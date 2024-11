HAMMER Military Edition – limitowana kolekcja

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Wrocławska firma mPTech wprowadza do oferty swoją pierwszą limitowaną kolekcję urządzeń HAMMER w edycji Military Edition. To reakcja na rosnące zainteresowanie sprzętem outdoorowym oraz prośby społeczności, która postulowała przygotowanie produktów HAMMER w „leśnym” designie. Kolekcję tworzą nowe smartfony z linii Construction 2, HAMMER Blade V 5G, zegarek HAMMER Watch 2 oraz klasyczny telefon HAMMER 6 LTE. Militarny styl, podkreślony unikatową zieloną obudową, jeszcze bardziej akcentuje ich niezawodność i gotowość do działania w najtrudniejszych warunkach.







HAMMER Blade V 5G – pancerny smartfon idealny na wyprawy w trudny teren

Ten wytrzymały smartfon posiada certyfikaty IP69 i MIL-STD 810H, zapewniające odporność na upadki z wysokości 1,5 m oraz pełną ochronę przed pyłem i wodą. Wyposażony w wymienną baterię 5000 mAh z funkcją powerbanku, obsługuje łączność 5G, WiFi 6, eSIM oraz NFC. 50-megapikselowy aparat z trybem Night Vision zapewnia doskonałe zdjęcia w każdych warunkach, nawet podczas eksploracji jaskiń. Cena telefonu w wersji militarnej to 1899 PLN.



HAMMER Construction 2 Thermal 5G – wielozadaniowy telefon z termowizją

Smartfon stworzony do najtrudniejszych zadań, wyposażony w kamerę termowizyjną i tryb noktowizyjny. Oferuje baterię 6500 mAh, szybkie ładowanie 33W i bezprzewodowe 15W, co czyni go niezastąpionym. Certyfikaty IP69 i MIL-STD 810H, dalmierz laserowy oraz aplikacja HAMMER Toolbox sprawiają, że to idealne narzędzie dla fanów aktywności terenowych. W ramach kolekcji Military Edition kosztuje 2599 PLN.



HAMMER Construction 2 5G – niezawodny sprzęt w ekstremalnych warunkach

Niezawodny smartfon z certyfikatami IP69 i MIL-STD 810H, odporny na upadki, wodę i pył. Dzięki baterii 6500 mAh i szybkiemu ładowaniu (33W), użytkownik nie musi martwić się o czas pracy urządzenia. Wyposażony w tryb noktowizji i dalmierz laserowy, jest gotowy na każdą sytuację. W wersji militarnej telefon kosztuje 1699 PLN.



HAMMER Watch 2 – wytrzymały smartwatch na każdą misję

Zegarek z wytrzymałą kopertą z domieszką tytanu, szkłem Gorilla Glass 3 i ekranem AMOLED 1.5” z funkcją Always on Display oraz szkłem Gorilla Glass 3 to idealne rozwiązanie dla aktywnych. Wodoodporność na poziomie 5 ATM, bateria wytrzymująca do 30 dni w trybie zegarka oraz precyzyjne pomiary zdrowotne (puls, saturacja, sen) czynią go idealnym kompanem każdej wyprawy. Do tego dwuzakresowy GPS i kompas, które ułatwią nawigację w terenie. Zegarek w tej wersji kosztuje 549 PLN.



HAMMER 6 LTE – klasyczny telefon w wojskowym stylu

Klasyczny telefon z certyfikatem IP68 i wojskową odpornością na upadki z wysokości 1.5 m. Z baterią ładowaną przez USB-C, przyciskiem SOS i latarką, HAMMER 6 LTE to niezastąpione narzędzie w terenie. Obsługuje LTE i Dual SIM, a do tego oferuje praktyczne dodatki, takie jak radio FM i mini Jack. W wersji militarnej telefon trafi do oferty na początku 2025 roku.



Modele z limitowanej kolekcji Military Edition są dostępne w sklepie producenta oraz wybranych elektromarketach.



































źródło: Info Prasowe - mPTech