HAMA - Plecak z… gniazdem USB do ładowania telefonu

W portfolio producenta znalazły się dwa plecaki Manchester na laptop o przekątnej ekranu do 15.6 i 17.3 cala, oba z portem USB do ładowania urządzeń mobilnych. Kolejne propozycje to wyjątkowo wytrzymałe twarde torby Nizza Life na notebooki o przekątnej ekranu do 13.3 i 15.6 cala. Wycieczka i podróż nieodmiennie kojarzą się z wyborem odpowiedniego plecaka oraz jednocześnie koniecznością zasilania energią telefonu lub innego urządzenia mobilnego. Niemiecka marka Hama proponuje rozwiązanie tych dwóch palących kwestii w jednej formie - czarnego plecaka Manchester z gniazdem USB w środku. W trakcie podróżowania zasilacz lub powerbank pozostają w środku plecaka, a podłączony do któregoś z nich telefon komórkowy można trzymać w dłoni na zewnątrz.







Inne atuty plecaka? Wyściełane wnętrze zapewnia niezawodną ochronę w trakcie transportu, a taśma na rzep mocno trzyma laptop w środku. Nie mogło tu oczywiście zabraknąć sporej przedniej kieszeni na dodatkowe gadżety czy przedmioty osobiste. W dodatku struktura organizera w przedniej komorze torby ułatwia przejrzyste przechowywanie akcesoriów w odpowiednich przegródkami w kontrastującym szarym kolorze. W środku znajdziemy też kieszeń na dokumenty, teczki czy zeszyty. Wąskie i wyściełane szelki nie ograniczają ruchów podczas noszenia. Komfort użytkowania zwiększa też pasek do wygodnego mocowania torby do rączki walizki na kółkach, tak samo jak uchwyt do przenoszenia plecaka w garści.



Plecak Manchester występuje w dwóch wersjach. Pierwsza jest przeznaczona na laptop o przekątnej ekranu do 17,3 cala (zewnętrzne wymiary plecaka wynoszą 40 x 8 x 49 cm, a waga 731 g). Jego sugerowana cena detaliczna wynosi ok. 189 PLN. Wersja na laptop o przekątnej ekranu do 15.6 cala (wymiary 30 x 8 x 45 cm, waga 600 g) to wydatek rzędu 169 PLN.





Ofertę firmy Hama uzupełnia torba na laptop na ramię Nizza Life, tak samo występująca w dwóch odmianach. Utrzymana została w podobnej eleganckiej czarnej kolorystyce. Wykonano ją z twardego materiału EVA, dobrze chroniącego przed wstrząsami i uderzeniami. Wyściełane wnętrze gwarantuje niezawodną ochronę podczas transportu, zaś główna kieszeń zamykana jest na dwukierunkowy zamek.



Do dyspozycji użytkownika jest przestrzenna przednia kieszeń na dodatkowe akcesoria. Obowiązkowo tu także musiał się znaleźć pasek do wygodnego mocowania torby do rączki walizki na kółkach. Następnym przydatnym elementem jest wyściełany pasek na ramię dla wygody noszenia z możliwość zdjęcia paska i regulacji jego długości. Producent pomyślał również o taśmie na rzep do mocowania laptopa i praktycznych dwóch uchwytach górnych, pokrytych tkaniną, co przekłada się na wygodę noszenia w dłoni.



Wymiary wersji zaprojektowanej z myślą o notebookach o przekątnej ekranu do 15.6 cala wynoszą 42 x 5 x 31 cm, a niewiążąca cena detaliczna to 129 PLN. Wariant dla laptopów o przekątnej ekranu do 13.3 cala (wymiary 37 x 5 x 27 cm) kosztuje 109 PLN.



































