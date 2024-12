HAMMER Watch 2 – AMOLED, wojskowa wytrzymałość i niezawodność

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

HAMMER Watch 2 to nowa propozycja od wrocławskiej firmy mPTech. Wyposażony w wyświetlacz AMOLED, wodoodporną obudowę z certyfikatem militarnym MIL-STD-810H oraz technologie takie jak rozmowy Bluetooth i dwuzakresowy GPS, zegarek sprawdzi się w każdych warunkach. 1.5-calowy wyświetlacz AMOLED, oferuje żywe kolory oraz czysty obraz w każdych warunkach. Jasność ekranu dopasowuje się automatycznie. Zastosowanie nowoczesnych technologii i inteligentne zarządzanie energią, pozwala wydłużyć czas pracy baterii na jednym ładowaniu. Technologia LTPO pozwala zoptymalizować zużycie baterii, a funkcja Always on Display umożliwia wygodny dostęp do powiadomień bez konieczności wybudzania zegarka. Akumulator o pojemności 530 mAh to ponad 2 tygodnie pracy w trybie zegarka.







Tytanowa wytrzymałość z wojskowym certyfikatem

HAMMER Watch 2 został zaprojektowany z myślą o najtrudniejszych warunkach. Wodoodporność 5 ATM, wzmocniona koperta z domieszką włókna szklanego, tytanowy bezel i szkło Gorilla Glass 3 chronią urządzenie przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi. Potwierdzeniem trwałości zegarka jest certyfikat militarny MIL-STD-810H, który gwarantuje odporność na skrajne temperatury, wstrząsy i inne ekstremalne warunki.



Dokładny GPS i niezawodna łączność w terenie

Zegarek umożliwia prowadzenie rozmów dzięki Bluetooth 5.3, który zapewnia stabilne i płynne połączenie. Dwuzakresowy GPS (L1 + L5) gwarantuje precyzyjną lokalizację, a funkcja SOS pozwala uruchomić alarm oraz powiadomić zdefiniowany wcześniej kontakt w sytuacjach awaryjnych. Przydatne dodatki, takie jak elektryczny kompas, wysokościomierz i latarka z możliwością świecenia białym lub czerwonym światłem, sprawiają, że zegarek doskonale sprawdza się w każdych warunkach.



Monitorowanie zdrowia i aktywności fizycznej

HAMMER Watch 2 oferuje zaawansowane funkcje zdrowotne, takie jak monitorowanie pulsu, saturacji, poziomu stresu i jakości snu, dostarczając cennych informacji o stanie organizmu. Wbudowany trening oddechowy pomaga w relaksacji i poprawie samopoczucia. Zegarek wspiera aktywny tryb życia. Dzięki 60 trybom sportowym umożliwia łatwe śledzenie postępów i dbanie o kondycję. Obrotowa koronka oraz dwa przyciski funkcyjne zapewniają intuicyjną i wygodną nawigację po wszystkich funkcjach.



Aplikacja do zarządzania zegarkiem i dostępność

W aplikacji HAMMER App można analizować dane dotyczące kroków, dystansu czy kondycji, a także zarządzać powiadomieniami, przypomnieniami i ustawieniami. Dodatkowo, w zestawie z zegarkiem znajdziemy także nylonowy pasek, który możemy wymienić w każdym momencie.



HAMMER Watch 2 będzie dostępny w cenie 549 PLN w sklepie producenta, a także w wybranych elektromarketach i u operatorów. W limitowanej edycji HAMMER Military Edition, charakteryzującej się zielonym, militarnym designem, cena zegarka, to 599 PLN.

































źródło: Info Prasowe - mPTech