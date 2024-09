Glorious ogłasza nową, oczekiwaną mysz – Series 2 PRO

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Glorious Gaming z dumą prezentuje swoją najbardziej zaawansowaną mysz: Series 2 PRO. Nowoczesna i pełna innowacyjnych rozwiązań, wraca do kultowej mini obudowy w odpowiedzi na zapotrzebowanie ze strony społeczności. Series 2 PRO łączy sprawdzony design z najwyższą wydajnością, oferując użytkownikom niezrównane możliwości w kompaktowym formacie. Myszka została stworzona dla graczy poszukujących maksymalnej wydajności w rozgrywkach kompetencyjnych. Series 2 PRO łączy nowatorskie technologie z 80-godzinnym czasem pracy na baterii, zachowując sprawdzony kształt znany z Serii One PRO. Model ten rezygnuje z niepotrzebnych dodatków, takich jak podświetlenie RGB, aby zredukować wagę bez kompromisów w zakresie wydajności – bo przecież 16.8 miliona kolorów nigdy nie przesądziło o zwycięstwie.







Dzięki częstotliwości odświeżania na poziomie 8000 Hz zarówno w trybie bezprzewodowym, jak i przewodowym, mysz Series 2 PRO zapewnia natychmiastową reakcję w dynamicznych grach. Urządzenie gwarantuje, że każdy nawet najmniejszy ruch i kliknięcie zostaną zarejestrowane, zanim przeciwnicy zorientują się, co ich trafiło. W zestawie znajduje się bezprzewodowy moduł łączności o częstotliwości 8000 Hz, dzięki czemu gracze mogą dołączyć do gry bezprzewodowo od razu po wyjęciu z pudełka. Nie są wymagane żadne nieestetyczne kable ani dodatkowe zakupy, aby doświadczyć pełnej wydajności Series 2 PRO.



Wizualnie i fizycznie seria 2 PRO nawiązuje do charakterystycznego kształtu ulubionej przez fanów serii One PRO. Aby zwiększyć kontrolę i komfort seria 2 PRO ma wyższy symetryczny profil i mniejszą długość niż inne myszy Glorious z linii PRO. Kompaktowy kształt sprawia, że Series 2 PRO jest łatwa w obsłudze, szczególnie dla osób używających chwytu claw lub fingertip. Ultralekka konstrukcja Series 2 PRO, ważąca zaledwie 55 g, w połączeniu ze sprawdzonym kształtem Serii One PRO, zapewnia maksymalną swobodę ruchów w najbardziej wymagających grach. Zredukowana masa umożliwia graczom błyskawiczne wykonywanie gwałtownych ruchów, precyzyjne zamachy i szybkie zatrzymania, bez żadnych ograniczeń.



Nowa mysz została wyposażona w sensor Glorious BAMF 2.0 o rozdzielczości 26K oraz optyczne przełączniki Glorious 100M, które zapewniają niezwykle satysfakcjonujące kliknięcia. Sensor BAMF 2.0, z technologią Motion Sync, gwarantuje płynne, precyzyjne i przewidywalne śledzenie ruchów – zarówno na polu bitwy, jak i poza nim. Series 2 PRO, zintegrowana z oprogramowaniem Glorious Core 2.1, oferuje pełną konfigurowalność, pozwalając na precyzyjne dostosowanie częstotliwości polling, ustawień DPI oraz przypisań klawiszy. Glorious Core 2.1 to kompleksowe centrum zarządzania wszystkimi produktami Glorious, umożliwiające użytkownikom zapisywanie ustawień w chmurze oraz dzielenie się nimi ze znajomymi i społecznością online.



Seria 2 PRO w wersji czarnej i białej jest już dostępna w sprzedaży na stronie Gloriousgaming.com oraz u sprzedawców detalicznych na całym świecie w cenie od 129.99 USD / 139.99 Euro.

































źródło: Info Prasowe / Glorious Gaming