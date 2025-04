Garmin Varia Vue - lampka rowerowa z kamerą 4K

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka Garmin zaprezentowała dziś Varia Vue przednią lampkę rowerową, stworzoną by dodatkowo zwiększyć bezpieczeństwo i widoczność kolarzy. Ma wbudowaną kamerę 4K (wymaga dodatkowej karty pamięci), która automatycznie zapisuje nagranie po wykryciu incydentu, oraz mocne światło o natężeniu do 600 lumenów. Varia Vue ma szereg funkcji premium, które zapewniają rowerzystom większy spokój ducha - a wszystko to przy zachowaniu imponującego czasu pracy baterii. Urządzenie można także zsynchronizować z lampką wsteczną Varia RCT715 z wbudowaną kamerą (sprzedawaną oddzielnie), aby nagrać swoją jazdę z obu perspektyw.







Ty jedziesz, ona nagrywa

Varia Vue nagrywa obraz w rozdzielczości 4K z elektroniczną stabilizacją obrazu. Jeśli urządzenie wykryje incydent na drodze, kamera automatycznie zapisze wideo sprzed, w trakcie i po zdarzeniu. Ponadto, po połączeniu Varia Vue z Wi-Fi, każdy zapisany materiał może zostać automatycznie przesłany do chmury Garmin Vault (dostępne z aktywną subskrypcją). Po zakończonej jeździe, w aplikacji Varia, można przeglądać i edytować materiały wideo.



Doskonałe światło w dzień i w nocy

Varia Vue ma pięć trybów oświetlenia o mocy do 600 lumenów, które w dzień i w nocy automatycznie dostosowują się do prędkości i otoczenia podczas jazdy z kompatybilnym komputerem rowerowym Edge. Przemyślana konstrukcja reflektora minimalizuje intensywność światła powyżej linii odcięcia, aby nie oślepiać pozostałych uczestników ruchu.



Pozostałe funkcje, które pokochasz

• Długi czas pracy: bateria w Varia Vue działa do 7 godzin w trybie dziennym ze światłem błyskowym i rejestrowaniem obrazu oraz do 9 godzin, gdy śwatło jest wyłączone. Podczas dłuższej jazdy można używać kamery podczas ładowania.

• Wygodne ustawienia: ustawienia kamery i światła można regulować w dowolnym momencie na kompatybilnym komputerze rowerowym Edge lub w aplikacji Varia.

• Czysty dźwięk: ukryty mikrofon dokładnie nagrywa dźwięk podczas jazdy.

• Łatwy montaż: dzięki kompatybilności z uchwytami na komputer rowerowy Edge, urządzenie zamontujesz w mgnieniu oka.



Varia Vue dostępna jest od dziś w sugerowanej cenie detalicznej 2369 PLN.





























źródło: Info Prasowe - Garmin