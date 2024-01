HAMMER BOW LTE - pancerny telefon z klapką

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

mPTech wprowadził do oferty nowy pancerny telefon z klapką, który korzysta z łączności LTE, gwarantuje wysoki standard odporności na wodę, pył i ekstremalne warunki oraz wytrzymałą baterię 1200 mAh. HAMMER BOW LTE korzysta z technologii VoLTE, która zapewnia odpowiedni poziom rozmów w różnych warunkach. Telefon został wyposażony w 2,4-calowy kolorowy ekran TFT o rozdzielczości 240x320 px. Ma także zewnętrzny wyświetlacz, który pokazuje datę, godzinę, zasięg, stan baterii oraz powiadomienia o połączeniach. Jak każdy HAMMER, telefon może pochwalić się odpornością na wodę, pył i niekorzystne warunki atmosferyczne (IP68) oraz wytrzymałością na upadki (droptest 1.5 m).







Bateria o pojemności 1200 mAh gwarantuje wiele dni działania, a telefon jest prosty i wygodny w obsłudze. To zasługa dużych przycisków, skrótów klawiszowych oraz praktycznego uchwytu na smycz. HAMMER BOW LTE posiada także złącze USB-C, które ułatwia ładowanie oraz funkcję Dual SIM.

HAMMER BOW LTE został również wyposażony w przydatny przycisk SOS, który umożliwia szybkie przesłanie alertu do zaufanej osoby. Wystarczy go dłużej przytrzymać. Całości dopełnia podstawowy aparat 2 Mpix oraz szereg praktycznych funkcjonalności m.in. latarka, radio FM i odtwarzacz MP3. Telefon można dodatkowo wyposażyć w dedykowaną stację ładującą.



HAMMER BOW LTE jest już dostępny w cenie w sklepie producenta w cenie 369 PLN.































Źródło: Info Prasowe - mPTech