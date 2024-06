HAMMER IRON Va - niedrogi pancerniak z dużą baterią

Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop) 0

Wyposażony w solidną baterię o pojemności 6500 mAh, wytrzymały na upadki, wodoszczelny HAMMER IRON Va trafił właśnie do oferty wrocławskiej firmy mPTech. Telefon sprawdzi się podczas aktywności w terenie, zarówno zawodowych, jak i rekreacyjnych. HAMMER IRON Va charakteryzuje się odpornością na wodę, pył oraz skrajne temperatury, co potwierdzają certyfikat IP69, standard militarny MIL-STD-810H oraz test upadku z wysokości 1,5 m. Dzięki pojemnej baterii 6500 mAh może pełnić rolę awaryjnego powerbanku, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla osób aktywnych w terenie, które na pierwszym miejscu stawiają wytrzymałość urządzenia.



HAMMER IRON Va oferuje czysty system Android 14, NFC oraz obsługę eSIM. Wyposażony w 6,56-calowy ekran HD+ oraz ośmiordzeniowy procesor MediaTek G36 z 4 GB RAM-u, zapewnia sprawne działanie i możliwość rozszerzenia, poprzez dodanie karty SD, 64 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej o dodatkowe 256 GB. Telefon zapewnia także bardzo dobrą jakość rozmów telefonicznych za sprawą VoLTE i VoWiFi. Producent przewiduje minimum 2 lata aktualizacji bezpieczeństwa.



W sekcji foto HAMMERA znajduje się podstawowy, ale praktyczny aparat główny 13 Mpix oraz przedni aparat selfie 5 Mpix. Dzięki odporności na wodę oraz dodatkowemu przyciskowi funkcyjnemu smartfon sprawdza się również podczas robienia zdjęć pod wodą lub w trakcie rzęsistego deszczu. Wystarczy skonfigurować umieszczony z boku telefonu przycisk HAMMER Key (przycisk funkcjonalny). Przycisk ten można również przypisać do funkcji takich jak latarka, tryb PTT, zrzut ekranu lub do otwarcia wybranej aplikacji.

Telefon posiada także specjalną aplikację HAMMER Toolbox, która daje dostęp do przydatnych w pracy narzędzi. Wśród nich znajdują się między innymi poziomica, miernik dźwięku, funkcja wieszania obrazów, kątomierz, a także kompas i latarka. Tradycyjnie nie zabrakło także złącza Jack 3.5 mm, które pozwala na używanie dowolnych przewodowych słuchawek bez konieczności użycia przejściówek.



HAMMER IRON Va jest dostępny w cenie 699 zł











źródło: Informacja prasowa