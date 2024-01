HAMMER BLADE V 5G - pancerny telefon z wymienną baterią

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Nowy HAMMER BLADE V 5G odważnie sięga po nowoczesne rozwiązania, nie rezygnując przy tym z charakterystycznej wytrzymałości. Telefon jest także wyposażony w tryb Night Vision z możliwością nagrywania filmów oraz wymienną baterię. HAMMER BLADE V 5G, który trafił właśnie do oferty wrocławskiej firmy mPTech, posiada 6.59-calowy ekran FHD+ o rozdzielczości 2412x1080 z odświeżaniem 120 Hz. Wyświetlacz jest dodatkowo chroniony szkłem Gorilla Glass 5. Smartfon może się także pochwalić charakterystyczną dla marki odpornością na wodę, pył i niespodziewane upadki. Posiada certyfikat IP69 oraz najnowszy standard militarny MIL-STD-810H.







Ten model wyróżnia dostęp do nowoczesnych standardów łączności. HAMMER BLADE V 5G korzysta z łączności 5G, szybkiego WiFi 6 oraz jest wyposażony w moduł eSIM. Wszystko to zapewnia sprawną i szybką łączność niezależnie od lokalizacji. Nie zabrakło także wygodnego modułu NFC do płatności zbliżeniowych.



Dużo pamięci i wymienna bateria

Sercem telefonu jest 8-rdzeniowy procesor Dimensity D7050, który w połączeniu z czystym Androidem 13 zapewnia płynną pracę urządzenia. Nowy HAMMER może dodatkowo korzystać z nawet 14 (8+6) GB RAM-u. Jest to możliwe, dzięki wykorzystaniu nieużywanej pamięci wewnętrznej. Ta liczy sobie z kolei 256 GB i można ją powiększyć dokładając kartę SD o pojemności do 1 TB. Innym ciekawym rozwiązaniem, po które sięga BLADE V 5G, jest wymienna bateria. Pozwala to zwiększyć żywotność telefonu. Akumulator ma pojemność 5000 mAh i może pracować nawet do 200 h w trybie czuwania. Co istotne, fakt posiadania odczepianych plecków nie wpływa negatywnie na odporność telefonu.



Nocne zdjęcia i praktyczne funkcjonalności

Za zdjęcia w tym telefonie odpowiada podwójny aparat główny (50 Mpix i 8 Mpix) oraz przedni 16 Mpix, który zapewni wysoką jakość wideorozmów. BLADE V 5G posiada także tryb Night Vision z możliwością nagrywania filmów, co powoduje, że sprawdzi się także w warunkach nocnych lub słabego oświetlenia.



Wykonywanie obowiązków lub realizację pasji w terenie na pewno ułatwi także tryb pracy w rękawiczkach, aplikacja z narzędziami HAMMER Toolbox oraz praktyczny przycisk funkcyjny (HAMMER Key), który można skonfigurować w taki sposób, że od razu włączyć potrzebną aplikację.



HAMMER BLADE V 5G kosztuje 1799 PLN i jest dostępny w sklepie producenta.

































Źródło: Info Prasowe - mPTech