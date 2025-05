Galaxy S25 Edge - więcej niż smukły smartfon

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W ciągu ostatnich lat smartfony przeszły ogromną metamorfozę. Stały się nie tylko szybsze i mądrzejsze, ale też bardziej intuicyjne i dostosowane do codziennych potrzeb. Wraz z rozwojem mobilnej sztucznej inteligencji oczekujemy od naszych urządzeń coraz więcej– chcemy, by były lekkie, poręczne i jednocześnie naprawdę wydajne. Zmieniające się potrzeby naszych klientów wyznaczają standardy innowacji i pozwalają nam przekraczać kolejne granice. Nadchodząca nowość z rodziny Galaxy S to efekt tej filozofii – smartfon, który łączy kompaktowy design z mocą Galaxy AI, nie idąc na kompromisy.







To coś więcej niż smukły telefon. Każdy jego element został zaprojektowany z myślą o wygodzie i najwyższej jakości, tworząc nowy punkt odniesienia w świecie smartfonów – dowód na to, że technologia może być jednocześnie zaawansowana i lekka.



Zachwycając formą Galaxy S25 Edge nie rezygnuje z mocy. Aparat 200 MP to kontynuacja legendarnej jakości zdjęć Galaxy – z profesjonalną precyzją i intuicyjną obsługą, by uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. A dzięki Galaxy AI aparat staje się inteligentnym obiektywem, który rozpoznaje, co ważne – i pomaga zamieniać chwile w wspomnienia.



Dołącz do nas online 13 maja i zobacz, jak wygląda kolejny krok w ewolucji Galaxy. Przekonaj się, jak inżynierowie Galaxy – inspirowani Twoimi potrzebami – na nowo zdefiniowali, czym może być smartfon.









źródło: Info Prasowe - SAMSUNG