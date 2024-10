Galaxy S24FE na start ze słuchawkami w prezencie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Z końcem września Samsung zaprezentował najnowszy smartfon wyposażony w funkcje Galaxy AI, który zapewnia najwyższej jakości wrażenia mobilne jeszcze większej liczbie użytkowników. Dla wszystkich, którzy rozważają zakup Galaxy S24 FE już od 4 października Samsung rusza z promocją, w której decydując się najnowszy smartfon w rodzinie Galaxy w prezencie otrzymać można douszne słuchawki Galaxy Buds2 Pro w kolorze grafitowym. Wystarczy zakupić Galaxy S24 FE u jednego z partnerów biorących udział w promocji w terminie od 4 do 20 października 2024 i aktywować zakupiony smartfon najpóźniej do 27 października.







Następnie, aby potwierdzić chęć uczestnictwa w promocji, wystarczy wypełnić formularz dostępny po zalogowaniu się do aplikacji Samsung Members i dołączyć fiskalny dowód zakupu (paragon lub faktura). Formularz zgłoszenia dostępny w Samsung Members należy wypełnić najpóźniej do 3 listopada 2024.



Jak odebrać słuchawki Galaxy Buds2 Pro?

Zgłoszenia uczestników zostaną poddane weryfikacji przez organizatora promocji. Od momentu przesłania uczestnikowi potwierdzenia pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, w ciągu 30 dni roboczych na wskazany w formularzu adres zostanie wysłana nagroda w postaci słuchawek dousznych Galaxy Buds2 Pro w kolorze grafitowym. Liczba nagród w promocji jest ograniczona do 4900 sztuk słuchawek. W ramach promocji można otrzymać maksymalnie jeden zestaw słuchawek, nawet w przypadku zakupu większej liczby smartfonów Galaxy S24 FE.



Promocja na zakup Galaxy S24FE trwa od 4 do 20 października lub do wyczerpania limitu nagród. Ze szczegółowymi informacjami i regulaminem promocji można zapoznać się na stronie premieragalaxy.samsung.pl.











źródło: Info Prasowe - SAMSUNG