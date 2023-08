Garmin Venu 3 - Osiągnij swoje cele...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka Garmin zaprezentowała dzisiaj Venu 3 i Venu 3S, smartwatche GPS zaprojektowane z myślą o wspieraniu użytkowników w osiąganiu celów związanych ze zdrowiem i kondycją. Wyposażona w zaawansowane funkcje fitness, doskonałe ekrany dotykowe AMOLED i imponującą żywotność baterii, seria Venu 3 została stworzona, aby dostarczyć użytkownikom komplet informacji na temat ich zdrowia. Wśród nowości są m.in. funkcje opracowane z myślą o osobach korzystających z wózków inwalidzkich - rejestrowanie pchnięć, monitorowanie aktywności na wózkach i specjalne zestawy ćwiczeń ułożone dla osób poruszających się na wózku. Wbudowany głośnik i mikrofon pozwalają użytkownikom wykonywać i odbierać połączenia (po sparowaniu z kompatybilnym smartfonem).







Zegarki z serii Venu 3 dostępne są w dwóch rozmiarach i są tak wygodne, że można je nosić przez całą dobę, monitorując swój sen i drzemki, a czas pracy baterii wynosi nawet do 14 dni w trybie smartwatcha. Ponieważ użytkownicy nie muszą ładować zegarka każdej nocy, mogą monitorować wskaźniki zdrowia 24/7 i uzyskać dokładniejszy obraz swojej kondycji, regeneracji oraz Body Battery.



Nowe funkcje, które pokochasz

• Asystent snu: funkcja, która dostarcza ocenę jakości snu wraz ze spersonalizowanymi wskazówkami dotyczącymi zalecanej ilości snu. Dokładne monitorowanie faz snu, saturacji i zmienności tętna (HRV) uzupełnione zostało o opcję monitorowania drzemek.

• Raport poranny: od razu po przebudzeniu zegarek wyświetla przegląd informacji dotyczących snu, regeneracji, stanu HRV i nie tylko. Raport można dostosować, aby wyświetlać jedynie najbardziej interesujące szczegóły.

• Monitorowanie drzemki: automatyczne rejestrowanie drzemki pozwala sprawdzić, w jakim stopniu wpłynęła na parametry regeneracji. Funkcja ta dostarcza także sugestie dotyczące optymalnej pory i czasu trwania drzemki.

• Udoskonalone Body Battery: funkcja, która monitoruje poziom energii w ciągu dnia, wskazując najlepsze pory na aktywność i odpoczynek została rozbudowana o spersonalizowane wskazówki dotyczące tego, jak sen, drzemki, codzienne aktywności i poziom stresu wpływają na rezerwy energii organizmu.

• Tryb wózka inwalidzkiego: rejestruje dzienną liczbę pchnięć kół, przypomina o zmianie rozłożenia masy ciała oraz oferuje zestawy aktywności i treningów dostosowanych do jazdy na wózku. Podczas tworzenia tych funkcji zmodyfikowano algorytmy niektórych istniejących funkcji, aby zwiększyć dokładność danych pod kątem specyfiki jazdy na wózku.

• Korzyści z treningu i czas regeneracji: ułatwia lepsze zrozumienie, jak trening wpłynął na ciało i ile czasu potrzeba na odpoczynek przed następnym wyzwaniem.

• Ocena odczuwanego wysiłku: zapisz subiektywną ocenę, jak trudny był trening i jakie było Twoje samopoczucie.

• Interwały: możliwość zaprogramowania treningu interwałowego (biegowy lub kolarski) bezpośrednio na zegarku.

• Medytacja: przewodnik praktyk medytacji, który ułatwi zmniejszenie stresu, niepokoju i poprawę koncentracji.

• Wbudowany głośnik i mikrofon: nawiązywanie i odbieranie połączeń bezpośrednio z zegarka (po sparowaniu z kompatybilnym smartfonem) wraz z możliwością użycia asystenta głosowego, aby odpowiadać na wiadomości. Osoby posiadające telefon z Androidem mogą również przeglądać wiadomości ze zdjęciami i odpowiadać na SMS-y za pomocą klawiatury na zegarku.

