Galaxy Tab S10 – tablety gotowe na AI

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Samsung zaprezentował Galaxy Tab S10 Ultra i Galaxy Tab S10+, pierwsze tablety Galaxy zaprojektowane z myślą o wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Najnowsze urządzenia wyposażono w wyświetlacze Dynamic AMOLED 2X. Na 14.6-calowym ekranie Galaxy Tab S10 Ultra i 12,4-calowym Galaxy Tab S10 idealnie sprawdzi się intuicyjny rysik S Pen dołączony do obu tabletów. W porównaniu z ubiegłorocznym modelem, Galaxy Tab S10 Ultra oferuje wyższą wydajność:18% wzrost mocy procesora (CPU), 28% wzrost mocy procesora graficznego (GPU) i 14% wzrost wydajności procesora neuronowego (NPU).







Ulepszona moc obliczeniowa umożliwia szybsze i bardziej responsywne korzystanie z funkcji AI, które są teraz łatwo dostępne, np. dzięki pisemnym poleceniom za pomocą nowego klawisza Galaxy AI na opcjonalnym etui Book Cover z klawiaturą, pozwalającego na personalizację asystenta AI. Oprogramowanie obejmuje funkcje takie jak Note Assist i Drawing Assist, które zostały zoptymalizowane pod kątem formatu obudowy tabletów. Seria Galaxy Tab S10 pełni również funkcję domowego urządzenia AI, oferując widok 3D Map View, który umożliwia przeprowadzenie wizualnego przeglądu domu i wszystkich połączonych urządzeń, co usprawnia zarządzanie sprzętem w całym ekosystemie SmartThings. Solidne zabezpieczenia Samsung Knox gwarantują prywatność i kontrolę danych, a materiały z jakich wykonano najnowsze tablety z serii Galaxy Tab S10 to świadectwo zaangażowania marki Samsung w działania na rzecz zrównoważonej przyszłości.



Wydajność gdziekolwiek jesteś

Modele Galaxy Tab S10 Ultra i Galaxy Tab S10+ wykorzystują znaczące skoki w mocy przetwarzania AI, aby zapewnić superszybkie działanie bez jakichkolwiek opóźnień. Model Galaxy Tab S10 Ultra charakteryzuje się 18% wzrostem mocy procesora (CPU), 28% wzrostem mocy procesora graficznego (GPU) i 14% wzrostem wydajności procesora neuronowego (NPU) w porównaniu do Galaxy Tab S9 Ultra. Dzięki długiej żywotności baterii i funkcji superszybkiego ładowania seria Galaxy Tab S10 pozwala na dłuższe korzystanie z urządzenia przy krótszym czasie ładowania.



Wyrazisty wyświetlacz, trwały design

Galaxy Tab S10 Ultra z 14.6-calowym i Galaxy Tab S10+ z 12,4-calowym ekranem – w obu przypadkach Dynamic AMOLED 2X – oferują żywe, a jednocześnie naturalne wrażenia wizualne, nawet gdy korzystamy z nich w świetle dziennym. Każdy szczegół pozostaje wyraźny pod różnym kątem i w każdym środowisku dzięki zaawansowanej technologii, która minimalizuje odblaski i zmniejsza poziom odbicia światła. Cztery głośniki quad zastosowane w serii zostały dodatkowo wzbogacone o funkcję wspomagania komunikacji opartą na sztucznej inteligencji, która wzmacnia głosy i wycisza niepożądane hałasy, zapewniając w ten sposób wyjątkowo czysty dźwięk. A dzięki klasie ochrony IP68, dodatkowo wzmocnionej przez zastosowanie Armor Aluminum, które zapewnia odporność na obtłuczenia czy zadrapania, seria Galaxy Tab S10 jest gotowa do użycia o dowolnej porze i w dowolnym miejscu.



Pracuj mądrzej, wykorzystuj pełnię kreatywności

Seria Galaxy Tab S10 pozwala pracować wydajnie, zwiększając naszą produktywność i dając przestrzeń na uwolnienie kreatywnych pokładów:

- Dzięki funkcji Note Assist (Asystent notatek) i intuicyjnemu rysikowi S Pen robienie notatek na dużym ekranie tabletu staje się niezwykle łatwe. Podsumowanie zajęć czy prowadzenie osobistych notatek jest bardziej efektywne dzięki automatycznym transkrypcjom i konspektom generowanym przez sztuczną inteligencję. Funkcja PDF Overlay Translation dostępna w serii Galaxy Tab S10 umożliwia bezproblemowe tłumaczenie plików PDF za pomocą nakładki na ekranie. Dodatkowo funkcja Handwriting Help poprawia nieczytelne odręczne notatki.

- Funkcja Sketch to Image pozwala zamieniać wyobrażenia w rzeczywistość na ekranie tabletu Galaxy Tab S10 Ultra, pełniąc funkcję kreatywnego asystenta, który pomaga pokonać blokady twórcze.

