwie długości przewodów (3 m oraz 5 m) w wersjach USB-A/USB-C oraz USB-C/USB-C.



PRZEWIDYWANE CENY BRUTTO DLA KLIENTA KOŃCOWEGO:

• GENESIS TIN 300 oraz GENESIS TIN 305 – 49.99 PLN

• Kabel VR USB-A/USB-C 3m – 49.99 PLN

• Kabel VR USB-A/USB-C 5m – 69.99 PLN

• Kabel VR USB-C/USB-C 3m – 69.99 PLN

• Kabel VR USB-C/USB-C 5m – 109.99 PLN

DOSTĘPNOŚĆ W SPRZEDAŻY: sklep marki na genesis-zone.com, morele.net, Komputronik, Media Expert.





Najważniejsze cechy akcesoriów do konsol GENESIS

GENESIS TIN 300/TIN 305:

• praktyczny montaż na froncie konsoli – umiejscowienie ładowarki bezpośrednio na przodzie konsoli gwarantuje łatwy dostęp do gamepada pomiędzy rozgrywkami

• system Drop & Charge – automatyczne ładowanie po umieszczeniu pada na ładowarce, bez potrzeby podłączania kabli

• składana konstrukcja – kompaktowy design pozwala na łatwe przechowywanie i zapewnia oszczędność miejsca

• dopasowanie kolorystyczne - stanowi eleganckie dopełnienie PlayStation 5, dzięki czemu sprzęt wygląda spójnie i stylowo.



KABLE VR GENESIS:

• kompatybilność – współpracują z większością gogli VR oraz komputerami PC

• dwie długości – dostępne w wersjach 3 m oraz 5 m, z końcówkami USB-A/USB-C oraz USB-C/USB-C

• dwa rzepy w zestawie – utrzymują przewód z dala od gracza, zwiększając swobodę ruchów

• tekstylny oplot – elastyczny i odporny na plątanie

















źródło: Info Prasowe - Genesis