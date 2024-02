Garmin Forerunner 165 - Zabłyśnij na treningu

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka Garmin zaprezentowała Forerunner 165, serię przystępnych cenowo smartwatchy GPS, które pomagają biegaczom na każdym poziomie rozwijać swoje sportowe umiejętności dzięki spersonalizowanym adaptacyjnym planom treningowym oraz przydatnym wskazówkom dotyczącym zdrowia i kondycji – a wszystko to na jasnym wyświetlaczu AMOLED. Dostępne w dwóch wariantach Forerunner 165 i Forerunner 165 Music mają czytelne, kolorowe wyświetlacze, czułe ekrany dotykowe i tradycyjną konstrukcję z 5 przyciskami. Dzięki szybkiemu i łatwemu dostępowi do funkcji smart, monitorowania danych fizjologicznych oraz statystyk dotyczących regeneracji, biegacze mogą na bieżąco śledzić swoje postępy. Oba modele działają do 11 dni na jednym ładowaniu baterii w trybie smartwatcha i do 19 godzin w trybie GPS.







Przygotowanie do startu

Niezależnie od wybranego dystansu, smartwatche Forerunner 165 mają wszelkie narzędzia, które pomogą biegaczom pobić kolejne rekordy życiowe poprzez monitorowanie tempa, dystansu, tętna na nadgarstku, pułapu tlenowego i innych parametrów. Osoby trenujące do następnego startu mogą skorzystać z kilku różnych opcji adaptacyjnych planów treningowych – wprowadzić informacje o zawodach do kalendarza Garmin Connect i otrzymać plany treningowe, które dostosowują się po każdym treningu lub skorzystać z bezpłatnych planów Garmin Coach 5K, 10K i półmaratonu stworzonych przez doświadczonych trenerów. Dodatkowo jest też opcja spersonalizowanych wskazówek treningowych, które stworzone są z myślą o poprawie ogólnej dyspozycji biegowej i dostosowują się po każdym biegu pod kątem aktualnego poziomu wydajności i regeneracji. Aby zaplanować idealną strategię na dzień zawodów, funkcja PacePro zapewnia wskazówki dotyczące tempa biegu dostosowane do przewyższeń i osobistych preferencji.



Całodobowe monitorowanie stanu zdrowia

Forerunner 165 został zaprojektowany do monitorowania samopoczucia 24/7 – przed, po i w trakcie treningu. Rejestrowanie tętna bezpośrednio na nadgarstku, monitorowanie snu i stresu i innych parametrów umożliwia wgląd w ogólny stan zdrowia. Dzięki parametrowi Body Battery™ łatwiej określić poziom rezerw energii organizmu, aby znaleźć najlepszy czas na aktywność i odpoczynek, a także dowiedzieć się jak sen, drzemki, aktywność i stres wpływają na poziom energii. Ocena wieku sprawnościowego szacuje, jak sprawni są biegacze w porównaniu z ich metrykalnym wiekiem - działając jako przypomnienie, aby pozostać aktywnym i dokonywać zdrowych wyborów. Seria Forerunner 165 obejmuje również funkcje monitorowania zdrowia kobiet, pozwalając użytkowniczkom śledzić cykl menstruacyjny i ciążę, a także uzyskać informacje na temat ćwiczeń i odżywiania na różnych etapach cyklu.



Bądź na bieżąco

Stworzone z myślą o aktywnym stylu życia smartwatche z serii Forerunner 165 umożliwiają wyświetlanie wiadomości e-mail, SMS-ów i alertów po sparowaniu z kompatybilnym smartfonem iPhone lub Android. Funkcje bezpieczeństwa i śledzenia mogą pomóc zapewnić spokój ducha; po sparowaniu z aplikacją Garmin Connect na telefonie, w razie wypadku zegarek może automatycznie wysłać predefiniowaną wiadomość z aktualną lokalizacją (jeśli jest dostępna) do wybranych kontaktów6. Użytkownicy mogą również pobierać pola danych, tarcze zegarka i dodatkowe aplikacje ze sklepu Connect IQ™.



Zegarki z serii Forerunner 165 dostępne są już teraz w cenie 279.99 Euro. Cena detaliczna wersji Forerunner 165 Music wynosi 329.99 Euro.





Najważniejsze funkcje w serii Forerunner 165

• Wyświetlacz AMOLED: statystyki treningu, regeneracji, powiadomienia i wszystkie pozostałe informacje wyświetlane są na jasnym ekranie AMOLED o średnicy 1.2”.

• Adaptacyjne plany treningowe do zawodów: wskazówki treningowe, spersonalizowane codzienne sugestie treningowe i prognozy czasu ukończenia biegu przygotowywane są na podstawie informacji o zawodach wprowadzonych do aplikacji Garmin Connect.

• Nadgarstkowy pomiar mocy i dynamiki biegu: pomiar mocy i kluczowych wskaźników biegowych takich jak kadencja, długość kroku, czas kontaktu z podłożem pomogą w pracy nad poprawną techniką biegu.

• Efekt treningu: funkcja, która wyjaśnia, jak treningi wpływają na kondycję i wskazuje konkretne korzyści, pochodzące z każdego treningu.

• Kursy: nawigacja po kursie zaplanowanym lub znalezionym w aplikacji Garmin Connect lub na platformach innych firm.

• Dodatkowe profile aktywności: możliwość zróżnicowania aktywności treningowych dzięki ponad 25 profilom sportowym, takim jak: biegi trailowe, pływanie open water, pickleball, tenis, trening siłowy, HIIT, kardio, joga i pilates.

• Raport poranny: spersonalizowany raport z oceną jakości snu, informacjami dotyczącymi nadchodzącego dnia, sugestiami treningowymi, prognozą pogody i statusem HRV.

• Pulse Ox: pomiar saturacji w ciągu dnia lub podczas snu.

• Monitorowanie i ocena jakości snu: ocena jakości snu z ostatniej nocy wraz z wglądem w rozkład poszczególnych faz snu oraz wskazówkami dotyczącymi poprawy nocnej regeneracji.

• Monitorowanie drzemek: automatyczne lub ręczne rejestrowanie drzemek umożliwia ocenę ich wpływu na samopoczucie. Funkcja ta jest wzbogacona o sugestie czasu trwania drzemek oraz optymalnej pory.

• Muzyka: możliwość pobrania utworów i playlist z kont Spotify, Deezer lub Amazon Music3 do słuchania bez telefonu po sparowaniu ze słuchawkami bezprzewodowymi (tylko Forerunner 165 Music).

• Wskazówki głosowe: po połączeniu ze słuchawkami, zegarek będzie podawał wskazówki i ostrzeżenia głosowe podczas zaprogramowanych aktywności (tylko Forerunner 165 Music).

• Garmin Pay: Przejdź przez wybrane linie kas i systemy tranzytowe za pośrednictwem uczestniczących dostawców.

























Źródło: Info Prasowe - Garmin