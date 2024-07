Gracze, uważajcie na linki GTA VI Beta Version z Facebook’a

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Premiera GTA VI na PS5 i Xbox Series planowana jest na jesień 2025 r., a gracze na PC będą musieli poczekać trochę dłużej. Nie powstrzymało to jednak podmiotów zagrażających przed wykorzystaniem wyczekiwanej gry akcji-przygody od amerykańskiego wydawcy gier. Badacze z Bitdefender wykryli wysoce podejrzane reklamy na Facebooku, promujące fałszywe wersje beta GTA VI, które można pobrać bezpłatnie na komputery PC. Strona na Facebooku promowała darmowy dostęp do wersji beta GTA dla pierwszych 100 osób za pośrednictwem sponsorowanych reklam na Facebooku w dniach 16–18 lipca.







Na stronie wyświetlano trzy oddzielne reklamy, obie wykorzystujące ten sam przekaz i grafikę. Na dzień 19 lipca żadna ze złośliwych reklam nie była już aktywna. Potencjalny zasięg tych reklam to setki internautów, a zgodnie z polityką przejrzystości UE Meta, docelowa grupa odbiorców to osoby w wieku od 18 do 65 lat. Ponadto podział demograficzny pokazuje złośliwe reklamy skierowane do użytkowników w Europie, w tym we Francji, Polsce, Rumunii, Niemczech, Hiszpanii, na Węgrzech, we Włoszech, Grecji, Holandii i Szwecji.



Reklamy zachęcają graczy do dołączenia do wersji beta GTA VI i pobrania wersji na swoje urządzenie. Przycisk Pobierz powiązany z reklamami prowadzi użytkowników do złośliwej strony internetowej. Po kliknięciu przycisku „Pobierz teraz” znajdującego się nad fałszywym licznikiem pobrań, z Dropboxa pobierana jest złośliwa próbka. Ta złośliwa domena najwyraźniej hostuje również oszustwo związane z Ethereum na swojej stronie indeksowej, która została utworzona 27 czerwca 2024 r.



Oto analiza złośliwej sprzedaży przeprowadzona przez badacza ds. bezpieczeństwa Andrieja Mogage’a:

Plik MSI pobrany za pośrednictwem reklamy na Facebooku podszywa się pod legalnego instalatora GTA VI i naśladuje proces instalacji. Sam plik jest złośliwy, z wieloma podobieństwami do złośliwego oprogramowania FakeBat loader. Wniosek ten wyciągnięto na podstawie sposobu działania: wykorzystano plik MSI podszywający się pod legalne oprogramowanie, aby wdrożyć złośliwe ładunki utworzone przez innych operatorów wraz ze skryptami programu PowerShell.



Oprogramowanie malware FakeBat loader jest szeroko rozpowszechniane za pośrednictwem fałszywych stron internetowych i reklam, aby ułatwić pobieranie złośliwego oprogramowania następnej generacji, takiego jak programy kradnące informacje i trojany RAT (Remote Access Trojans), które wykradają dane uwierzytelniające i informacje finansowe z naruszonych systemów, a nawet oprogramowania ransomware.



Badacze Bitdefender zauważyli, że trzy złośliwe próbki dostępne do pobrania z trzech reklam są „uszkodzone” i nie mogą dokończyć swojego działania, aby uruchomić dodatkowe ładunki na urządzeniach użytkowników lub zainicjować jakichkolwiek procesów eksfiltracji danych. Biorąc pod uwagę te niepowodzenia, nie jest niczym niezwykłym, że osoby stojące za tą kampanią zaczynają modyfikować swoje złośliwe oprogramowanie i zarabiać na potencjalnych ofiarach.



Wskazówki i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Ionut Baltariu z Bitdefender, który sam jest zapalonym graczem, apeluje do użytkowników o zachowanie ostrożności i unikanie postów, reklam i wiadomości promujących wcześniejszy dostęp do oczekiwanej części gry GTA.











źródło: Info Prasowe - Bitdefender