HAMA - Bezpieczna listwa przeciwprzepięciowa

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Zabezpieczenie domowej elektroniki przed skokami napięcia prądu to kluczowa sprawa przy ochronie inwestycji w drogie urządzenia - komputera, projektora, telewizora, konsoli do gier czy sprzętu audio. Nie warto wybierać najtańszej listwy o słabym obciążeniu połączenia i niskiej wartości prądu, który może ona przejąć, bo grozi to zniszczeniem sprzętu i nawet pożarem w domu. Podpowiadamy, czym się powinna charakteryzować skuteczna listwa przeciwprzepięciowa. W grę wchodzą zatem uniknięcie ewentualnych kosztownych napraw, wymiany sprzętu na nowy i ocalenie dobytku. Przepięcia mogą być spowodowane różnymi czynnikami, takimi jak wyładowania atmosferyczne (pośrednie uderzenia pioruna), problemy z siecią elektryczną czy zakłócenia generowane przez inne urządzenia.







Wybór odpowiedniej listwy jest więc niezwykle istotny, gdyż jej specyfikacja techniczna wpływa na nasze bezpieczeństwo, a najtańsza wersja nie oferuje odpowiedniej maksymalnej absorbowanej energii i wartości prądu wyłączającego. To po prostu za duże ryzyko.



Poniżej przedstawiamy więc, na co zwrócić uwagę przy wyborze listwy przeciwprzepięciowej.

1) Właściwości ochronne. Podstawową funkcją listwy jest ochrona przed gwałtownymi skokami napięcia prądu. Listwa powinna mieć wbudowane odpowiednio skuteczne zabezpieczenia. Warto zwrócić uwagę na kluczowe aspekty techniczne.



Przykłady? Listwa Hama Premium 6 GN. 3 m oferuje wysoki poziom ochrony, z maksymalnym obciążeniem połączenia 3680 W (standardowe przedłużacze czy listwy cechują się tą wartością do 1000-1500 W), całkowitym prądem upływowym o wartości do 18000 A (łączną wartością prądu, który listwa może bezpiecznie przejąć i odprowadzić do ziemi podczas przepięcia), napięciem zasilania 250 V i specyfikacją sieciową 16 A. Natomiast przekrój żyły przewodu wynosi 1,5 mm2, co przekłada się w bezpośredni sposób na skuteczność listwy. Tego rodzaju parametry są odpowiednie do ochrony bardziej wrażliwych urządzeń, takich jak komputery, sprzęt RTV czy konsole do gier. Tak oto możemy spokojnie zapomnieć o ryzyku zwarcia i potencjalnego pożaru w domu.



Z kolei model Hama 6 GN 1.4 m wyróżnia się osobnym podświetlanym wyłącznikiem przy każdym z sześciu gniazd. W ten sposób możemy decydować o odcięciu od prądu każdego z poszczególnych podłączonych urządzeń z osobna.

2) Liczba gniazd. W zależności od potrzeb, warto wybrać listwę z odpowiednią liczbą gniazd w zależności od naszych potrzeb i mnogości używanego sprzętu. Standardowe modele oferują od czterech do nawet ośmiu gniazd. Tutaj na plus wyróżnia się inny model od niemieckiego producenta, czyli bardziej podstawowa listwa antyprzepięciowa z pięcioma gniazdami, ale dla komfortu użytkownika obróconymi o 45 stopni. Uwagę zwraca też ulepszone zabezpieczenie styków, aby uniknąć przypadkowego kontaktu, co ma szczególne znaczenie w towarzystwie szkrabów.

3) Długość kabla. Powinna ona być rzecz jasna dostosowana do miejsca, w którym listwa będzie używana. Zbyt krótki kabel może ograniczać możliwości podłączenia urządzeń. Na rynku znajdziemy warianty np. z trzymetrowym kablem, jak wspomniany model Hama Premium o charakterystycznej białej kolorystyce.

4) Dodatkowe funkcje. Warto zwrócić uwagę na przydatne funkcjonalności, takie jak:

- wspomniane indywidualne wyłączniki dla każdego gniazda;

- wskaźniki LED (optyczny wyświetlacz funkcji ochrony przeciwprzepięciowej, obecny chociażby w modelu Hama z sześcioma gniazdami i osobnym wyłącznikiem);

- płaska i kompaktowa wtyczka zaprojektowana z myślą o trudno dostępnych miejscach;

- uchwyt do zawieszenia na ścianie;

- zwiększona ochrona przed dotykiem i włożeniem czegoś do gniazdka, aby uniknąć przypadkowego kontaktu – głównie z myślą o dzieciach.

- szerokie odstępy pomiędzy gniazdami, by nie blokować możliwości wpięcia kolejnej wtyczki.



Trzeba w tym miejscu dodać, że producent Hama oferuje ubezpieczenie do 500000 euro na szkody osobowe i materialne w ramach ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za produkt. Warunkiem jest prawidłowe użytkowanie listew (przestrzeganie właściwych wskazówek bezpieczeństwa) i przedstawienie dowodu, że szkody są skutkiem niespełnienia opisanej funkcji ochronnej. W praktyce przekłada się na uwzględnienie danych technicznych, podanych na tabliczce znamionowej i w instrukcji obsługi.

























źródło: Info Prasowe - HAMA