HAMMER Blade 5G od mPTech już dostępny

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

HAMMER Blade 5G (6GB+128GB) to pierwszy na polskim rynku wzmocniony (IP69, IK07) smartfon z eSIM oraz 5G. Model z miejsca staje się nowym flagowcem marki zapewniając wysoką wydajność, bogate zaplecze komunikacyjne oraz dobre możliwości fotograficzne (główny aparat z trzema obiektywami: 48Mpx (f/1.8)+ 20Mpx do robienia zdjęć w trybie nocnym wraz z funkcją noktowizora oraz obiektyw 13Mpx. Od teraz urządzenie można zamawiać bezpośrednio na stronie producenta z dostawą w ciągu kilku dni. Jest to kolejny model z dedykowanej dla osób aktywnych, lubiących sportowe wyzwania i nowinki technologiczne linii wzmocnionych urządzeń HAMMER Athlete.







Dzięki dostępowi do szybkiego internetu 5G, technologii eSIM oraz NFC najnowsza propozycja marki to nowoczesne urządzenie o wyjątkowej wytrzymałości. Odporność na uderzenia, wstrząsy, wodę i pył potwierdzają certyfikat militarny MIL-STD-810G oraz spełnione normy: IK07 i IP69.



Model wyposażony jest w przedni obiektyw 16 Mpx oraz aparat na tylnej obudowie posiadający trzy wspierające się obiektywy: główny 48Mpx, szerokokątny 13Mpx oraz 20Mpx do zdjęć w trybie nocnym. Dodatkowo HAMMER Blade 5G wyposażony jest w dwie diody podczerwieni, które wspomagają pracę aparatu w trybie nocnym. Funkcja noktowizora umożliwiają “widzenie” oraz wykonywanie zdjęć w całkowitej ciemności. Świetnie sprawdzi się podczas imprez czy gier terenowych umożliwiając zobaczenie tego, co zazwyczaj niewidoczne. Wszystkie wykonane zdjęcia i filmy bez trudu będzie można przechowywać na urządzeniu, dzięki 128 GB pamięci wewnętrznej na multimedia.



Najnowszy HAMMER pracuje pod kontrolą czystego systemu Android 11 z certyfikatem GMS. Posiada wydajny i nowoczesny 8-rdzeniowy procesor MediaTek 5G Dimensity 720 i 6GB RAM, NFC, a także dostęp do szybkiej sieci 5G oraz Bluetooth 5.1. Ekran 6,3” FHD+ IPS o panoramicznych proporcjach 20:9 jest zabezpieczony wyjątkowo odpornym szkłem Gorilla Glass 5. Duża bateria 5000 mAh z opcją szybkiego ładowania, czytnik linii papilarnych oraz wodoodporne złącze USB-C 3.0 sprawiają, że to urządzenie sprawdza się w każdych warunkach.



eSIM, jedna z kluczowych funkcjonalności oferowana przez urządzenia HAMMER, pozwala na zdalne i natychmiastowe wykupienie pakietu danych internetowych u wybranego operatora w dowolnym miejscu na świecie. Dzięki temu, nawet częste zagraniczne podróże będą łatwiejsze i pozbawione konieczności rejestrowania fizycznej karty SIM, w miejscach, gdzie roaming międzynarodowy jest drogi.



Urządzenie już zainteresowało spore grono odbiorców, którzy od kilku tygodni mogli zamawiać je w przedsprzedaży. Teraz HAMMER Blade 5G jest dostępny „od ręki” w cenie 2499 PLN.

























