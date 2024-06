GENESIS Neon 764 - słuchawki z zaawansowanym equalizerem

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

GENESIS Neon 764, to zupełnie nowy zestaw słuchawkowy marki, stworzony dla graczy oczekujących dobrej jakości brzmienia (obsługa dźwięku wysokiej rozdzielczości) oraz jego łatwej kontroli. Wszystko to dzięki dedykowanemu układowi dźwiękowemu zintegrowanemu z kontrolerem oraz profilom brzmieniowym, zaprojektowanym z myślą o konkretnych zastosowaniach. W połączeniu z obsługą wirtualnego dźwięku 7.1 oraz zaawansowanym equalizerem, GENESIS Neon 764 stanowi kompletną propozycję dla początkujących, jak i zaawansowanych użytkowników.







Usłysz jeszcze więcej

GENESIS Neon 764 to zestaw słuchawkowy, który dla wielu graczy korzystających z kart dźwiękowych umieszczonych na płycie głównej może okazać się prawdziwym zbawieniem, głównie ze względu na zintegrowany z kontrolerem układ obsługujący dźwięk wysokiej rozdzielczości (24 bit/96 kHz). Wyższa jakość dźwięku to więcej detali – a co za tym idzie – większa skuteczność w grach akcji oraz lepsze wrażenia dźwiękowe w trakcie innych zastosowań (np. oglądania filmów, słuchania muzyki).



Brzmienie takie, jak lubisz

Większa detaliczność to jedno, jednak oprócz niej słuchawki GENESIS Neon 764 pozwolą samodzielnie dopasować brzmienie do własnych potrzeb. Wystarczy jedynie skorzystać z wbudowanych profili, które zostały stworzone z myślą o konkretnych zastosowaniach. Do sprawniejszego lokalizowania przeciwników w grach FPS posłuży preset „Scout” - uwydatniający dźwięk kroków. Fani wybuchów z pewnością docenią ustawienie „Explosion”, z kolei osoby chcące zwyczajnie zrelaksować się przy dźwiękach ulubionej kapeli ucieszy profil „Music” – dostarczający najlepszych wrażeń. Co więcej, dzięki zaawansowanemu korektorowi możliwe jest samodzielne stworzenie własnych kombinacji i zapisanie ich na wybranym profilu.



Najważniejsze funkcje zawsze pod ręką

Zestaw dla graczy powinien wyróżniać się także funkcjonalnością. Tak jest w przypadku GENESIS Neon 764. Wpływa na to niewielki kontroler umieszczony na przewodzie. Został on wyposażony w elementy, które pozwolą mieć najważniejsze funkcje zawsze pod ręką. Z jego pomocą bezproblemowa staje się szybka regulacja podświetlenia muszli, poziomu głośności, włączanie i wyłączenie mikrofonu oraz przełączanie się pomiędzy dostępnymi profilami brzmienia, a wszystko to w dosłownie chwilę.



Dopasowany do potrzeb każdego gracza

50-milimetrowe przetworniki, dźwięk 7.1, zintegrowany układ audio oraz możliwość dopasowania brzmienia do swoich potrzeb to jeszcze nie wszystko. GENESIS Neon 764 to wygoda dzięki dużym, miękkim nausznikom i sprawdzonym materiałom. Do tego wszystkiego doliczyć należy konfigurowalne podświetlenie RGB muszli, a nawet mikrofon z wieloma przydatnymi funkcjami zaimplementowanymi w dedykowanym oprogramowaniu.



GENESIS Neon 764 jest już dostępny w rekomendowanej cenie detalicznej 199 PLN. W dniu premiery model pojawił się w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i białej.

































źródło: Info Prasowe - Genesis