• Dwa rozmiary liter: Wybierz mały lub większy rozmiar fontu, aby łatwiej odczytywać powiadomienia, dane treningowe i wszelkie inne informacje.



Dla tych, którzy dbają o zdrowie

Zaawansowane i obszerne statystyki zdrowia i kondycji tworzą z Venu 3 idealne narzędzie, które pomaga w utrzymaniu dobrej formy. Dzięki baterii, która działa bez ładowania przez wiele dni użytkownicy nie muszą martwić się o ładowanie zegarka każdej nocy, co oznacza, że mogą rejestrować część parametrów 24/7. Zarówno w dzień, jak i w nocy, Venu 3 może monitorować tętno, oddech, saturację, poziom stresu i parametry rezerw energii organizmu Body Battery. Podczas snu seria Venu 3 będzie monitorować zmienność tętna, aby zapewnić użytkownikom głębsze zrozumienie ich ogólnego stanu zdrowia, a także będzie śledzić drzemki podczas podróży i oferować spersonalizowane wskazówki, które pomogą zmniejszyć jet lag.



Dla fanatyków fitnessu

Ponad 30 wbudowanych aplikacji sportowych, umożliwia monitorowanie różnorodnych aktywności - od chodzenia i biegania, po jazdę na rowerze, pływanie i treningi dla użytkowników wózków inwalidzkich. Seria Venu 3 umożliwia korzystanie ze wstępnie zaprogramowanych animowanych wskazówek treningowych do ćwiczeń siłowych, HIIT, pilatesu i jogi. Ponadto użytkownicy mogą tworzyć własne zestawy ćwiczeń korzystając z bazy ponad 1600 ćwiczeń w aplikacji Garmin Connect i przesyłać je do zegarka, by korzystać z wygodnych wskazówek krok po kroku przez cały trening. Tym, którzy chcą trenować do biegu na 5K lub czegoś dłuższego, z pomocą przyjdą bezpłatne adaptacyjne plany treningowe Garmin Coach. Oprócz rejestrowania dziennej liczby kroków, spalonych kalorii i pokonanych pięter, seria Venu 3 monitoruje minuty umiarkowanej i intensywnej aktywności, pułap tlenowy podczas biegu lub jazdy na rowerze oraz moc kolarską (w watach, po sparowaniu z kompatybilnym pomiarem mocy lub rowerem stacjonarnym).



Dla tych, którzy żyją w biegu

Pozostań w kontakcie - nawet w podróży – z pomocą serii Venu 3. Oprócz wykonywania i odbierania połączeń bezpośrednio z zegarka, seria Venu 3 umożliwia użytkownikom wyświetlanie wiadomości e-mail, SMS-ów i alertów po sparowaniu z kompatybilnym smartfonem. Funkcje bezpieczeństwa i śledzenia pomagają zapewnić spokój ducha, przesyłając lokalizację do wybranych kontaktów alarmowych, po automatycznym wykryciu incydentu lub wywołania powiadomienia przez użytkownika. Płatności zbliżeniowe Garmin Pay to wygodny sposób na szybkie zakupy i korzystanie z transportu zbiorowego w wybranych lokalizachach. Użytkownicy mogą także pobierać utwory i playlisty z serwisów Spotify, Amazon Music i Deezer (wymagana subskrypcja), aby słuchać ich bez użycia telefonu. Dodatkowo, użytkownicy mogą pobierać aplikacje, tarcze zegarka i inne aplikacje ze sklepu Connect IQ bezpośrednio na zegarku lub poszukać ich w aplikacji na telefonie.



Lekkie smartwatche z bezelem ze stali nierdzewnej i silikonowym paskiem z serii Venu 3 dostępne są w kilku konfiguracjach. Venu 3 dostępny jest w zestawieniach kolorystycznych Whitestone/Silver oraz Black/Slate, a mniejszy Venu 3S w kolorach Pebble gray/Slate, Sage gray/Silver, French gray/Soft gold, Dust rose/Soft gold and Ivory/Soft gold. Smartwatche z serii Venu 3 dostępne są już teraz w sugerowanej cenie detalicznej od 499.99 €uro.

































Źródło: Info Prasowe - Garmin