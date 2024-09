HAMMER 6 LTE – nowa odsłona świetnie ocenianego klasyka

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

HAMMER 6 LTE, solidny telefon, który trafił właśnie do oferty firmy mPTech, został zaprojektowany z myślą o tych, którzy oczekują niezawodności w każdych warunkach. Wyposażony w pojemną baterię 2500 mAh, pozwala na działanie do 7 dni lub 10 godzin rozmów. Dzięki łączności 4G LTE i VoLTE użytkownicy mogą cieszyć się wyraźnymi rozmowami. Ten klasyczny telefon może też pochwalić się obsługą dwóch kart SIM (Dual SIM), przyciskiem SOS oraz prostą obsługą i przejrzystym interfejsem. Nie zabrakło w nim także aparatu 2 Mpix, który pozwala na uchwycenie ważnych chwil w każdych warunkach.







Solidny, jak na telefony HAMMER przystało

HAMMER 6 LTE charakteryzuje się charakterystycznym designem i wzmocnioną obudową, która chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi. Ma specjalne zaślepki do gniazd, dzięki którym wnętrze telefonu jest bezpieczne. Wymienna bateria, wejście słuchawkowe oraz nowoczesne złącze USB-C to dodatkowe atuty, które ułatwiają użytkowanie i zwiększają wygodę.



Nowoczesny klasyk z militarnym standardem

Ten klasyczny telefon zdecydowanie wyróżnia się na tle innych modeli. HAMMER 6 LTE został zaprojektowany zgodnie ze standardem militarnym MIL-STD 810H, co zapewnia jego odporność na ekstremalne warunki, takie jak wibracje i wysokie temperatury. Co więcej, oferuje 2.4-calowy wyraźny ekran IPS, który gwarantuje doskonałą czytelność nawet w pełnym słońcu.



Gotowy na różne wyzwania

HAMMER 6 LTE to wytrzymały telefon stworzony do zadań specjalnych. Przeszedł droptest z wysokości 1.5 metra, co potwierdza jego odporność na upadki i wstrząsy. Dzięki certyfikatowi IP68 telefon jest pyłoszczelny oraz odporny na zachlapanie i krótkotrwałe zanurzenie w wodzie, co czyni go idealnym wyborem dla osób pracujących w wymagającym środowisku. Dodatkowo latarka o jasności 90 lumenów stanowi nieocenioną pomoc w sytuacjach wymagających dodatkowego oświetlenia.



Nowy klasyczny telefon HAMMER 6 LTE jest dostępny w sklepie producenta oraz wybranych elektromarketach w cenie 299 PLN.





























źródło: Info Prasowe - mPTech