Genesis - podkładki serii CARBON i POLON

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Podkładka pod mysz... Wydawać by się mogło, rzecz banalna. Jeszcze dwadzieścia lat temu wystarczał gładki blat biurka, by gumowana kulka odpowiedzialna za zbieranie informacji o ruchu naszej ręki, w miarę precyzyjnie przenosiła go na kursor wyświetlany na naszym monitorze. Trzeba było jednak dbać o czystość tej powierzchni, by zbyt szybko kurz i okruchy nie tworzyły na rolkach zgubnego "koca", który trzeba było okresowo zdzierać paznokciem, by ten nie blokował płynności działania. Później pojawiły się pierwsze gryzonie z optycznym i laserowym odczytem ruchu podłoża i tutaj jego czystość nie grała już tak dużej roli, ale za to zaczęto zwracać uwagę na opory przesuwania myszy po podłożu, a jednocześnie nie mogło ono być zbyt gładkie, by nie tworzyło świetlnych refleksów, działających zgubnie na odczyt sensorów, które "głupiały" na blatach z wysokim połyskiem politury lub szklanych lub foliowych podkładkach. Firmy prześcigały się w pomysłach na nowe materiały, z których produkowano dedykowane podkładki pod myszki, reklamując je, jako jedynie słuszne rozwiązania pod określone rodzaje optyki urządzeń śledzących ruch gryzoni.





Źródło: Klinika IN4

czytaj więcej...