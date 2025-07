Galaxy Z Fold7 - o możliwościach aparatu...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Model Galaxy Z Fold7 jest wyposażony w najbardziej zaawansowany aparat w historii serii Galaxy Z, który zmienia sposób rejestrowania, edytowania i udostępniania treści. Po raz pierwszy w serii zastosowano aparat główny o rozdzielczości 200 MP oraz potężny procesor Snapdragon 8 Elite dla Galaxy. Dzięki ProVisual Engine z ponad 160 funkcjami opartymi na sztucznej inteligencji, Galaxy Z Fold7 łączy w sobie technologie aparatów z flagowych modeli z inteligentnym przetwarzaniem obrazu, a wszystko to w smukłej, składanej konstrukcji.







Aparat 200 MP: nowy poziom ostrości w każdej klatce

Sercem fotograficznego systemu w Galaxy Z Fold7 jest aparat 200 MP z obiektywem szerokokątnym – ten sam, który znajdziesz w Galaxy S25 Ultra – oraz najwyższej rozdzielczości czujnik w historii serii Fold. Teraz możesz uchwycić każdy detal kadru – od wyrazistych faktur i intensywnych kolorów ubrań na wakacyjnych zdjęciach po misternie zarysowane kontury rozległych krajobrazów w tle. Oto kilka kluczowych zastosowań szerokokątnego aparatu Galaxy Z Fold7:

- Zdjęcia są nawet 44% jaśniejsze i zawierają czterokrotnie więcej detali w porównaniu do zdjęć wykonanych przy użyciu Galaxy Z Fold6, dzięki czemu obrazy są żywe, pełne faktur i gotowe do udostępnienia.

- Jakość obrazu utrzymywana jest przy 2x zoomie optycznym, dzięki czemu nawet cyfrowe przybliżenia pozostają ostre i wyraźne – możesz kadrować bez utraty szczegółów.

- Migawka działa aż 7 razy szybciej, co pozwala uchwycić ważne chwile z niezwykłą precyzją i ostrością.



Chcesz wyróżnić detale swojego najnowszego dzieła sztuki lub biżuterii? Udoskonalony obiektyw ultraszerokokątny 12 MP w Galaxy Z Fold7 oferuje teraz auto focus przydatny w fotografii makro, dzięki któremu wykonasz zbliżenia z imponującą ostrością i głębią. Aby zachować precyzyjną ostrość w bliskiej odległości, urządzenie wykorzystuje funkcję Dual Camera Depth Calibration – system, który inteligentnie mierzy odległość od obiektu i w razie potrzeby płynnie przełącza się między aparatem szerokokątnym a ultraszerokokątnym. Dzięki temu można uzyskać stałą ostrość bez konieczności manualnego przełączania się. Dodanie funkcji auto focus do ultraszerokokątnego aparatu jeszcze bardziej zwiększa dokładność, dzięki czemu robienie szczegółowych zbliżeń z zachowaniem ostrości jest łatwiejsze niż kiedykolwiek.



Zmieść całą ekipę na szerokokątnych selfie

Już nie musisz wyciągać ręki do granic możliwości ani prosić znajomych, żeby się cofnęli. Ulepszony przedni aparat ekranu głównego o kącie 100° pozwala uchwycić więcej, dzięki czemu bez trudu zmieścisz wszystkich na jednym zdjęciu.



Zdjęcia z przedniego aparatu są o 25% szersze i 2.5 razy wyraźniejsze na Galaxy Z Fold7 w porównaniu do Galaxy Z Fold6.

- Aparat automatycznie dostosowuje proporcje i redukuje zniekształcenia dzięki technologii Wide Distortion Correction, gdy twarze znajdują się blisko krawędzi kadru. Dzięki temu wszyscy wyglądają bardziej naturalnie na szerokich ujęciach.

- Dzięki korekcji opartej na AI osoby na zdjęciach mają bardziej naturalną teksturę skóry, szczególnie podczas robienia selfie.

Ulepszone przetwarzanie obrazu HDR w portretach skupia się na postaci, zapewniając jeszcze wierniejsze odwzorowanie rzeczywistości.

- Filtry wspierane przez AI, wytrenowane na ponad 5000 prawdziwych zdjęć z analogowych aparatów, umożliwiają precyzyjnie dostosowanie zdjęć bazując na kontraście, nasyceniu i temperaturze, tworząc filtry łączące naturalne piękno z artystycznym wyrazem.



