Gioteck VX4 - ergonomiczny pad dla długodystansowców

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Gioteck VX4 (wideo) w wersji przewodowej to ukłon w stronę graczy, którzy spędzają przed ekranem długie godziny. Producent zachwala jego ergonomiczny design i lekkość obudowy, które mają nie męczyć rąk. Z kolei stałe zasilanie z portu konsoli lub PC oznacza, że nie trzeba pamiętać o ładowaniu kontrolera przed gamingowymi maratonami. Tradycyjny zestaw i układ przycisków znany z padów do PlayStation 4 ma z kolei sprawić, że konsolowi gracze poczują się jak w domu. Całości dopełniają gumowe, antypoślizgowe elementy poprawiające chwyt oraz gniazdo audio typu mini-jack 3.5 mm. Gracz może więc podłączyć swój headset bezpośrednio do kontrolera.







Kontroler Gioteck VX4 jest dostępny w kilku wersjach kolorystycznych. Oprócz dość klasycznego tytanu w palecie pojawiły się warianty niebieski i czerwony. Pady kompatybilne z PC oraz konsolami PlayStation 4 są już dostępne w polskich sklepach i kosztują około 120 PLN.





































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia