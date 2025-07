GXTrust - Obudź w sobie superbohatera z nową kolekcją Superman

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Doskonała wiadomość dla miłośników gier i fanów superbohaterów – GXTrust z dumą prezentuje linię produktów gamingowych inspirowaną postacią Supermana, opracowaną we współpracy z Warner Bros. Discovery Global Consumer Products (WBDGCP). Superman to pierwszy kultowy superbohater z uniwersum DC, który dołącza do szerokiej gamy produktów gamingowych GXTrust. Nowa seria produktów m.in. obejmuje fotel gamingowy Ruya Pro, słuchawki Carus, bezprzewodowy kontroler Muta oraz podkładkę pod mysz XXL – wszystko po to, aby gracze mogli poczuć moc legendarnego superbohatera w każdej konfiguracji gamingowej.







Gracze mogą cieszyć się maksymalnym komfortem i wyjątkowym stylem dzięki fotelowi Ruya Pro Gaming Chair w edycji Superman. Charakterystyczna czerwono-niebieska kolorystyka oraz wysokiej jakości haftowane logo S-Shield sprawiają, że można poczuć się jak prawdziwy superbohater. Fotel został zaprojektowany z myślą o długich, intensywnych sesjach gamingowych i oferuje:

- W pełni regulowaną konstrukcję z wbudowanym podparciem lędźwiowym, regulacją wysokości, podłokietnikami 4D oraz mechanizmem blokady odchylenia

- Wyjątkowo grube, profilowane siedzisko zapewniające wygodę i odpowiednie wsparcie, a także zdejmowaną poduszkę pod głowę dla dodatkowego komfortu

- Oddychającą tkaninę i skórę PU, które gwarantują wygodę i przewiewność, a także podnośnik gazowy klasy 4, przetestowany na obciążenie do 150 kg.



Idealnym uzupełnieniem fotela Ruya Pro Gaming Chair Superman Edition są pozostałe elementy kolekcji, wśród których znajdują się:

- Carus Gaming Headset Superman Edition – gamingowe słuchawki z potężnym, przestrzennym dźwiękiem, który pozwoli usłyszeć każde wybuchy, kroki czy dialogi z superbohaterską precyzją. Dzięki kompatybilności z wieloma platformami, Carus działa bez zarzutu na PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch oraz innych urządzeniach z wejściem 3.5 mm.

- Muta Wireless Gaming Controller Superman Edition – bezprzewodowy kontroler z trzema opcjami połączenia: przez odbiornik USB 2.4 GHz, Bluetooth lub przewód USB. Zapewnia pełną kontrolę niezależnie od platformy.

- XXL Mousepad Superman Edition – podkładka, która przenosi klimat Metropolis prosto na biurko gracza. Ozdobiona komiksowymi motywami, oferuje imponującą powierzchnię 930 × 300 mm – idealną zarówno dla klawiatury, jak i myszy.



W ofercie GXTrust Superman znalazły się również propozycje dla młodszych fanów. Zirox Gaming Headset Superman Edition, w żywej czerwono-niebieskiej kolorystyce i z charakterystycznym logo, oferuje kompatybilność z wieloma platformami. Rayzee Foldable Floor Chair Superman Edition to składany fotel z pięciostopniową regulacją, idealne do gry na konsoli, oglądania telewizji czy czytania komiksów. Kolekcję uzupełnia wygodne krzesło Revvo Kids Chair Superman Edition, przeznaczone dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat – doskonałe dla młodych fanów gotowych na każdą przygodę.



Seria GXTrust Superman została zaprojektowana z myślą o tych, którzy cenią zarówno styl, jak i funkcjonalność. Każdy produkt łączy komfort, przemyślane rozwiązania i elegancki design z kultowymi elementami inspirowanymi postacią Supermana. Niezależnie od tego, czy toczysz zacięte bitwy, eksplorujesz otwarte światy, czy szlifujesz swoje umiejętności – ta kolekcja pozwala grać jak prawdziwy superbohater.



Produkty są już dostępne w sprzedaży: Ruya Pro Gaming Chair Superman Edition w sugerowanej cenie 1699 PLN, Carus Gaming Headset za 149.99 PLN, Muta Wireless Gaming Controller za 189.99 PLN oraz podkładka XXL Mousepad za 84.99 PLN. W ofercie dla młodszych graczy: Zirox Gaming Headset za 109.99 PLN, Rayzee Foldable Floor Chair za 419.99 PLN i Revvo Kids Chair za 499.99 PLN.



























źródło: Info Prasowe - TRUST