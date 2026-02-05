GXTrust Batman - wkrocz do świata Gotham

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Wzywamy wszystkich bohaterów – kolekcja gamingowa GXTrust Batman właśnie wylądowała, by nadać Twojemu stanowisku gracza kultowy wygląd i styl największego obrońcy Gotham. Stworzona we współpracy z Warner Bros. i DC, ta znakomita kolekcja łączy odważną, batmanowską estetykę z potężną funkcjonalnością, umożliwiając fanom grę w stylu Mrocznego Rycerza. Ta imponująca seria obejmuje: fotel gamingowy Ruya Pro, zestaw słuchawkowy Carus, bezprzewodowy kontroler Muta i podkładkę XXL pod mysz – wszystko, czego potrzebujesz, by wejść na wyższy poziom, gdy ratujesz miasto w VR lub bijesz własne rekordy.







Fotel gamingowy Ruya Pro Batman Edition to maksymalny komfort w eleganckim, czarno-żółtym wydaniu z kultowym logo Batmana. Stworzony z myślą o długich sesjach i całodziennym komforcie, oferuje wszystko, czego potrzebujesz podczas intensywnych rozgrywek:

• Regulację wysokości, podłokietniki 4D i mechanizm odchylenia z blokadą, by dopasować fotel do swoich wymagań

• Wbudowane podparcie lędźwiowe, grube formowane siedzisko i zdejmowany zagłówek dla maksymalnego komfortu i wsparcia

• Oddychający materiał w połączeniu ze skórą PU zapewniający komfort nawet podczas najbardziej emocjonujących meczów

• Wytrzymałą aluminiową podstawę w kształcie gwiazdy i podnośnik gazowy klasy 4 o nośności do 150 kg, gotowe do intensywnej gry



W legendarnym stylu Batmana połączonym z jakością GXTrust pozostałe produkty z serii zaopatrują graczy we wszystkie narzędzia niezbędne do skompletowania stanowiska:

• Słuchawki gamingowe Carus Batman Edition to potężny, immersyjny dźwięk, obsługa wielu platform i odłączany mikrofon, gwarantujące płynną komunikację

• Bezprzewodowy kontroler do gier Muta Batman Edition udostępnia trzy łącza: odbiornik USB 2.4 GHz, Bluetooth i kabel USB – wybierz to, który najbardziej Ci odpowiada

• Podkładkę XXL pod mysz Batman Edition wyróżniają stylowy, komiksowym motyw inspirowany Batmanem oraz powierzchnia 930x300 mm z obszytymi krawędziami – więcej miejsca na mysz i klawiaturę.



Również młodszym fanom gotowym wkroczyć do świata Gotham kolekcja GXTrust Batman oferuje sprzęt dopasowany do ich potrzeb. Stylowe i kompatybilne z różnymi platformami gamingowe słuchawki z mikrofonem Zirox doskonale sprawdzą się zarówno w grze, jak i podczas słuchania muzyki. Fotel Rayzee Floor zapewnia maksymalny komfort podczas gdy na konsoli i pozwala dzieciom znaleźć idealny kąt do grania, oglądania filmów czy czytania komiksów. Wreszcie dzięki

fotelowi Revvo Kids, z wieloma rozpoznawalnymi detalami – od czarno-żółtej kolorystyki po logo Batmana na oparciu – najmłodsi fani mogą wyrazić swoje zamiłowanie ulubionego superbohatera podczas nauki lub zabawy.



Fotel gamingowy Ruya Pro Batman Edition jest już dostępny w sprzedaży w rekomendowanej cenie detalicznej 399.99 EURO, słuchawki gamingowe Carus Gaming Headset Batman Edition w rekomendowanej cenie detalicznej 34.99 EURO, bezprzewodowy kontroler Muta Batman Edition w rekomendowanej cenie detalicznej 44.99 EURO oraz podkładka pod mysz XXL Batman Edition w rekomendowanej cenie detalicznej 19.99 EURO W ofercie dla młodych fanów, słuchawki gamingowe Zirox Batman Edition są w sprzedaży w rekomendowanej cenie detalicznej 24.99 EURO, składany fotel podłogowy Rayzee Batman Edition w rekomendowanej cenie detalicznej 99.99 EURO, a fotel dla dzieci Revvo Batman Edition w rekomendowanej cenie detalicznej 119.99 EURO.











źródło: Info Prasowe - TRUST