Garmin Instinct 3 Tactical Edition - Już dostępny...

Marka Garmin przedstawiła Instinct 3 – Tactical Edition, najnowszą serię taktycznych smartwatchy. Nowością w linii jest wyraźny ekran AMOLED, ale można wybrać także opcję z soczewką solarną, która wydłuża czas pracy baterii. Zaprojektowany z myślą o każdej misji, Instinct 3 – Tactical Edition ma metalowy bezel, który dodatkowo wzmacnia konstrukcję oraz latarka LED do pracy w słabych warunkach oświetleniowych. Niesamowita wydajność baterii umożliwia pozostanie w ciągłej gotowości — model z AMOLED działa nawet do 24 dni na jednym ładowaniu (w trybie zegarka), a modele z ładowaniem solarnym mogą osiągnąć nawet nieograniczony czas pracy na baterii.







Wytrzymały i odważny

Koperta z polimeru wzmacnianego włóknami, metalowy pierścień i śruby wzmacniające konstrukcję oraz odporny na zarysowania wyświetlacz: Instinct 3 – Tactical Edition ustanawia nowy standard trwałości. Smartwatch spełnia normy MIL-STD 810 w zakresie odporności na wstrząsy i temperaturę oraz ma klasę wodoszczelności do 100 metrów. Wbudowana latarka działa w trybach o zmiennym natężeniu jasności, zielone światło, które nie razi po zmroku oraz tryb stroboskopowy pomocny przy sygnalizacji pozycji w trudnym terenie. Do operacji nocnych dostępny jest także tryb NVG (Night Vision Goggle), który przyciemnia ekran do poziomu funkcjonalnego dla użytkownika (także noszącego noktowizor), ale niemal niewidocznego dla innych.



Podejmij wyzwanie z Instinct 3 – Tactical Edition

Oto kilka charakterystycznych funkcji obecnych w najnowszej wersji serii Instinct 3.

• Tryb marszu z obciążeniem (rucking activity): specjalny profil aktywności, który umożliwia wprowadzenie wagi plecaka, co pozwala lepiej oszacować wysiłek fizyczny podczas biegu terenowego, wędrówki czy marszu.

• Funkcje balistyczne: wszystkie wersje Instinct 3 – Tactical Edition są wyposażone w aplikację Applied Ballistics (wymagana opłata za odblokowanie) i są kompatybilne z Applied Ballistics Quantum.

• Dedykowane funkcje taktyczne: zegarek ma opcje takie jak tryb ukryty, kill switch oraz aplikację do skoków ze spadochronem Jumpmaster, które wspierają każdą misję.

• Dwa rozmiary: dostępny z wyświetlaczem AMOLED 50 mm oraz wersjami z ekranem solarnym 45 mm i 50 mm.

• Większa wydajność panelu solarnego: większy i bardziej wydajny panel solarny jeszcze lepiej wykorzystuje energię słoneczną. W porównaniu z Instinct 2 Solar, nowy model 50 mm oferuje ponad pięć razy dłuższą czas pracy baterii w trybie GPS.

• GPS wielopasmowy z technologią SatIQ: dokładniejsze pozycjonowanie przy jednoczesnej optymalizacji zużycia baterii.

• Całodobowe monitowanie zdrowia i kondycji: pomiar kroków, tętna, faz snu, saturacji (Pulse Ox), statusu zmienności tętna (HRV) i wiele więcej.

• Powiadomienia: odbieraj e-maile, SMS-y i alerty bezpośrednio na zegarku po sparowaniu z kompatybilnym smartfonem Apple lub Android.



Zachowaj pewność siebie na misji

Dzięki trójosiowemu kompasowi, wysokościomierzowi barometrycznemu oraz GPS z SatIQ, użytkownicy mogą nawigować z najwyższą dokładnością i optymalizować swój kurs. Zegarek można sparować z aplikacją Garmin Explore, aby przeglądać na niej szczegółowe mapy, tworzyć punkty trasy, planować kursy itd. Prowadząc działania w strategicznych lokalizacjach można użyć trybu ukrytego, który wyłącza komunikację bezprzewodową, ale nadal zbiera dane o dystansie i biometryce bez zapisywania lokalizacji. W razie potrzeby, funkcja kill switch, jednym kliknięciem usuwa wszystkie dane z urządzenia. Inne funkcje to m.in. podwójny format współrzędnych, Jumpmaster, preinstalowany tryb taktyczny oraz planowanie punktów.



Trenuj, jak do misji

Instinct 3 – Tactical Edition dzięki funckjom do monitorowania biegania, wędrówek, wspinaczki, jazdy na nartach i wielu innych jest doskonałym narzędziem treningowym. W terenie, funkcja TracBack pomaga wrócić do punktu startowego, wskazując punkty referencyjne względem znanych lokalizacji. Poza aktywnosciami outdoorowymi, zegarek obsługuje treningi takie jak HIIT, cardio, bieganie na bieżni, koszykówka i wiele innych. Dzięki darmowym planom treningowym Garmin Coach można przygotować się do startu, osiągnąć cel treningowy lub poprawić ogólną kondycję. Korzystając z pomiarów VO2 max, obciążenia treningowego oraz informacjach o aktualnej kondycji, zegarek szacuje czas regeneracji i wskazuje zalecenia dotyczące odpoczynku.



Wśród funkcji bezpieczeństwa znajdują się wykrywanie zdarzeń (podczas wybranych aktywności outdoorowych) i funkcja Pomoc, która wysyła wiadomość z lokalizacją GPS użytkownika (jeśli dostępna) do kontaktów alarmowych (po sparowaniu ze smartfonem)⁴.



Zegarki Instinct 3 – Tactical Edition będzie można zamawiać od 30 kwietnia na stronie Garmin.com. Model AMOLED dostępny będzie w sugerowanej cenie detalicznej 2579 PLN, a modele solarne od 2149 PLN.

































