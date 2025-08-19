Gamingowy smartfon nubia Neo 3 GT 5G dostępny w sieci Plus

Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop) 0

Nubia Neo 3 GT 5G wyraźnie różni się od swojej poprzedniczki nubii Neo 2. Nowy model został wyposażony w 6,8-calowy ekran OLED o rozdzielczości 2392×1080 pikseli i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Za utrzymanie optymalnej temperatury odpowiada zaawansowany system chłodzenia z komorą parową o powierzchni 4083 mm², wspierany przez chłodzenie cieczą ICE. Wysoką wydajność urządzenia gwarantuje procesor UNISOC T9100 6 nm 5G o taktowaniu do 2,7 GHz, wspierany przez 24 GB RAM (12 GB fizyczne + 12 GB wirtualne) oraz 256 GB pamięci wewnętrznej.



W Nubii Neo 3 GT 5G sztuczna inteligencja odpowiada za optymalizację wydajności i inteligentne zarządzanie energią przy wykorzystaniu autorskiego silnika NeoTurbo, a także obsługę funkcji takich jak tłumaczenie rozmów w czasie rzeczywistym oraz wirtualną asystentkę Demi. AI potrafi też rozpoznawać scenariusze w grach, wyświetlać przypomnienia, świętować zwycięstwa i oferować wsparcie w razie porażki, tworząc jeszcze bardziej angażujące wrażenia z rozgrywki.



Zaawansowany system chłodzenia, bateria o pojemności 5000 mAh z obsługą szybkiego ładowania 33 W oraz tryb Game Space 3.0 sprawiają, że nubia Neo 3 GT 5G sprosta oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających graczy. Wsparcie dla sieci 5G gwarantuje błyskawiczną łączność, a wydajny procesor i system odprowadzania ciepła pozwalają utrzymać stabilność mocy obliczeniowej na wysokim poziomie podczas długich, intensywnych sesji.

Rozwiązaniem, które szczególnie przypadnie do gustu graczom, są boczne przyciski do gier, zapewniające wygodniejszą kontrolę nad rozgrywką. Na komfort gry wpływa także ultraszybkie odświeżanie warstwy dotykowej ekranu 1200 Hz, gwarantujące błyskawiczną reakcję na każdy gest, co w dynamicznych grach akcji ma kluczowe znaczenie. Z kolei Game Space 3.0 oferuje inteligentne wtyczki AI, które pozwalają w prosty sposób automatyzować wybrane elementy rozgrywki. Całości dopełnia podświetlenie MiniLED RGB oraz przykuwający spojrzenia gamingowy design.

Dodatkowym atutem nubii Neo 3 GT jest linearny silnik wibracyjny Z-Axis, który precyzyjnie odwzorowuje intensywność efektów w grze. Dzięki temu wibracje stają się bardziej realistyczne – potężny wybuch odczujesz znacznie mocniej niż delikatne lądowanie po skoku, co jeszcze bardziej zwiększa immersję podczas rozgrywki.



Nubia Neo 3 GT 5G to nie tylko wydajne urządzenie gamingowe, ale również wszechstronny smartfon do codziennego użytku. Główny aparat 50 Mpix z obsługą AI zapewnia bardzo szczegółowe i wyraźne zdjęcia w każdych warunkach oświetleniowych. Zaawansowane algorytmy wspierają tryb nocny, portretowy oraz HDR, dzięki czemu smartfon świetnie sprawdzi się w każdej podróży. Funkcja tłumaczenia rozmów w czasie rzeczywistym ułatwia kontakt z osobami mówiącymi w innych językach.



W ofercie Plusa zestaw z nubią Neo 3 5G wzbogacony jest o gamingową nakładka chłodząca nubia Cooler. Za sprawą skutecznego chłodzenia procesora telefonu, gwarantuje ona utrzymanie najwyższej wydajności urządzenia nawet przy intensywnym obciążeniu układu głównego. Cooler oferuje trzy poziomy prędkości, co pozwala dostosować moc chłodzenia, a tym samym zużycie baterii. Montaż nubii Cooler jest bardzo prosty dzięki wbudowanemu magnesowi lub dołączonym do zestawu klipsom.

Nowa nubia Neo 3 GT w zestawie jest już dostępna w ofercie sieci Plus w kolorze czarnym (żółty pojawi się już we wrześniu).



Sam smartfon można też kupić w Media Expert oraz w sklepie firmowym ZTEshop.pl.











źródło: Informacja prasowa