Galaxy S24 FE – najmłodszy w rodzinie Galaxy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

amsung zapowiedział wprowadzenie na rynek Galaxy S24 FE, najnowszego smartfonu z Galaxy AI, który zapewnia najwyższej jakości wrażenia mobilne większej liczbie użytkowników. Wyposażony w zasilany sztuczną inteligencją silnik ProVisual Engine i funkcję Photo Assist (Asystent Zdjęć), smartfon Galaxy S24 FE wyróżnia się udoskonaloną konfiguracją aparatu, która pozwala użytkownikom na większą kreatywność. Smartfon sprawdzi się również jako narzędzie do mobilnych rozgrywek dzięki wygodnemu 6,7 calowemu wyświetlaczowi Dynamic AMOLED 2X, pojemnej baterii 4700 mAh i wydajnemu chipsetowi Exynos 2400e. Galaxy S24 FE wyposażony został w funkcje bazujące na Galaxy AI, wspomagając użytkowników w komunikacji, produktywności i kreatywności oraz zapewniając łączność z innymi urządzeniami z ekosystemu Galaxy i bezpieczeństwo gwarantowane przez Samsung Knox.







Aparat i edycja zdjęć z Galaxy AI – uwolnij kreatywność

Z Galaxy S24 FE każdy może łatwo robić świetnej jakości zdjęcia i filmy. Aparat Galaxy S24 FE wyposażono w obiektyw szerokokątny 50 MP i teleobiektyw 8 MP z 3-krotnym zoomem optycznym – obydwa z optyczną stabilizację obrazu (OIS), a także ultraszerokokątny obiektyw 12 MP i aparat 10 MP do autoportretów. Świetną jakość zdjęć w Galaxy S24 FE zapewnia dynamiczny silnik ProVisual Engine napędzany sztuczną inteligencją. Debiutujący w serii FE silnik ProVisual Engine to technologia wykorzystująca zaawansowane algorytmy AI, by wizualizować zapierające dech w piersiach szczegóły i niezwykle subtelne tekstury:

- Nightografia z przetwarzaniem sygnału obrazu (ISP) w celu poprawy wydajności przy słabym oświetleniu ułatwia tworzenie pięknych nocnych portretów.

- Matryca o adaptacyjnych pikselach aparatu szerokokątnego 50 MP, by zapewnić jakość optyczną przy poziomach zoomu od 2x, oprócz zoomu optycznego 3x. Zoom AI zapewnia również lepszą jakość obrazu na odległościach pomiędzy długościami zoomu cyfrowego.

- Silnik rozpoznający obiekty analizuje scenerię i optymalizuje kolory w trybie Super-HDR, zapewniając żywe i realistyczne zdjęcia i filmy.



Przy edycji zdjęć na Galaxy S24 FE sprawdzi się wspomagany Galaxy AI pakiet funkcji Photo Assist (Asystent Zdjęć). Od czasu wprowadzenia na rynek urządzeń z serii Galaxy S24, Galaxy AI wnosi bezcenną wartość do edycji obrazów i uwalniania kreatywności:

- Generative Edit (Edycja Generatywna) komponuje świat na nowo dzięki możliwości przenoszenia i usuwania obiektów, dając większą swobodę twórczą.

- Portrait Studio (Studio Portretu) przekształca autoportrety w postaci z kreskówek, komiksów, akwareli lub szkiców, by dodać uroku profilom internetowym.

- Edit Suggestions (Sugestie Edycji) pozwalają usuwać odbicia czy cienie ze zdjęcia jednym dotknięciem.

- Instant Slow-mo (Natychmiastowe zwolnione tempo) uwiecznia każdą sekundę ważnych momentów życia w mgnieniu oka.



Mobilne granie z wydajnym zapleczem

Chipset Exynos 2400e, obsługujący takie funkcje jak Ray Tracing, zapewnia bezkompromisowe wrażenia z gry. W świecie, w którym liczy się każdy bit szybkości i wydajności, Galaxy S24 FE wykorzystuje kilka kluczowych funkcji, które mogą zapewnić przewagę w grze:

- 1.1x większa komora chłodząca poprawia chłodzenie, by utrzymać maksymalną wydajność przez dłuższy czas.

Większa bateria o pojemności 4700 mAh pozwala na długie sesje płynnego grania.

- Adaptacyjny wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X o przekątnej 6.7 cala (największy, jaki kiedykolwiek zastosowano w serii FE) o częstotliwości odświeżania do 120 Hz zapewnia płynne i oszałamiające wrażenia wizualne.

- Vision Booster optymalizuje kolory i kontrast do grania nawet w świetle słonecznym.



Płynne działanie z Galaxy AI

Smartfon Galaxy S24 FE korzysta z rozwiązań sztucznej inteligencji znanych z całej serii Galaxy S24. Narzędzia Galaxy AI zostały zaprojektowane, by usprawnić pracę, uprościć komunikację i poszerzyć łączność, otwierając przed użytkownikami Galaxy S24 FE nowe możliwości:

- Circle to Search with Google (Zakreśl, by wyszukać) zaspokaja ciekawość poszukiwacza wiedzy z niespotykaną łatwością.

- Interpreter (Tłumacz) przekłada rozmowy prowadzone „twarzą w twarz”, nawet bez łączności z siecią.

- Live Translate (Tłumaczenie na żywo) przełamuje bariery komunikacyjne podczas rozmów telefonicznych.

Chat Assist (Asystent czatu) z łatwością dostosowuje ton, gramatykę i słownictwo w wiadomościach.

- Note Assist (Asystent notatek) usprawnia pisanie oraz automatyzuje formatowanie i tłumaczenie.

- Transcript Assist (Asystent transkrypcji) szybko tłumaczy nagrania dźwiękowe.

- Browsing Assist (Asystent przeglądania) w aplikacji Samsung Internet tworzy streszczenia lub tłumaczy całe strony.



Łączność i bezpieczeństwo w ekosystemie Samsung Galaxy

Każda z funkcji Galaxy AI zyskuje, gdy smartfon Galaxy S24 FE współpracuje z ekosystemem kompatybilnych urządzeń mobilnych Samsung. W ekosystemie Galaxy smartfon S24 FE płynnie przesyła pliki, szybko konfiguruje zewnętrzne monitory i bez trudu realizuje złożone kreatywne pomysły w oparciu o wybory użytkownika dokonywane w intuicyjnym menu.



Cała aktywność użytkownika jest chroniona silnymi zabezpieczeniami opartymi na innowacyjnym dziedzictwie urządzeń z serii Galaxy S. Samsung Knox, wielowarstwowa platforma zabezpieczeń klasy wojskowej, chroni najważniejsze informacje dzięki kompleksowym rozwiązaniom sprzętowym, wykrywaniu zagrożeń w czasie rzeczywistym i ochronie opartej na współpracy.



Smartfon Galaxy S24 FE podtrzymuje tradycję serii Galaxy S24 również pod względem ekologii – został stworzony, by być bardziej funkcjonalnym przy ograniczeniu kosztów środowiskowych. Przewidziano dla niego siedem generacji aktualizacji systemu operacyjnego i siedem lat aktualizacji zabezpieczeń. Jest dostarczany w pudełku wykonanym w 100% z papieru z odzysku.



Galaxy S24 FE będzie dostępny w sprzedaży w kolorach grafitowym, niebieskim, żółtym oraz miętowym. Smartfon będzie można nabyć od 4 października w specjalnej ofercie premierowej.

































źródło: Info Prasowe - SAMSUNG