Rozświetl nocne ujęcia dzięki ProVisual Engine

Galaxy Z Fold7 naprawdę błyszczy po zmroku dzięki ProVisual Engine, wspieranemu przez sztuczną inteligencję, który przetwarza obrazy szybciej i optymalizuje każdą scenę. Teraz możesz rejestrować nocny koncert lub wieczorne wyjście ze znajomymi w zachwycającej jakości. Analizując ruch i światło w czasie rzeczywistym, Galaxy Z Fold7 skuteczniej redukuje szumy i zapewnia krystalicznie czyste rezultaty – nawet w trudnych warunkach słabego oświetlenia:

- Udoskonalona funkcja Nightography wykorzystuje zaawansowany Filtr czasowo-przestrzenny, który analizuje dane pikseli zarówno pomiędzy klatkami, jak i w obrębie każdej z nich. Oddzielając postać od tła w wielu klatkach, skutecznie eliminuje szum tła. Jakość materiału filmowego jest dodatkowo poprawiana poprzez usuwanie szumów na podstawie ciągłych wzorów pikseli w poszczególnych klatkach. Efektem są ostrzejsze, wyraźniejsze nagrania nocne z naturalnym światłem i wiernie oddanymi detalami.



Filmy zyskują jeszcze większą głębię dzięki wprowadzeniu możliwości nagrywania w zaawansowanym 10-bitowym formacie HDR.

- Twoje nagrania zyskują głębsze odwzorowanie kolorów, czterokrotnie bogatszy kontrast i szerszy zakres dynamiki niż na standardowych 8-bitowych nagraniach.

- Galaxy Z Fold7 wykorzystuje standard Hybrid Log Gamma (HLG), co zapewnia szeroką kompatybilność z popularnymi ekranami i telewizorami.



Dla twórców, którzy oczekują większej swobody w postprodukcji, dostępne jest również nagrywanie w formacie LOG.

- Wykorzystuje 10-bitowy kodek High Efficiency Video Coding (HEVC), umożliwiający zaawansowaną kompresję i swobodę edycji.

- Twórcy mogą precyzyjnie dopasować kolory dzięki zastosowaniu profilu Samsung Look-Up Table (LUT) bezpośrednio na urządzeniu.



Przenośne studio do edycji w Twoich rękach

Dzięki Galaxy Z Fold7 nie musisz już wracać do biurka, by rozpocząć edycję zdjęć. Smartfon to Twoje własne przenośne kreatywne studio, w którym możesz precyzyjnie edytować treści na dużym ekranie.

- Inteligentna edycja, wspierana przez udoskonalony model AI i zaawansowane przetwarzanie promptów, zapewnia teraz 18 razy niższy wskaźnik błędnych wygenerowań i 4 razy lepsze odwzorowanie tekstur, w porównaniu do Galaxy Z Fold6, co pozwala z łatwością usuwać niechciane obiekty, korygować kąty i uzupełniać tło. Zapewnia to dopracowany i profesjonalny wygląd każdego obrazu.

- Korzystając z możliwości Galaxy AI do rozpoznawania scen, Funkcja Suggest Erases, proaktywnie sugeruje poprawki, takie jak usuwanie przechodniów czy innych rozpraszających elementów, aby Twoje zdjęcia były perfekcyjne.

- Edycja porównawcza pozwala łatwo porównać oryginalne i edytowane wersje zdjęć w czasie rzeczywistym, umożliwiając szybkie poprawki w podróży.

- Dzięki ulepszonemu Studiu portretowemu, wspieranemu przez zaawansowaną sztuczną inteligencję, zarówno miłośnicy zwierząt, jak i entuzjaści portretów mogą łatwo dopracować swoje zdjęcia, uwieczniając żywe emocje i przyciągające uwagę profile.



Rozwiń swoją kreatywność

Aparat nowej generacji w Galaxy Z Fold7 i narzędzia do edycji sprawiają, że tworzenie treści wysokiej jakości jest prostsze, szybsze i bardziej intuicyjne niż kiedykolwiek wcześniej. Galaxy Z Fold7 to coś więcej niż składany smartfon – to Twój kreatywny asystent, który wynosi Twoje możliwości twórcze na nowy poziom.































źródło: Info Prasowe / SAMSUNG