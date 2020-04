Genesis Thor 300 RGB - solidny ’mechanik’

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Genesis Thor 300 RGB to klawiatura mechaniczna, której walory powinni docenić zarówno nałogowi gracze, jak i profesjonaliści. Wnętrze obudowy z aluminiowym stelażem skrywa zestaw mechanicznych przełączników Outemu Brown. Producent podkreśla ich wysoką żywotność, wynoszącą do 50 milionów kliknięć, krótki czas reakcji równy 8 milisekund i niewielką siłę nacisku niezbędną do aktywacji (55 g). Switche przykryto kapslami, które mają być odporne na ścieranie, dzięki zastosowaniu technologii Double Injection. Genesis Thor 300 RGB oferuje graczom możliwość wciśnięcia wszystkich klawiszy na raz (pełny N-Key rollover) oraz podświetlenie RGB LED z efektem PRISMO. Producent przygotował 25 trybów pracy podświetlenia, zatem każdy powinien znaleźć ten, który najbardziej mu odpowiada.







Ustawienia klawiatury Genesis Thor 300 RGB można dostosować z poziomu oprogramowania. Ma ono umożliwiać nie tylko zmianę konfiguracji podświetlenia, lecz także tworzenie makr z wykorzystaniem edytora i zapisywanie ich w ramach określonych profili. Z praktycznych dodatków urządzenie posiada organizer ułatwiający ułożenie kabla oraz multimedialne klawisze funkcyjne.



Klawiatura mechaniczna Genesis Thor 300 RGB jest już dostępna w sprzedaży. Jej cena wynosi około 229 PLN.





Dane techniczne:

• model: Thor 300 RGB

• typ klawiatury: mechaniczna

• przełączniki: Outemu Brown

• żywotność przełączników: 50 mln kliknięć

• siła nacisku niezbędna do aktywacji: 55 g (+/- 10 g)

• punkt aktywacji: 1.8 mm (+/- 0,6 mm)

• liczba klawiszy: 104

• liczba klawiszy multimedialnych: 11

• wymiary: 442 x 136 x 36 mm

• interfejs: przewód USB o długości 1.75 m

• obsługiwane systemy operacyjne: Windows XP/Vista/7/8/10, Linux, Android





















Źródło: Info Prasowe / EntryMedia