HAMA - 12-calowa podstawka z multi_HUB’em

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Tę sytuację znamy z „autopsji” chyba wszyscy – pracujemy na laptopie lub tablecie albo używamy ich do czystej zabawy, ale w pewnym momencie brakuje nam odpowiedniej liczby złącz. I wtedy zaczyna się kombinowanie z przejściówkami, a nasze biurko czy stół dosłownie toną w różnej maści dodatkowym sprzęcie elektronicznym. A gdyby tak mieć to wszystko w jednym zmyślnym urządzeniu, które pozwoli jednocześnie na wygodne ułożenie laptopa, MacBooka lub tableta… Koniec dylematu! O takim rozwiązaniu pomyślała firma Hama ze swoją podstawką, która dysponuje 12 różnymi, najbardziej popularnymi i potrzebnymi złączami w jednej wytrzymałej obudowie. Właśnie weszła do szerokiej oferty tej niemieckiej marki.







Kompaktowe urządzenie przybiera formę wygodnej podstawki, która pozwala ustawić przenośny komputer pod kątem, co niezwykle ułatwia pisanie na klawiaturze i ustabilizowanie pokrywy z ekranem we właściwej linii dla wzroku użytkownika. Jest składane, dzięki czemu nie zabiera wiele miejsca na biurku, a szary kolor powinien korespondować z pozostałym otaczającym sprzętem elektronicznym. Podstawkę wykonano z aluminium, dzięki czemu jest trwała i wytrzyma poważne obciążenie. Producent zadbał też o spory odstęp między gniazdami, by zmieściły się nawet niezwykle szerokie wtyczki. A przed ślizganiem się całej konstrukcji chronią gumowe nóżki. W komplecie znajdziemy kabel USB-C o długości 40 cm.



Tę uniwersalną platformę można wykorzystać na wiele różnych sposobów, np. do podłączenia dwóch dodatkowych monitorów do laptopa i wyświetlania różnych treści na trzech ekranach jednocześnie. Jest to możliwe dzięki technologii Multi-Stream Transport. Dodatkowe gniazda to: cztery USB-A, USB-C, VGA, dwa HDMI dla uzyskania kinowej rozdzielczości 4096x2160 pikseli (4K), LAN (szybkość transferu danych Gigabit Ethernet do 1 Gb/s), złącze do odczytywania kart SD i osobne w formie czytnika kart microSD (oba obsługują karty o pojemności do 2 TB) oraz gniazdo audio 3,5 mm do podłączenia słuchawek czy głośników. Warto dodać, że gniazdo USB-C obsługuje standard USB Power Delivery, tym samym umożliwiając ładowanie urządzeń mobilnych za pomocą zasilacza USB-C.



Sugerowana cena detaliczna podstawki pod laptop Hama z 12 złączami wynosi 499 PLN. Gwarancja producenta na tę nowość wynosi dwa lata.





Dostępne złącza, wyliczmy po kolei:

- 4 x USB-A, do podłączenia np. zewnętrznego dysku twardego, pendrive’a, myszki, klawiatury czy drukarki;

- 1 x USB-C, np. do ładowarki Power Delivery, zasilacza czy powerbanka;

- 1 x VGA, do podłączenia np. monitora, telewizora czy projektora;

- 2 x HDMI, jak wyżej;

- 1 x LAN / Ethernet, czyli przewodowe połączenie internetowe lub sieciowe;

- 1 x czytnik kart SD, potrzebny do odczytu karty pamięci SD, SDHC, SDXC;

- 1 x czytnik kart microSD, przydatny do kart pamięci microSD, microSDHC, microSDXC;

- 1 x 3.5 mm audio/AUX, do wpięcia słuchawek, zestawu słuchawkowego lub głośników



























Źródło: Info Prasowe / Hama