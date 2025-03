GENESIS Holm Modular - Biurko, które rośnie wraz z potrzebami

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

GENESIS Holm Modular to idealne rozwiązanie dla osób ceniących możliwość tworzenia własnych konfiguracji w użytkowanej przestrzeni. Rozbudowa stanowiska w przyszłości nie musi wiązać się z koniecznością wymiany całego biurka na nowe - model Holm cechuje bowiem modularność. Wszystko za sprawą dedykowanych, łatwo montowanych paneli bocznych o różnych wymiarach (od 30 do 60 cm), które można dokupić w dowolnym momencie. Dostępny jest też dedykowany, oddzielny zestaw pozwalający na zmianę klasycznego biurka w model narożny. Konstrukcja oparta jest na metalowym, rozsuwanym stelażu zapewniającym stabilność i trwałość na lata. Biurko umożliwia również regulację wysokości w zakresie 50 – 95 cm, co pozwala na dopasowanie pozycji do pracy i rozrywki.







Biurko o niestandardowym wymiarze? Poszerzenie blatu tylko z jednej strony? A może biurko, które będzie rosło wraz z potrzebami dziecka? Bez względu na to, która opcję wchodzi w grę, GENESIS Holm Modular sprawdzi się idealnie.

Biurko wyposażono też w szereg praktycznych elementów podnoszących komfort użytkowania: uchwyty na kubek oraz słuchawki, rozsuwaną (50 – 95 cm) półkę na przewody, przepust na kable umieszczony w ramie. O estetykę zadba też wysokiej jakości listwa LED z pełną regulacją kąta nachylenia.



Dostępność produktu oraz przewidywana cena:

DATA PREMIERY: 4.03.2025 r.

PRZEWIDYWANA CENA BRUTTO DLA KLIENTA KOŃCOWEGO:

• GENESIS Holm Modular 120: 699 PLN

• GENESIS Holm Modular 140: 749 PLN

• GENESIS Holm Modular 160: 799 PLN

• GENESIS Holm Modular 160 Corner: 999 PLN

• GENESIS Holm Modular 180: 849 PLN

• Blat boczny GENESIS Holm Modular prawy/lewy (30 cm): 69 PLN

• Blat boczny GENESIS Holm Modular prawy/lewy (40 cm): 99 PLN

• Blat boczny GENESIS Holm Modular prawy/lewy (50 cm): 129 PLN

• Blat boczny GENESIS Holm Modular prawy/lewy (60 cm): 159 PLN

• Zestaw narożny GENESIS Holm Modular 160: 249 PLN



DOSTĘPNOŚĆ W SPRZEDAŻY: sklep marki na genesis-zone.com, Media Expert, Komputronik, morele.net, RTV Euro AGD.





Najważniejsze cechy:

• modularność pozwalająca na rozbudowę stanowiska bez konieczności wymiany stelaża

• regulowana wysokość (50 – 95 cm) oraz kompatybilność z panelami bocznymi o szerokości od 30 do 60 cm

• opcja przekształcenia biurka w model narożny dzięki dedykowanemu zestawowi

• funkcjonalne dodatki: uchwyty na słuchawki i kubek, dedykowane przepusty na przewody, listwa pozwalająca na łatwe uporządkowanie kabli

• listwa LED z regulacją kąta nachylenia dla lepszej widoczności i estetycznego wyglądu stanowiska.

































źródło: Info Prasowe - Genesis