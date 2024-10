HAMMER Construction 2 – termowizja, 5G i niezrównana wytrzymałość

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Do oferty wrocławskiej firmy mPTech trafiły właśnie, będące kontynuacją dobrze przyjętego modelu, nowe smartfony HAMMER Construction 2 Thermal 5G i Construction 2 5G. Telefony mogą się pochwalić nie tylko wyjątkową odpornością na ekstremalne warunki, ale także dostępem do nowoczesnych funkcji. Wersja Thermal dodatkowo wyróżnia się wbudowaną kamerą termowizyjną. HAMMER Construction 2 5G i HAMMER Construction 2 Thermal 5G zostały zaprojektowane z myślą o użytkownikach, którzy potrzebują wytrzymałych, funkcjonalnych i niezawodnych telefonów. Oba modele oferują certyfikaty IP69 oraz wojskowy standard MIL-STD-810H, gwarantujące odporność na wodę, pył i upadki z wysokości do 1.5 m.







Solidne wyświetlacze 6.58”, o rozdzielczości 1080×2408 pikseli i odświeżaniu 120 Hz, są chronione szkłem Gorilla Glass 5, a potężna bateria 6500 mAh z szybkim ładowaniem 33W i funkcją powerbanku pozwala na długi czas pracy. W obu modelach zastosowano wydajny procesor Mediatek Dimensity 6300, który zapewnia płynną pracę. W połączeniu z 6 GB RAM i dodatkowymi wirtualnymi 8 GB w standardowym Construction 2 5G oraz aż do 16 (8+8 wirtualnej pamięci) GB RAM w wersji Thermal, bez problemu można uruchomić wymagające aplikacje i wykonać wiele zadań jednocześnie.



Kamera termowizyjna i zaawansowany aparat

Na życzenie klientów w najnowszym modelu HAMMER Construction 2 Thermal 5G pojawiły się innowacyjne usprawnienia. Dzięki wbudowanej kamerze termowizyjnej można precyzyjnie ocenić stan izolacji, zlokalizować wilgoć i przeciągi, a także sprawdzić wydajność systemów grzewczych i chłodniczych. Zaawansowany sensor HeatView wykrywa temperatury w promieniu do 1000 metrów, w zakresie od -10°C do 550°C. Usprawniony został także aparat. Kamera noktowizyjna o rozdzielczości 8 Mpx pozwala na wykonywanie zdjęć i filmów w całkowitej ciemności, a główny obiektyw 108 Mpx ze wsparciem AI rejestruje szczegółowe zdjęcia w każdych warunkach oświetleniowych. Solidny zestaw aparatów uzupełnia przednia kamera 32 Mpx.



Łączność 5G – szybka i niezawodna

Oba modele z serii HAMMER Construction 2 obsługują najnowszą technologię 5G, co gwarantuje stabilne i superszybkie połączenie z internetem. Dzięki temu można bez problemu pracować z dużymi plikami, korzystać ze streamingu w najwyższej jakości, a także cieszyć się niezawodnym przesyłaniem danych, niezależnie od miejsca. Dodatkowo urządzenia oferują moduł eSIM, który pozwala na elastyczne zarządzanie numerami telefonicznymi i operatorami bez potrzeby stosowania fizycznych kart SIM, a także NFC do szybkich płatności telefonem.



Nowoczesny Android 14 ze wsparciem łatek bezpieczeństwa

Telefony HAMMER Construction 2 5G oraz Thermal 5G opierają swoje działanie na systemie Android 14, który oferuje najnowsze funkcje i zabezpieczenia. Producent zapewnia co najmniej dwa lata wsparcia łatek bezpieczeństwa.



Nowe smartfony HAMMER dostępne są w sklepie producenta, ofercie Play oraz wybranych elektromarketach. Wersja HAMMER Construction 2 Thermal 5G kosztuje 2499 zł, a HAMMER Construction 2 5G – 1599 PLN. Premierze telefonów towarzyszy promocja, w ramach której wszyscy, którzy kupią nowego HAMMERA u jednego z partnerów mPTech i zarejestrują się na Specjalnej Stronie, otrzymają w prezencie smartwatch HAMMER Watch 2 Lite.

































źródło: Info Prasowe - mPTech