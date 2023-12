Garmin Tacx NEO 3M - inteligentny trenażer rowerowy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Garmin przedstawił dziś Tacx NEO 3M - najdokładniejszy i najmocniejszy trenażer z napędem bezpośrednim oraz ruchem wielokierunkowym, który przenosi wydajność jazdy na wyższy poziom. Zintegrowane platformy ruchu oscylacyjnego, zapewniają jeszcze wygodniejszą pozycję i bardziej realistyczne wrażenia podczas jazdy. Tacx NEO 3M ma także innowacyjny elektromagnetyczny układ hamulcowy silnika, tworząc wirtualne koło zamachowe, które pozwala rowerzystom doświadczyć wrażenia z jazdy po różnych typach dróg, a nawet zjazdów z wzniesień. Ponadto płynnie integruje się z aplikacją Tacx Training™, dzięki czemu kolarze mogą realizować plany treningowe zsynchronizowane z kalendarzem Garmin Connect, brać udział w wirtualnych jazdach GroupRides i treningach z zawodowcami występującymi w WorldTour oraz oglądać wciągające filmy z wybranych najbardziej malowniczych tras i lokalizacji na całym świecie.







Nowy poziom treningów w pomieszczeniach

Tacx NEO 3M zapewnia najbardziej realistyczną jazdę w pomieszczeniach, jak dotąd, dzięki zaawansowanym wskaźnikom treningu i wydajności, w tym:

- Ruch wielokierunkowy: Wbudowane ruchome platformy uzupełniają naturalne wychylanie się trenażera na boki, dodając ruch od przodu do tyłu, umożliwiając jazdę w bardziej naturalnej pozycji i efektywniejszy trening. Ruch płyt można przełączać według potrzeb.

- Realistyczna symulacja nawierzchni: wirtualne koło zamachowe symuluje wrażenia jazdy po różnych typach dróg – takich jak bruk i żwir – aby zróżnicować trening3.

Integracja z aplikacjami: Oprócz integracji z aplikacją Tacx Training, trenażer łączy się też z innymi popularnymi platformami treningowymi takimi jak TrainerRoad i Zwift. Dane z jazdy są też automatycznie przesyłane do aplikacji Garmin Connect, dla uzupełnienia informacji o statusie treningowym

- Symulacja nachylenia terenu: Realistyczna symulacja wzniesień o nachyleniu do 25%, umożliwia trening do wspinaczek w terenie podczas sezonu letniego. Trenażer umożliwia również symulację zjazdów.

- Pomiary wydajności: Pomiary takie jak moc, prędkość i kadencja z dokładnością do 1% w szerszym zakresie mocy zapewniają dokładne dane kolarzom na wszystkich poziomach.

Gotowy na mocny trening: Maksymalna stabilność nawet do 2200 watów sprosta nawet najbardziej eksplozywnym treningom sprinterskim.

- Dynamiczna inercja: Utrzymuje wrażenie ruchu do przodu w oparciu o wagę, prędkość i nachylenie rowerzysty.

ERG mode: w tym trybie opór jest automatycznie dostosowany do generowanej mocy.

- Wyjątkowy design: Magnesy minimalizują wibracje, dzięki czemu trenażer jest wyjątkowo cichy, a wbudowany wskaźnik LED zmienia kolory, wskazując generowaną moc. Trenażer działa także bez podłączania trenażera do prądu, a nowy zintegrowany uchwyt ułatwia transport.



Wyciśnij więcej z treningu dzięki aplikacji Tacx Traning

Po włączeniu aplikacji Tacx Training na kompatybilnym smartfonie lub tablecie można tworzyć plany treningowe z poziomu aplikacji Garmin Connect; uzyskać dostęp do filmów treningowych w wysokiej jakości z całego świata; brać udział w treningach wraz z profesjonalnymi drużynami WorldTour; jeździć ze znajomymi po całym świecie dzięki GroupRide oraz brać udział w wyzwaniach z odznakami Garmin Connect2. Przy zakupie trenażera Tacx NEO 3M, użytkownicy dostają bezpłatną, 3-miesięczną subskrypcję w aplikacji Tacx Training.



Tacx NEO 3M z fabrycznie zainstalowaną 11-rzędową kasetą jest gotowy do użycia od razu po wyjęciu z pudełka i nie wymaga kalibracji. Dodatkowo, nowy adapter sieciowy (sprzedawanego osobno), umożliwia mocniejsze i stabilniejsze połączenie podczas wirtualnych zawodów poprzez Ethernet lub Wi-Fi. Tacx NEO 3M dostępny jest już teraz w sugerowanej cenie detalicznej 1999.99 Euro.

































Źródło: Info Prasowe - Garmin