- Dzięki funkcji Circle to Search with Google dostępnej w serii Galaxy Tab S10 możesz wyszukiwać dowolne informacje bez przełączania się pomiędzy aplikacjami. Dzięki Google możesz natychmiast przetłumaczyć wszystko, co widzisz na swoim tablecie. Bez przełączania pomiędzy aplikacjami możesz przetłumaczyć dowolny obraz, film lub tekst w zaledwie dwóch kliknięciach. Możesz szybko uzyskać potrzebne informacje, a następnie wrócić do swojej pracy.

- Funkcja Air Command w Galaxy S Pen z obsługą AI zapewnia natychmiastowy dostęp do asystenta Galaxy AI bez konieczności przełączania pomiędzy różnymi menu. Aplikacje asystenta AI można również uruchomić za pomocą przycisku Galaxy AI na etui Book Cover z klawiaturą przy pomocy pisemnych poleceń, dzięki czemu użytkownicy mają łatwiejszy wybór pomiędzy Bixby marki Samsung a Gemini marki Google, zapewniającym spersonalizowane doświadczenia z użyciem AI.



Inteligentne urządzenie domowe

Galaxy Tab S10 pełni również funkcję inteligentnego urządzenia domowego wykorzystującego sztuczną inteligencję, upraszczając zarządzanie sprzętem. Dzięki funkcjom zoptymalizowanym pod duży ekran, takim jak widok 3D Map View, użytkownicy mogą z łatwością monitorować i kontrolować z poziomu tabletu urządzenia kompatybilne ze SmartThings za pomocą widżetu SmartThings. Użytkownicy mogą także włączyć SmartThings Energy i tryb AI Energy, aby łatwo monitorować zużycie energii przez swoje urządzenia. Galaxy AI nie tylko ułatwia życie w podróży, ale także upraszcza codzienność w domu.



Bezpieczny i rozbudowany ekosystem Galaxy

Seria Galaxy Tab S10 rozszerza unikalne doświadczenia związane z ekosystemem połączonych urządzeń Galaxy oraz aplikacji zewnętrznych. Użytkownicy serii Galaxy Tab S10 mają dostęp do wiodących zewnętrznych aplikacji, takich jak Goodnotes, LumaFusion, Noteshelf, Clip Studio Paint, PicsaArt i Sketchbook. LumaFusion pozwala z łatwością kontrolować prędkość i dodawać efekty wizualne podczas edycji filmów, z kolei aplikacja PicsaArt to prosty sposób na tworzenie kreatywnego contentu na social media. Dzięki rozbudowanemu ekosystemowi aplikacji zewnętrznych dostępnych w serii Galaxy Tab S10 każdy znajdzie coś dla siebie.



Samsung dąży do zapewnienia użytkownikom wyboru i kontroli nad swoimi urządzeniami oraz danymi. Dzięki ustawieniom zaawansowanej inteligencji użytkownicy mogą wyłączyć przetwarzanie danych w Internecie, aby mieć pewność, że ich dane pozostaną na urządzeniu. Dzięki wykrywaniu zagrożeń w czasie rzeczywistym i ochronie opartej na współpracy w ramach Samsung Knox użytkownicy są zawsze bezpieczni, dzięki czemu mogą w pełni cieszyć się życiem.



Oferta premierowa – klawiatura w prezencie oraz Program Odkup

Kupując Galaxy Tab S10 Ultra lub Galaxy Tab S10+ w ramach oferty premierowej u wybranych partnerów można otrzymać w prezencie dedykowaną klawiaturę Book Cover Keyboard z klawiszem AI. Wystarczy zakupić dowolny tablet z serii Galaxy Tab S10 u jednego z partnerów w terminie od 26 września do 13 października, a do dnia 20 października aktywować urządzenie i wypełnić Formularz promocyjny dostępny w aplikacji Samsung Members dołączając dowód zakupu.



Dodatkowo, na wszystkich, którzy rozważają zakup jednego z najnowszych tabletów z serii Galaxy Tab S10 w ofercie promocyjnej, czeka możliwość skorzystania z programu Odkup, w którym można wycenić i odsprzedać swoje stare urządzenie. Dla wszystkich, którzy korzystają przy zakupie najnowszych tabletów z serii Galaxy Tab S10 z programu Odkup, Samsung przygotował dodatkowy bonus w wysokości 500 PLN.



Aby wziąć udział w programie Odkup wystarczy zakupić tablet Galaxy Tab S10+ lub Galaxy Tab S10 Ultra w terminie trwania oferty premierowej, czyli od 26 września do 13 października u partnerów biorących udział w promocji. Następnie należy aktywować swoje urządzenia do dnia 20 października, oraz skorzystać z aplikacji Samsung Members, aby wypełnić Formularz Odkup dostępny na stronie www.samsungodkup.foxway.tech do dnia 27 października.



Organizatorem Programu Odkup jest firma Foxway OÜ z siedzibą w Estonii, która wypłaca uczestnikom programu benefit w postaci przelewu, na który składa się:

– kwota za sprzedaż urządzenia zaoferowana przez Foxway w ramach Programu Odkup

– dodatkowy bonus w wysokości 500 zł ufundowany przez Samsung.































źródło: Info Prasowe - SAMSUNG