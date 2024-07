Glorious Fox Linear - nowy przełącznik do klawiatur mechanicznych

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Glorious Gaming ogłosił wprowadzenie na rynek najnowszego produktu z linii przełączników do klawiatur mechanicznych – Glorious Fox Linear. Przełączniki Glorious Fox zostały zaprojektowane tak, aby być jeszcze bardziej gładkie. Wysokiej jakości polimer POM, z którego został wykonany tron, w połączeniu ze wstępnie nałożonym smarem zapewnia satysfakcjonującą płynność wszystkich przełączników i równie przyjemny profil dźwiękowy podczas pisania. Przełączniki Glorious Fox produkowane są z zachowaniem rygorystycznych standardów, co w połączeniu z polimerowym trzonem i smarowaniem zapewnia satysfakcjonujące, precyzyjne i stabilne naciśnięcie klawisza, bez nadmiernego chybotania lub niepożądanego hałasu.







Idealne rozwiązanie dla początkujących graczy

Niezależnie od tego czy gracze dopiero zaczynają budować swoją pierwszą customową klawiaturę, czy też ulepszają już posiadaną, przełączniki Glorious Fox są dostępne w wystarczająco dużym opakowaniu, aby sprostać wymaganiom zarówno klawiatur o układzie ISO, jak i ANSI. Pojedyncze pudełko zawierające 110 przełączników Fox jest w stanie zapewnić pełne pokrycie klawiatur o rozmiarach 65%, 75% i 100%. Zestaw switchów Glorious Fox to idealne rozwiązanie pozwalające wejście w świat personalizacji klawiatur. Użytkownicy będą mieli wszystkie potrzebne przełączniki w jednym pakiecie.



Dopasowane do potrzeb miłośników RGB

Przełączniki Glorious Fox są także idealne dla miłośników RGB. Posiadają one przezroczystą górną i dolną obudowę, dzięki czemu oświetlenie RGB świeci z najwyższą jasnością i dokładnymi kolorami. W porównaniu z nieprzezroczystymi i półprzezroczystymi obudowami switchy, przezroczyste obudowy pozwalają użytkownikom wybranych profili podświetlenia w pełni skąpać klawiaturę we wspaniałym blasku RGB.



Uniwersalna kompatybilność

Glorious Fox są gotowe na wszystko, ponieważ są dostępne w konfiguracji 3-pinowej. Sprawia to, że są kompatybilne zarówno z 3-pinowymi, jak i 5-pinowymi płytkami PCB. Szeroki zakres wsparcia oznacza, że początkujących konstruktorów nie ominie możliwość doświadczenie płynnej pracy przełączników Fox, niezależnie od tego czy używają klawiatury Glorious GMMK, czy nie. Uniwersalna konstrukcja z krzyżowym trzonem pozwala wyposażyć klawiaturę w pełną gamę zestawów Glorious Keycap lub KeyCapsule, jednocześnie oferując wsparcie dla mnóstwa dostępnych klawiszy innych producentów.



Przełączniki liniowe Glorious Fox są teraz dostępne do kupienia na Gloriousgaming.com oraz w wybranych sklepach z elektroniką.

















źródło: Info Prasowe - Glorious Gaming